Short videos в рекламата: три бизнес ситуации, в които форматът свърши страхотна работа

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Short videos често се разглеждат като формат за повече гледания, по-висок reach или просто присъствие в TikTok и Reels. Това обаче е само най-видимата част от ползата им.

За малкия и средния бизнес кратките видеа могат да бъдат много повече от поредния рекламен формат. Те могат да помогнат на бранда да стартира в нов канал, да популяризира ограничена във времето промоция или да пренесе част от преживяването във физическия магазин директно на екрана на потребителя.

Силата им е в тяхната гъвкавост.

Short videos се произвеждат бързо, не изискват сложна продукция и позволяват едно послание да бъде адаптирано за различни платформи и формати.

Всичко, което е недостатък в класическата видеореклама, при Short videos е естествено и положително (за ефективността) качество. О, и са очарователно евтини, в сравнение с всяка друга форма на видео-продукция.

Разбира се, самото наличие на видео не гарантира резултат. То работи, когато има ясна роля в кампанията и решава задачи на бизнес-нивото. Следващите три примера показват точно това.

Ситуация 1: бизнесът влезе с летящ старт в нов рекламен канал

Навлизането в нов канал винаги идва с известна доза несигурност. Брандът трябва да привлече вниманието на непозната аудитория, да открие работещия тон на комуникация и едновременно с това да натрупа достатъчно данни, за да прецени как да продължи.

При TikTok това предизвикателство е още по-видимо. Платформата има собствен визуален език и потребителите бързо разпознават рекламите, които изглеждат прекалено режисирани или просто са пренесени от друг канал.

Fisto: първите видеа като основа за навлизане в TikTok

При Fisto използвахме серия от кратки продуктови видеа, които представят различни продукти и техните практически ползи: раница 2 в 1, лумбална опора, продукти на Gabol и брандово съдържание.

Видеата демонстрират продуктите директно и разбираемо. Не разчитат на абстрактни рекламни послания, те показват какво представлява продуктът, как се използва и с какво може да бъде полезен.

Още на старта кампанията отбеляза:

1,34 млн. импресии;

305 хил. достигнати потребители;

над 1 млн. гледания на видеата;

Приятен страничен ефект: почти 9 хил. клика при цена на клик под 0,14 евро - доста добре за TikTok и доказателство, че тези видеа успяват да насочват силен интерес към продуктите.

Тези резултати показват две неща:

Първо, кратките видеа позволиха на бранда бързо да достигне добър мащаб в нов за него канал. Това е важно, защото в началния етап бизнесът има нужда не само от конверсии, но и от достатъчно взаимодействия с потребителите. И от данни, чрез които да разбере кои продукти, послания и видеа привличат най-силен интерес.

Второ, гледанията не останаха изолирана метрика. Видеата доведоха до трафик към магазина. Потребителите не просто гледаха съдържанието, а проявяваха интерес към представените продукти. TikTok веднага стана част от пътя на потребителите към покупката.

Каква е бизнес ползата?

Short videos могат да натиснат надолу бариерата при навлизането в нов канал. Те помагат на рекламодателя бързо да изгради видимост, да тества различни продуктови предложения и да събере първите сигнали за поведението на аудиторията.

В този смисъл видеата са не само рекламен актив, но и инструмент за натрупване на данни.

Чрез тях бизнесът може да открие какво привлича вниманието, какво води до клик и върху кои продукти си заслужава да концентрира следващата част от бюджета.

Мария Буюкли, PPC специалист в Netpeak от 2022 г. "Когато един бранд тепърва стартира в TikTok, как оценяваш дали първите видеа работят? Кои сигнали следиш отвъд гледанията и как решаваш развитието на рекламата в следващите периоди?"



Самите гледания не са ми достатъчни. Едно видео може да има много гледания просто защото първият кадър е интересен, но това не означава, че хората са разбрали продукта или посланието, че имат намерение да посетят сайта или, като цяло, да направят това, което очаква рекламодателят.



Гледам какво се случва в първите секунди, докъде стигат потребителите, какъв е CTR и колко реални посещения на landing page получаваме. Ако видеото задържа вниманието, но няма кликове, обикновено имаме добър hook, но слаба връзка с продукта или неясен призив за действие. Ако има кликове, но хората отпадат веднага след това, вече проверяваме дали рекламното послание и страницата говорят за едно и също нещо.



Предпочитам да не стартирам TikTok само с едно или две видеа. Старая се да си осигуря четири-пет варианта. Или поне три. С различен начален кадър или различен продуктов аргумент. Понякога не е нужно всичко да бъде заснето отначало. Понякога сменяме само първите три секунди, текста върху видеото или реда, в който показваме ползите. Така по-лесно разбираме какво точно е повлияло на резултата.

Ситуация 2: бизнесът популяризира промоция за много кратко време

Промоциите и разпродажбите поставят бизнеса под сериозен времеви натиск. Между решението за кампанията и нейния край понякога има само няколко дни. И това е моментът, в който умират най-много видеа, още преди да се родят. От една страна - незаменими са; от друга страна - наистина няма време за създаването им.

Ако производството на рекламните материали отнеме твърде дълго, бизнесът губи част от най-ценния ресурс на промоцията - времето, в което може да достигне до потенциалните клиенти. Точно тук short video има едно от най-силните си практически предимства: краткият път от идеята до готовата реклама.

Gaudi DS: светкавичен обхват за промоционална кампания

При Gaudi задачата беше бързо да се популяризират конкретни предложения, включително Outlet Center и промоция на серии плочки за баня.

Видеата не разчитат на тежка продукция или сложен сюжет. Те поставят продукта и предложението в центъра, предават посланието директно и са адаптирани в различни съотношения - вертикално, квадрат и хоризонтално. Така един заснет материал може да бъде използван в повече рекламни позиции.

Резултатите показват колко бързо short video може да изгради мащаб около ограничена във времето оферта.

Кампанията:

достигна до 330 хил. души в София;

генерира 714 хил. импресии;

постигна 117 хил. трисекундни гледания.

И то при CPM от 0,32 долара - невъзможно ниска цена.

Ниската цена за хиляда импресии позволи на промоционалните послания да достигнат голяма аудитория с нищожен медиен бюджет. Още по-важна обаче е скоростта, с която бизнесът успя да премине от решение за промоция през производство на съдържанието до реална кампания.

Каква е бизнес ползата?

Short video дава на рекламодателя по-голяма оперативна свобода.

Когато производството е леко и бързо, бизнесът може да реагира на неочаквана възможност, свободна наличност, сезонно търсене или решение за краткосрочна разпродажба. Още: на неочаквано събитие, на действие на конкурент, на внезапна промяна в пазарната ситуация - това е бизнес, всичко е възможно. Не е необходимо всяка кампания да преминава през дълъг продукционен процес, преди да стигне до аудиторията.

На пръв поглед по-непретенциозните видеа често имат и друго предимство: те приличат повече на естествено съдържание в социалните мрежи. Това им помага да привлекат вниманието и да предадат промоционалното послание по-бързо от статично изображение или дълъг рекламен текст.

Тук short video не е просто формат за повече обхват. То дава възможност на бизнеса да взема по-бързи маркетингови решения.

Ситуация 3: продуктът има нужда от обяснение, демонстрация и доверие

Някои покупки трудно могат да бъдат стимулирани само със снимка, цена и бутон „Купи“. Това важи особено за продукти, при които клиентът има нужда да сравни варианти, да разбере определена функционалност или да получи увереност, че прави правилния избор.

Във физическия магазин тази роля обикновено се поема от продавач-консултанта. Той задава въпроси за нуждата на потребителя, после разяснява възможностите пред него, демонстрира продукта и насочва клиента според конкретната му ситуация.

Но може ли част от това преживяване да бъде пренесена онлайн?

Raya Toys: продавач-консултантът влезе в рекламата

При Raya Toys заложихме на кратки видеа, които пресъздават части от реалната консултация в магазина.

Вместо продуктите да бъдат показани в режисирана рекламна среда, специалист ги представя естествено - така, както би го направил пред клиент до съответния щанд.

Той обяснява особеностите им, показва как работят и помага на потребителя да се ориентира. Фокусът не е върху настойчивото „Купи сега“, а върху полезната информация.

Рецептата изглежда сравнително проста:

бъдете компетентни и полезни;

говорете естествено;

покажете продукта в употреба;

отговорете на реален потребителски въпрос;

помогнете на клиента да направи информиран избор.

Този тип съдържание работи като поредица от самостоятелни видеа, но има още по-силен потенциал в Meta, когато бъде комбинирано с продуктов каталог. Видеото създава интерес и доверие, а продуктовият сет показва конкретните артикули от разглежданата марка или категория.

В този случай кампаниите постигнаха:

CTR между 2,5% и 3%;

цена за клик към сайта между 0,05 и 0,06 евро.

Резултатите са особено добри предвид сравнително ограничената аудитория.

Каква е бизнес ползата?

Тук short video не замества продавач-консултанта. То увеличава неговия обхват.

Един полезен разговор, който иначе би се случил между служител и отделен посетител в магазина, може да достигне до хиляди потенциални клиенти. Така експертизата на екипа се превръща в рекламно съдържание.

Това е важно и за бъдещото решение за покупка. Когато настъпи моментът да избира, потребителят е по-вероятно да си спомни за бранда, който му е помогнал, а не само за този, който многократно му е показвал „Купи!“.

Женя Янкова, PPC специалист в Netpeak от 2016 г. "Как намираш баланса между полезно, естествено видео и реклама, която все пак трябва да се забележи и да подпомогне продажбата? Кои елементи задължително трябва да присъстват, без съдържанието да започне да изглежда прекалено режисирано?" Започваме от въпрос, който клиентите реално задават в магазина. Не измисляме тема само защото звучи добре за реклама. Ако хората постоянно питат как да изберат столче за кола, каква е разликата между два модела или дали продуктът е удобен за конкретна ситуация, това вече е готова основа за видео. Опитваме се едно видео да решава един проблем. Когато натъпчем пет продукта, седем предимства и промоция във видео от броени секунди, накрая нищо не остава ясно. Показваме продукта още в началото, даваме две-три конкретни неща, които имат значение при избора, и чак след това насочваме към сайта, и то не във всички случаи. При този тип видео репликите не са писани дума по дума. Продавачът получава само рамка – основните точки в сюжета – а в кадър говори със свои думи. Малките паузи и нормалният начин на говорене не са проблем, напротив. Гланцираното поведение пред камерата (на телефона) е недостатък. Проблем е също, ако видеото няма структура и потребителят не разбира какво точно трябва да запомни. В Meta следя не само CTR, а и дали кликовете стигат до сайта и какво правят хората след това. Качественото поведение на потребителите в самия сайт е индикатор, че съдържанието е едновременно полезно, достатъчно ясно като реклама и релевантно и за лендинг страницата. Ако добавим продуктов сет от същата марка или категория, не караме потребителя сам да търси показания продукт. Даваме му директен следващ ход.

Три кампании, три различни роли на short video

Общото между тези примери не е само използваният формат. Във всеки от тях видеото изпълнява различна бизнес функция.

Бизнес ситуация Роля на short video Основна полза Старт в нов рекламен канал Представя продуктите и бързо натрупва данни Мащаб, трафик и по-бързо учене Краткосрочна промоция Съкращава времето от идеята до кампанията Бърза реакция и широк обхват Продукт, който изисква обяснение Пренася консултацията от магазина онлайн Доверие, ангажираност и качествен трафик

Именно тази адаптивност прави short videos особено подходящи за малкия и средния бизнес. Един и същ формат може да помогне в различни етапи - от първото излизане пред нова аудитория до подкрепата на конкретна промоция или изграждането на доверие преди покупката.

Нужно ли е видеото да изглежда като скъпа продукция?

Не във всеки случай. И не при short videos.

Добрата картина, ясният звук и четимите субтитри имат значение, но високият бюджет сам по себе си не прави съдържанието убедително, работещо.

При short video често по-важни са:

силното начало в първите секунди;

ясната връзка с реална потребителска нужда;

продуктът да бъде видян в действие;

естественото присъствие на човек;

едно разбираемо основно послание;

адаптацията към средата, в която ще се показва видеото.

Понякога именно по-естественият вид помага на рекламата да се впише в съдържанието на платформата. Това не означава видеото да бъде направено небрежно. Означава продукцията да бъде подчинена на задачата, вместо да се превръща в самоцел.

Как определяме ролята на short videos в рекламната стратегия?

Преди снимането, дори преди сценария, дори преди идеята за видео, няколко прости въпроса се нуждаят от кратък отговор:

Каква бизнес задача трябва да реши видеото? Трябва ли да създаде видимост, да обясни продукт или да подкрепи конкретна промоция? Какво трябва да направи потребителят след гледането? Може ли един заснет материал да се адаптира за повече формати, позиции, мрежи? Как ще измерим ефекта отвъд броя гледания? Какви следващи видеа ще са нужни, според натрупаните данни и резултати?

Отговорите определят не само сценария и начина на заснемане, но и правилните показатели за оценка.

При старт в нов канал това могат да бъдат reach, гледания, посещения и цена на клик. При промоционална кампания - скоростта на достигане и цената на това достигане. При консултативно съдържание - продължителността на гледане, CTR, качеството на трафика и взаимодействието с показаните продукти.

Заключение

Short video не е универсално решение, защото винаги постига един и същ резултат. То е универсално, защото може да бъде използвано по различен начин според ситуацията, в която се намира бизнесът.

Може да осигури летящ старт в нов канал. Може да превърне неочаквана промоционална възможност в работеща кампания за кратко време. Може и да пренесе експертната консултация от физическия магазин до хиляди хора онлайн.

Най-важният въпрос не е „нужни ли са“. Нужни са, защото видеото вече е естественият начин, по който комуникират хората, по който са свикнали да възприемат послания.

Ценният въпрос тук е: каква реална бизнес задача искаме да решим с кратките видеа?

Когато отговорът е ясен, краткото видео престава да бъде просто формат за гледания и се превръща в гъвкав PPC инструмент с измерим ефект.