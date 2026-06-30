Кейс: Как постигнахме над 62% CTOR при автоматизация за разпродажба за Moemax.bg
Съдържание
Услуга: Email and CRM Marketing Automation
Проект: moemax.bg
Ниша: Онлайн магазин за мебели и стоки за дома
Регион: България
Период: 2025г.
Екип по проекта от Netpeak:
-
Борислава Панчева, Head of CRM marketing
-
Янита Янкова, CRM marketing специалист
-
Григор Маринов, Project Manager
Високият CTOR не е резултат от агресивна промоция, а от релевантност, персонализация и правилно структурирано съдържание.
Въведение
В eCommerce средата имейл кампаниите често се използват като инструмент за промоция. Въпреки това, когато потребителите получават твърде много оферти, стандартните промоционални имейли започват да губят ефективност и ангажираността намалява.
Затова все повече брандове започват да използват автоматизациите не просто като канал за продажби, а като инструмент за откриване на продукти и подпомагане на избора.
Точно такъв подход е използван в автоматизираната CRM кампания на Mömax, насочена към потребители, които са проявили интерес към разпродажбата, но все още не са направили покупка.
Чрез комбинация от поведенческа сегментация, динамични продуктови препоръки и добре структурирано съдържание кампанията постига:
-
CTOR: 62.66%;
-
Click Rate: 54.84%;
-
1854 уникални клика.
Това показва, че правилната комбинация от сегментация, персонализация и UX дизайн може значително да увеличи ангажираността и ефективността на автоматизираните имейли.
Контекст на кампанията
Кампанията е част от CRM автоматизация, насочена към потребители, които вече са проявили интерес към продукти в разпродажба, но не са направили покупка все още.
Основни цели:
-
да се върнат потребителите към сайта;
-
да им се помогне да открият подходящ продукт;
-
да се стимулира покупка чрез релевантни предложения.
За разлика от стандартните промоционални кампании, този имейл е създаден като персонализирана разпродажба, която предлага продукти, съобразени с поведението на потребителя.
За периода 01.01.2025 – 31.12.2025 автоматизацията генерира следните резултати:
|
Метрика
|
Стойност
|
Total Sent
|
21 717
|
Unique recipients
|
3 381
|
Opened
|
8 376
|
Unique opens
|
2 959
|
Total Clicks
|
6 928
|
Unique clicks
|
1 854
|
CTOR
|
62.66%
|
Click Rate
|
54.84%
Резултатите показват изключително висока ангажираност, което е значително над средните стойности за retail email кампании.
Структура на имейла
Имейлът е структуриран така, че да води потребителя постепенно през съдържанието и да предлага няколко възможности за взаимодействие.
Основните елементи включват:
1. Навигационно меню:
-
продукти;
-
промоции;
-
ново;
-
блог.
Това позволява на потребителя директно да навигира към различни части на сайта.
2. Hero банер
Голям визуален банер, който комуникира основното предложение:
„До -70% за последни бройки мебели и аксесоари“
Hero банерът служи като основен визуален вход към кампанията.
3. Основен CTA
Централно позициониран бутон, водещ към страницата с разпродажба.
4. Персонализирано съобщение
Имейлът включва персонализирано обръщение:
„Здравей, {{firstName}}“
Това създава по-лична комуникация и увеличава релевантността на съдържанието.
5. Динамичен продуктов блок
Основната част от имейла съдържа grid с 8 персонализирани продукта, подбрани спрямо интересите на потребителя.
Всеки продуктов блок включва:
-
продуктово изображение;
-
име на продукта;
-
редовна и намалена цена;
Тази структура позволява бързо сравнение между различни предложения.
Click Heatmap Анализ
Click heatmap анализът показва как потребителите взаимодействат с различните елементи в имейла и кои части от съдържанието генерират най-голям интерес.
За периода 01.01.2025 – 31.12.2025 автоматизацията генерира:
-
6 928 общи клика;
-
1 854 уникални кликнали потребители;
-
CTOR: 62.66%.
Това означава, че средно един потребител генерира около 3.7 клика в рамките на един имейл, което показва висока ангажираност и активно разглеждане на съдържанието.
Най-кликани елементи в имейла
|
Елемент
|
Кликове
|
CTR
|
CTA „Разпродажба“
|
3321
|
48.62%
|
Hero банер
|
1440
|
21.08%
|
Product position 1
|
272
|
3.98%
|
Product position 2
|
228
|
3.34%
|
Product position 3
|
166
|
2.43%
|
Product position 4
|
140
|
2.05%
|
Product position 5
|
131
|
1.92%
|
Product position 6
|
117
|
1.71%
Анализът показва три основни източника на кликове:
Стабилните кликове върху продуктовите позиции показват, че динамичните препоръки предизвикват интерес и подпомагат потребителите в избора на продукт.
Персонализация и сегментация
Един от ключовите фактори за високата ангажираност е правилната сегментация.
Кампанията се изпраща само към потребители, които изпълняват следните условия:
-
не са направили поръчка през последните 60 дни;
и
-
посещавали са страницата с разпродажба през последните 60 дни;
или
-
разглеждали са продукт от категория „Разпродажба“.
Тази behavioral сегментация гарантира, че имейлът достига до аудитория, която вече е проявила интерес към офертата.
По този начин съдържанието е контекстуално релевантно, което значително увеличава вероятността за взаимодействие.
Настройки на динамичния продуктов блок
Динамичният продуктов блок използва алгоритъм за персонализирани препоръки.
Основният алгоритъм е:
„Recommended for you“
Той анализира поведението на потребителя и предлага продукти, които най-вероятно ще бъдат интересни.
Като вторичен ранкинг фактор се използва:
„Най-често добавяни в количката“
Това означава, че ако няколко продукта са релевантни за потребителя, системата приоритизира тези, които имат по-висока популярност и по-голяма вероятност за покупка и ги поставя най-отпред в продуктовия блок.
Допълнително са зададени следните филтри:
-
продуктите трябва задължително да бъдат налични;
-
продуктите трябва да са от категория „Разпродажба“;
-
продуктите трябва да бъдат намалени.
Тази комбинация гарантира, че потребителят вижда реални и атрактивни предложения, които могат да бъдат закупени на изгодна цена.
Защо потребителите кликат повече от веднъж
Анализът на поведението показва, че много потребители са кликали повече от веднъж.
Това се дължи на няколко фактора.
Multiple clickable zones
Имейлът предлага множество места за клик:
-
hero банер;
-
CTA бутон;
-
продуктови изображения;
-
продуктови заглавия;
-
навигационно меню.
Това увеличава вероятността за взаимодействие.
Grid структура на продуктите
Grid дизайнът позволява на потребителите да сравняват различни предложения директно в имейла.
Персонализирани препоръки
Тъй като продуктите са съобразени с интересите на потребителя, вероятността той да намери нещо релевантно е значително по-висока.
Как да приложите тази стратегия
Подобна стратегия може да бъде приложена във всеки eCommerce бизнес чрез няколко основни стъпки.
1. Използвайте behavioral сегментация
Изпращайте имейла само към потребители, които са показали интерес към конкретна категория или продукт.
2. Използвайте динамични продуктови препоръки
Персонализираните предложения значително увеличават вероятността за клик.
3. Добавете повече clickable зони
Всеки продуктов блок трябва да включва:
-
изображение;
-
текст;
-
CTA бутон.
4. Използвайте имейла като мини каталог
Предложете няколко продукта, за да дадете възможност на потребителя да разгледа различни опции.
Изводи и заключение
Case study-то на mömax показва, че автоматизираните имейли могат да бъдат изключително ефективни, когато комбинират правилната аудитория с релевантно съдържание.
Основните фактори за успеха на тази кампания са:
-
behavioral сегментация;
-
динамични продуктови препоръки;
-
ясна визуална структура;
-
множество clickable зони.
Този подход превръща имейла от стандартна промоционална кампания в инструмент за откриване на продукти, който стимулира потребителите да разгледат предложенията и да направят покупка. Имейлът шаблонът остава релевантен за един и същ потребител, дори и да го получи няколко пъти, защото съдържанието вътре е динамично и всеки път продуктите са различни, затова и повечето уникални потребители са кликали повече от веднъж.
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Често задавани въпроси
▶ 1. Какви резултати могат да се постигнат с автоматизирана имейл кампания за eCommerce?
Автоматизираната имейл кампания може да постигне висока ангажираност, когато комбинира правилна аудитория, персонализирано съдържание и ясна структура. В случая на Mömax кампанията генерира CTOR от 62.66%, Click Rate от 54.84% и 1 854 уникални клика за периода 01.01.2025 – 31.12.2025.
▶ 2. Защо персонализацията е важна в CRM и имейл маркетинг кампаниите?
Персонализацията прави съдържанието по-релевантно за потребителя. Когато имейлът включва продукти, съобразени с интересите и поведението на получателя, вероятността за клик и последващо взаимодействие е значително по-висока.
▶ 3. Как работи behavioral сегментацията в eCommerce имейл кампании?
Behavioral сегментацията използва действията на потребителите, за да определи към кого да бъде изпратен имейлът. Например кампанията може да се насочи към хора, които са разглеждали конкретна категория или страница с разпродажба, но не са направили покупка през последните 60 дни.
▶ 4. Как динамичните продуктови препоръки подобряват ефективността на имейлите?
Динамичните продуктови препоръки показват на всеки потребител предложения, които са съобразени с неговото поведение и интереси. Когато продуктите са налични, намалени и от релевантна категория, имейлът се превръща в персонализиран мини каталог, който подпомага избора и стимулира кликове.
▶ 5. Какво прави една имейл кампания по-ангажираща за потребителите?
По-ангажиращата имейл кампания комбинира релевантно съдържание, добра визуална структура и повече възможности за клик. Hero банер, ясен CTA бутон, навигационно меню и продуктови блокове с изображения, текст и цена дават на потребителя различни начини да взаимодейства със съдържанието.