Nikolay Dimitrov

Информация за себе си:

Николай Димитров е CRM Marketing Specialist, част от Netpeak Bulgaria от началото на 2025 г. Завършва програмата Marketing Fundamentals на SoftUni Digital, където изгражда стабилна основа в дигиталния маркетинг с фокус върху потребителското поведение. Проявява дълбок интерес към психологията зад решенията на клиентите и прилага този подход при изграждането на ефективни CRM стратегии и имейл маркетинг комуникации. Има опит в създаването на персонализирани потребителски пътеки, сегментация на аудитории и интеграция на автоматизирани процеси. Работи с компании от различни индустрии: електроника за дома, мебелна индустрия, козметика, мода , натурални хранителни добавки и др.