Nikolay Dimitrov

Дата на регистрация 2025
Роля:
CRM Marketing Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Николай Димитров е CRM Marketing Specialist, част от Netpeak Bulgaria от началото на 2025 г. Завършва програмата Marketing Fundamentals на SoftUni Digital, където изгражда стабилна основа в дигиталния маркетинг с фокус върху потребителското поведение. Проявява дълбок интерес към психологията зад решенията на клиентите и прилага този подход при изграждането на ефективни CRM стратегии и имейл маркетинг комуникации. Има опит в създаването на персонализирани потребителски пътеки, сегментация на аудитории и интеграция на автоматизирани процеси. Работи с компании от различни индустрии: електроника за дома, мебелна индустрия, козметика, мода , натурални хранителни добавки и др.

Маркетинг
CRM marketing
886 0
Бъдещето на Push известията: битката за внимание или как да не изчезнеш - краят на „Spam“ ерата
CRM marketing
734 0
Send-Time Optimization след MPP: как работи оптимизацията в новата реалност
Маркетинг
CRM marketing
4874 0
BIMI в 10 стъпки: ръководство за внедряване във вашите имейл маркетинг бюлетини
CRM marketing
8361 0
Фишинг атаки чрез имейл: как да ги разпознаем и да се предпазим
