Send-Time Optimization след MPP: как работи оптимизацията в новата реалност

Какво е Send-Time Optimization и защо вече не работи по стария начин?

Send-Time Optimization (STO) е процесът, чрез който определяме най-подходящия момент за изпращане на имейли с цел по-висока ангажираност и по-добри бизнес резултати. В продължение на години STO се базираше основно на open rate – анализираше се кога потребителите отварят имейлите си и бъдещите кампании се изпращаха в същия часови диапазон.

Защо този модел вече не е валиден

Този подход работеше докато open rate отразяваше реално човешко действие. Днес това вече не е така. След въвеждането на Mail Privacy Protection open rate-ът се превърна в неточен и често подвеждащ сигнал, което прави класическия STO неефективен.

Проблемът не е само в точността на метриката, а в това, че STO моделите разчитат на исторически данни, за да „учат“ кога даден потребител е най-активен. Когато входният сигнал е компрометиран, цялата оптимизация започва да взима решения на база шум, а не на поведение. Това води до системни грешки, които се мултиплицират с времето.

Какво се счупи след Mail Privacy Protection?

Mail Privacy Protection променя начина, по който се отчита отварянето на имейлите. Apple Mail автоматично изтегля съдържанието на съобщението чрез прокси сървъри, без потребителят реално да го отвори. Това води до фалшиви отваряния и изкривени времеви маркери.

На практика STO моделите започват да „учат“, че потребителите отварят имейли през нощта или в нетипични часове, когато устройството им е било включено към зарядно и Wi-Fi. В същото време реалното внимание може да се случва в напълно различен момент.

Open rate вече не показва кога човек е видял или прочел имейла, а кога Apple Mail е решил да го изтегли.

Това създава фундаментален проблем: времевият сигнал вече не е свързан с човешко поведение. STO моделите започват да оптимизират за инфраструктурни събития (proxy fetch), а не за реално внимание. В резултат кампаниите могат да бъдат изпращани в часове с високи „opens“, но ниска реална ангажираност и конверсии.

Цели на Send-Time Optimization в съвременната email среда

След MPP целите на STO се променят. Вместо да оптимизираме за визуални метрики, фокусът се измества към реални действия и стойност.

Основните цели на STO в post-MPP среда са:

да определя време за изпращане, базирано на реално потребителско поведение;

да оптимизира за клик, конверсия и приход, а не за отваряния;

да бъде част от цялостнния customer journey, а не отделна настройка на кампанията;

да позволява тестване и адаптация във времето.

Все по-често STO се разглежда като decision layer, а не като статична настройка. Това означава, че времето за изпращане се определя в контекста на целта на кампанията (продажба, активация, retention), фазата на клиента в жизнения цикъл и неговото скорошно поведение. Един и същи потребител може да получава различни имейли в различни часове в зависимост от контекста.

Какви сигнали използваме вместо open rate

След MPP основният въпрос е: какво измерваме вместо opens.

Въпреки че кликът се наложи като значително по-надеждна метрика от open rate, той също не е напълно имунизиран срещу технически „шум“. В B2B сектора системите за сигурност (Email Security Gateways) често автоматично „кликат“ върху всички линкове, за да ги сканират за заплахи, преди имейлът да стигне до пощенската кутия.

За целите на прецизната STO (Send-Time Optimization) стратегия е критично тези мигновени бот-кликове да бъдат филтрирани – чрез анализ на времето за реакция или скрити honeypot линкове. Само така можем да изолираме реалното човешко намерение и да разберем кога потребителят извършва съзнателно действие.

Още по-категоричен сигнал са конверсиите – покупки, регистрации, заявки или ключови събития в GA4/CRM. Те показват не просто интерес, а готовност за действие. Тъй като често има разминаване между времето на клик и времето на покупка, това забавяне трябва да се отчита отделно при определянето на най-доброто време за изпращане.

Допълнително могат да се използват поведенчески сигнали от сайта:

време на активни сесии;

browse или cart abandonment;

последна активност;

повтарящи се часови модели на посещения.

Сигналите могат да се разглеждат йерархично. Конверсията е най-силният индикатор за стойност, но се случва рядко. Кликът е по-чест, но не винаги означава висок intent. Поведенческите сигнали често служат като proxy – те показват кога потребителят е „активен“, дори ако не взаимодейства директно с имейл.

Важно е да се отчита и времевият лаг. В B2B контекст например клик може да се случи сутрин, а конверсията – дни по-късно. В B2C кампаниите покупките често се случват вечер, дори ако кликът е бил по-рано през деня. STO моделите трябва да вземат предвид тези разминавания, вместо да оптимизират за един моментен сигнал.

Тестови методи за STO в post-MPP среда

Класическите A/B тестове, базирани на open rate, вече не са надеждни. Вместо това се използват rolling тестове, при които една и съща кампания се изпраща в различни часови слотове, а резултатите се измерват чрез кликове, конверсии или приход.

Важно е тестовете да се повтарят във времето. Един успешен слот в една кампания не е достатъчен. Когато даден часови диапазон показва по-добри резултати в серия от кампании, може да се говори за устойчив модел.

Еднократните тестове често страдат от сезонност, ден от седмицата или външни фактори. По-напредналите подходи включват multi-armed bandit методи, при които системата автоматично насочва повече трафик към по-добре представящите се часови слотове, без да спира тестването напълно. Това позволява едновременно оптимизация и обучение.

Сегментация и контекст при избор на време за изпращане

Няма универсално „най-добро време“ за всички. STO винаги трябва да се разглежда в контекст.

B2B аудитории обикновено реагират по-добре в рамките на работния ден, докато B2C кампаниите често генерират по-висока стойност вечер и през уикенда. Типът на кампанията също е ключов фактор – образователните имейли се държат различно от промоционалните.

Контекстът включва и етапа на клиента – нов абонат, активен клиент или потребител в риск от отпадане. Транзакционните имейли изискват незабавно изпращане, докато промоционалните позволяват оптимизация във времето.

Ефективният STO комбинира поведенческа сегментация, цел на кампанията и контекст, вместо да разчита на един универсален часови слот.

Ролята на AI и ML модели в STO

AI-базираните STO системи комбинират кликове, конверсии и поведенчески данни, за да изчислят вероятността за действие във всеки час от седмицата. Вместо да оптимизират за един показател, те оптимизират за конкретна цел – трафик, продажби или retention.

Предимството на тези модели е, че могат да работят и при ограничени данни, използвайки поведение на сходни потребители. С натрупването на данни оптимизацията става все по-персонализирана и се адаптира към промените в поведението във времето.

Как измерваме реалните резултати

След внедряване на STO, базиран на действия, е важно да се следят правилните метрики:

click rate и време на кликове;

conversion rate и приход на получател;

поведение на сайта след имейл;

дългосрочна ангажираност, а не еднократни пикове.

Добра практика е да се прави сравнение „преди и след“ промяната на STO логиката, като фокусът е върху приход и стойност, а не върху отваряния.

Резултати

STO, базиран на реални действия, води до:

по-точно време за изпращане;

по-висок приход на кампания;

по-стабилна ангажираност във времето;

по-малка зависимост от изкривени метрики като open rate.

Заключение

Send-Time Optimization през 2026 вече не е въпрос на интерпретация на open rate, а на анализ на реално потребителско поведение. Когато STO се базира на кликове, конверсии и поведенчески сигнали, той започва да носи реална бизнес стойност.

Ако вече използвате Mail Privacy Protection-засегнати данни, време е да преосмислите STO стратегията си.