Aleksandar Borisov

Информация за себе си:

Александър се присъединява към екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner като SEO специалист през 2024 г. Интересът му към дигиталния маркетинг и SEO започва още през 2007 г. От 2011 г. се фокусира изцяло върху развитието на собствени проекти и партньорски ниши в сферата на здравето и уелнеса. В периода 2016–2023 г. развива собствена предприемаческа дейност в дигиталната сфера. Днес професионалните му интереси са насочени основно към SEO/GEO и дигиталния маркетинг. Любителски се интересува и от M&A сделки в областта на дигиталната собственост. Извън работата Александър обича да пътува, да чете книги на историческа тематика, да гледа документални филми и да слуша интересни подкасти. А когато не прави нищо от изброеното, вероятно се опитва да подобри поредния си рекорд на крачкомера. :)