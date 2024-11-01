Ivana Bandeva
Дата на регистрация 2026
Роля:
Multimedia Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Ивана Бандева част от екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2025 година, където заема позицията Multimedia Specialist. Завършила е специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Превръща хобито си в професия, като се занимава с видеозаснемане и създаване на видео съдържание. За нея камерата е начин да изразява креативността си, да улавя интересни моменти и да превръща идеите в полезни рекламни видеа.