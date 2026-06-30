Кейс: Как постигнахме над 62% CTOR при автоматизация за разпродажба за Moemax.bg

Кейс: Как постигнахме над 62% CTOR при автоматизация за разпродажба за Moemax.bg

Съдържание

Услуга: Email and CRM Marketing Automation



Проект: moemax.bg



Ниша: Онлайн магазин за мебели и стоки за дома



Регион: България



Период: 2025г.



Екип по проекта от Netpeak:



Борислава Панчева, Head of CRM marketing

Янита Янкова, CRM marketing специалист

Григор Маринов, Project Manager

Високият CTOR не е резултат от агресивна промоция, а от релевантност, персонализация и правилно структурирано съдържание.

Въведение

В eCommerce средата имейл кампаниите често се използват като инструмент за промоция. Въпреки това, когато потребителите получават твърде много оферти, стандартните промоционални имейли започват да губят ефективност и ангажираността намалява.

Затова все повече брандове започват да използват автоматизациите не просто като канал за продажби, а като инструмент за откриване на продукти и подпомагане на избора.

Точно такъв подход е използван в автоматизираната CRM кампания на Mömax, насочена към потребители, които са проявили интерес към разпродажбата, но все още не са направили покупка.

Чрез комбинация от поведенческа сегментация, динамични продуктови препоръки и добре структурирано съдържание кампанията постига:

CTOR: 62.66%;

Click Rate: 54.84%;

1854 уникални клика.

Това показва, че правилната комбинация от сегментация, персонализация и UX дизайн може значително да увеличи ангажираността и ефективността на автоматизираните имейли.

Контекст на кампанията

Кампанията е част от CRM автоматизация, насочена към потребители, които вече са проявили интерес към продукти в разпродажба, но не са направили покупка все още.

Основни цели:

да се върнат потребителите към сайта;

да им се помогне да открият подходящ продукт;

да се стимулира покупка чрез релевантни предложения.

За разлика от стандартните промоционални кампании, този имейл е създаден като персонализирана разпродажба, която предлага продукти, съобразени с поведението на потребителя.

За периода 01.01.2025 – 31.12.2025 автоматизацията генерира следните резултати:





Метрика Стойност Total Sent 21 717 Unique recipients 3 381 Opened 8 376 Unique opens 2 959 Total Clicks 6 928 Unique clicks 1 854 CTOR 62.66% Click Rate 54.84%

Резултатите показват изключително висока ангажираност, което е значително над средните стойности за retail email кампании.

Структура на имейла

Имейлът е структуриран така, че да води потребителя постепенно през съдържанието и да предлага няколко възможности за взаимодействие.

Основните елементи включват:

1. Навигационно меню:



продукти;

промоции;

ново;

блог.

Това позволява на потребителя директно да навигира към различни части на сайта.

2. Hero банер

Голям визуален банер, който комуникира основното предложение:

„До -70% за последни бройки мебели и аксесоари“

Hero банерът служи като основен визуален вход към кампанията.

3. Основен CTA

Централно позициониран бутон, водещ към страницата с разпродажба.

4. Персонализирано съобщение

Имейлът включва персонализирано обръщение:

„Здравей, {{firstName}}“

Това създава по-лична комуникация и увеличава релевантността на съдържанието.

5. Динамичен продуктов блок

Основната част от имейла съдържа grid с 8 персонализирани продукта, подбрани спрямо интересите на потребителя.

Всеки продуктов блок включва:

продуктово изображение;

име на продукта;

редовна и намалена цена;

Тази структура позволява бързо сравнение между различни предложения.

Click Heatmap Анализ

Click heatmap анализът показва как потребителите взаимодействат с различните елементи в имейла и кои части от съдържанието генерират най-голям интерес.

За периода 01.01.2025 – 31.12.2025 автоматизацията генерира:

6 928 общи клика;

1 854 уникални кликнали потребители;

CTOR: 62.66%.

Това означава, че средно един потребител генерира около 3.7 клика в рамките на един имейл, което показва висока ангажираност и активно разглеждане на съдържанието.

Най-кликани елементи в имейла

Елемент Кликове CTR CTA „Разпродажба“ 3321 48.62% Hero банер 1440 21.08% Product position 1 272 3.98% Product position 2 228 3.34% Product position 3 166 2.43% Product position 4 140 2.05% Product position 5 131 1.92% Product position 6 117 1.71%





Анализът показва три основни източника на кликове:

hero банерът, който визуално комуникира офертата;





основният CTA бутон, който води директно към страницата с разпродажба;





персонализираните продуктови предложения, които стимулират разглеждане на конкретни продукти.





Стабилните кликове върху продуктовите позиции показват, че динамичните препоръки предизвикват интерес и подпомагат потребителите в избора на продукт.

Персонализация и сегментация

Един от ключовите фактори за високата ангажираност е правилната сегментация.

Кампанията се изпраща само към потребители, които изпълняват следните условия:

не са направили поръчка през последните 60 дни;

и

посещавали са страницата с разпродажба през последните 60 дни;

или

разглеждали са продукт от категория „Разпродажба“.

Тази behavioral сегментация гарантира, че имейлът достига до аудитория, която вече е проявила интерес към офертата.

По този начин съдържанието е контекстуално релевантно, което значително увеличава вероятността за взаимодействие.

Настройки на динамичния продуктов блок

Динамичният продуктов блок използва алгоритъм за персонализирани препоръки.

Основният алгоритъм е:

„Recommended for you“

Той анализира поведението на потребителя и предлага продукти, които най-вероятно ще бъдат интересни.

Като вторичен ранкинг фактор се използва:

„Най-често добавяни в количката“

Това означава, че ако няколко продукта са релевантни за потребителя, системата приоритизира тези, които имат по-висока популярност и по-голяма вероятност за покупка и ги поставя най-отпред в продуктовия блок.

Допълнително са зададени следните филтри:

продуктите трябва задължително да бъдат налични;

продуктите трябва да са от категория „Разпродажба“;

продуктите трябва да бъдат намалени.

Тази комбинация гарантира, че потребителят вижда реални и атрактивни предложения, които могат да бъдат закупени на изгодна цена.

Защо потребителите кликат повече от веднъж

Анализът на поведението показва, че много потребители са кликали повече от веднъж.

Това се дължи на няколко фактора.

Multiple clickable zones

Имейлът предлага множество места за клик:

hero банер;

CTA бутон;

продуктови изображения;

продуктови заглавия;

навигационно меню.

Това увеличава вероятността за взаимодействие.

Grid структура на продуктите

Grid дизайнът позволява на потребителите да сравняват различни предложения директно в имейла.

Персонализирани препоръки

Тъй като продуктите са съобразени с интересите на потребителя, вероятността той да намери нещо релевантно е значително по-висока.





Как да приложите тази стратегия

Подобна стратегия може да бъде приложена във всеки eCommerce бизнес чрез няколко основни стъпки.

1. Използвайте behavioral сегментация

Изпращайте имейла само към потребители, които са показали интерес към конкретна категория или продукт.

2. Използвайте динамични продуктови препоръки

Персонализираните предложения значително увеличават вероятността за клик.

3. Добавете повече clickable зони

Всеки продуктов блок трябва да включва:

изображение;

текст;

CTA бутон.

4. Използвайте имейла като мини каталог

Предложете няколко продукта, за да дадете възможност на потребителя да разгледа различни опции.

Изводи и заключение

Case study-то на mömax показва, че автоматизираните имейли могат да бъдат изключително ефективни, когато комбинират правилната аудитория с релевантно съдържание.

Основните фактори за успеха на тази кампания са:

behavioral сегментация;

динамични продуктови препоръки;

ясна визуална структура;

множество clickable зони.

Този подход превръща имейла от стандартна промоционална кампания в инструмент за откриване на продукти, който стимулира потребителите да разгледат предложенията и да направят покупка. Имейлът шаблонът остава релевантен за един и същ потребител, дори и да го получи няколко пъти, защото съдържанието вътре е динамично и всеки път продуктите са различни, затова и повечето уникални потребители са кликали повече от веднъж.

Често задавани въпроси