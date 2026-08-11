Оптимизация на Product Feed за Google Shopping: атрибути, грешки и добри практики

Въведение

В основата на всяка успешна Google Shopping кампания стои продуктовият фийд. Той не е просто файл с информация за продуктите, а основният източник на данни, чрез който Google разбира какво продавате, кога да покаже даден продукт и при кои потребителски търсения той е най-релевантен. Дори добре структурирана рекламна кампания трудно би постигнала максимални резултати, ако разчита на непълен или слабо оптимизиран фийд.

Именно затова Product Feed оптимизацията се превръща в една от най-важните стъпки при подготовката за Google Shopping.

Правилно структурираните данни могат да увеличат видимостта на продуктите, да подобрят тяхната релевантност и да повишат ефективността на рекламните кампании.

В тази статия ще разгледаме какво представлява Product Feed оптимизацията, защо е толкова важна, какви елементи трябва да съдържа един качествен продуктов фийд, кои са най-добрите практики при неговото оптимизиране и кои грешки е добре да избягвате.

1. Защо оптимизацията на продуктовия фийд е толкова важна?

За разлика от традиционните Search кампании при Google Shopping рекламите не се показват въз основа на подбрани ключови думи. Вместо това Google анализира информацията във вашия продуктов фийд и определя при кои потребителски търсения всеки продукт е най-подходящ да се покаже.

Това означава, че качеството на данните във фийда оказва пряко влияние върху представянето на рекламите. Ако информацията е пълна, добре структурирана и съдържа достатъчно контекст, Google може по-точно да разбере какво представлява продуктът и да го покаже при повече релевантни търсения. Обратното – липсващи атрибути, неясни заглавия или непълни описания ограничават възможността алгоритмите да свържат продукта с правилните потребителски заявки.

Добре оптимизираният продуктов фийд не само увеличава шанса за повече показвания, но и подобрява качеството на трафика. Когато потребителите виждат точната информация още в рекламата – подходящо заглавие, качествено изображение, актуална цена и ясни характеристики – вероятността да кликнат и да извършат покупка е значително по-висока.

Оптимизацията на продуктовия фийд не е важна само за Shopping кампаниите. Същите данни се използват и от други рекламни кампании на Google, като Performance Max например. Затова инвестицията в качествен фийд създава стабилна основа за цялостното представяне на онлайн магазина в екосистемата на Google Ads

2. Какво представлява оптимизацията на продуктовия фийд?

Продуктовият фийд е структуриран набор от данни, който съдържа информация за всички продукти в онлайн магазина. Той включва атрибути като име на продукта, описание, цена, наличност, изображения, категория, идентификатори (GTIN, MPN, Brand) и множество други характеристики, които помагат на Google да разбере какво точно предлагате.

Продуктовият фийд се подава към Google Merchant Center, откъдето информацията се използва за показване на продуктите в рекламните кампании.

Важно е да се разбере, че Google не "вижда" вашия сайт по начина, по който го виждат потребителите. Вместо това алгоритмите разчитат основно на информацията, която получават чрез продуктовия фийд. Именно затова неговото качество оказва пряко влияние върху начина, по който продуктите се класифицират, разбират и показват при различните потребителски търсения.

Много онлайн магазини вече разполагат с продуктов фийд, но това само по себе си не означава, че той е оптимизиран. Автоматично генерираните данни често съдържат кратки или неясни заглавия, непълни описания, липсващи атрибути или неточна категоризация. В резултат на това Google разполага с по-малко информация, за да определи кога даден продукт е релевантен за конкретно търсене.

Оптимизацията на продуктовия фийд представлява процес на подобряване на тази информация, така че всеки продукт да бъде описан максимално ясно, пълно и структурирано. Целта не е просто фийдът да отговаря на техническите изисквания на Google, а да предоставя достатъчно контекст, за да може алгоритъмът да разбере какво представлява продуктът, за какво е предназначен и при кои търсения има най-голяма вероятност да бъде избран.

3. Как да оптимизираме продуктовия фийд?

Оптимизацията на продуктовия фийд включва подобряване на информацията за всеки продукт, така че тя да бъде максимално полезна както за Google, така и за потенциалните клиенти. Всеки атрибут във фийда изпълнява конкретна функция и допринася за това продуктът да бъде показван при правилните търсения.

По-долу ще разгледаме най-важните атрибути, които оказват влияние върху представянето на продуктите в Google Shopping.

Заглавия (Title)

Атрибутът Title (title) е един от основните сигнали, които Google използва, за да разбере какво представлява даден продукт и при кои потребителски търсения е най-релевантен. Той е задължителен атрибут във всеки продуктов фийд и може да съдържа до 150 символа, въпреки че в Shopping резултатите често се показва само част от него, особено на мобилни устройства.

Освен че помага на алгоритмите да класифицират продукта, заглавието е и един от първите елементи, които потенциалният клиент вижда в рекламата. Затова то трябва едновременно да описва продукта ясно и да съдържа най-важната информация още в началото.

Добре оптимизираното заглавие обикновено включва:

марка;

модел;

тип продукт;

основна отличителна характеристика (цвят, размер, материал, капацитет и др.);

други характеристики, които са важни за конкретната продуктова категория.

Например:

❌ Маратонки

✅ Nike Air Force 1 – Бели маратонки, №43

или

❌ Телевизор

✅ Samsung QE55Q80D 55" QLED 4K Smart TV

Избягвайте маркетингови послания като „Най-добра цена“, „Безплатна доставка“, „Промоция“, както и използването на изцяло главни букви или пренасищането с ключови думи. Подобна информация не помага на Google да разбере продукта и може да влоши качеството на продуктовите данни.

Добра практика: подреждайте информацията според начина, по който потребителите търсят. Структурата на заглавието не е еднаква за всички категории – при електрониката моделът често е по-важен, докато при мебелите или облеклото по-голямо значение могат да имат типът продукт, материалът или размерът.

Важно: Ако използвате AI за генериране на заглавия, Google препоръчва те да бъдат подадени чрез атрибута structured_title с податрибут digital_source_type: trained_algorithmic_media. В останалите случаи използвайте стандартния атрибут title.

Описания (Description)

Атрибутът Description (description) предоставя на Google допълнителен контекст за продукта и позволява той да бъде описан значително по-подробно, отколкото е възможно чрез заглавието. Полето поддържа до 5000 символа, като най-важната информация е препоръчително да бъде поставена в началото на текста.

Google използва описанието, за да разбере характеристиките, предназначението и спецификите на продукта, затова то трябва да бъде написано на естествен език и да описва самия продукт, а не търговските условия на магазина.

Добре оптимизираното описание може да включва:

основни характеристики;

материал или състав;

размери и технически спецификации;

предназначение;

съвместимост (когато е приложимо);

ключови отличителни особености.

Избягвайте пренасищането с ключови думи, маркетингови лозунги, информация за доставка, гаранция, промоции или други елементи, които не описват самия продукт.

Важно: Ако използвате AI за генериране на описания, Google препоръчва те да бъдат подадени чрез атрибута structured_description с податрибут digital_source_type: trained_algorithmic_media. В останалите случаи използвайте стандартния атрибут description.

Добра практика е всяко описание да бъде уникално. Използването на едни и същи шаблонни текстове за голям брой продукти намалява количеството полезна информация, с която Google разполага, и затруднява разграничаването между сходни артикули.

Google Product Category

Атрибутът Google Product Category (google_product_category) определя към коя официална продуктова категория на Google принадлежи даден продукт. За разлика от категориите във вашия онлайн магазин, тук се използва предварително дефинираната Google Product Taxonomy, която е еднаква за всички търговци.

Този атрибут помага на Google да класифицира продукта по-точно и е особено важен за категории, при които определени атрибути или изисквания зависят от типа продукт.

При избора на категория винаги използвайте най-конкретното възможно ниво.

Например вместо: Furniture Използвайте: Furniture > Chairs > Dining Chairs

Колкото по-прецизна е категоризацията, толкова по-лесно Google разбира какво точно продавате.

Ако платформата ви не генерира този атрибут автоматично, той може да бъде добавен чрез правила във фийда или чрез допълнителна обработка на продуктовите данни.

Google вече маркира този атрибут като незадължителен, защото вече се определя автоматично, но той остава силно препоръчителен, за да сте сигурни, че е максимално конкретен и точен.

Product Type

Атрибутът Product Type (product_type) представлява собствената категоризация на вашия онлайн магазин. За разлика от Google Product Category, тук няма предварително зададена таксономия и структурата се определя изцяло от вас.

Макар че Product Type не замества Google Product Category, той предоставя допълнителен контекст за продукта и е изключително полезен при организиране на кампании в Google Ads. Чрез него можете по-лесно да изграждате Product Groups и Listing Groups, да прилагате различни стратегии за офериране и да анализирате представянето на отделни продуктови категории.

Добра практика е Product Type да следва логичната структура на онлайн магазина.

Например:

Дом и градина > Мебели > Трапезни столове или Електроника > Телевизори > QLED



Избягвайте общи категории като „Други“, „Разни“ или „Общи продукти“, тъй като те не предоставят полезна информация нито на Google, нито при управлението на рекламните кампании.

Изображения (Image Link)

Атрибутът Image Link (image_link) определя основното изображение, което Google използва при показването на продукта в Google Shopping и останалите рекламни формати. То е един от най-силните фактори за привличане на вниманието на потребителите и оказва пряко влияние върху CTR на рекламата.

Изображението трябва да представя продукта ясно, без елементи, които могат да разсейват или подвеждат потребителя. Google изисква URL адресът на изображението да бъде публично достъпен и да сочи директно към файла, а не към HTML страница.

Добра практика е изображенията да бъдат:

с висока резолюция и добро качество;

добре осветени;

с ясно видим продукт, който заема по-голямата част от кадъра;

актуални и идентични с продукта на продуктовата страница.

Избягвайте използването на:

водни знаци;

рекламни надписи;

промоционални банери;

рамки;

колажи;

изображения с ниска резолюция.

Google периодично проверява дали URL адресът на изображението е достъпен. Ако изображението липсва, връща грешка или не отговаря на изискванията, продуктът може да получи предупреждение или да бъде отхвърлен в Merchant Center.

При възможност използвайте и Additional Image Link (additional_image_link), за да покажете продукта от различни ъгли, в употреба или с различни детайли. Това не влияе директно върху класирането, но подобрява потребителското изживяване и може да увеличи вероятността за клик.

Важно: Наскоро Google обяви нови изисквания за размера на изображенията от поне 500 x 500 пиксела за всички изображения на продукти. Налагането на мерки за новите изисквания ще започне на 31 януари 2027 г., но ние препоръчваме да се подготвите от възможно най-рано.

Ако дадено изображение е създадено или редактирано чрез генеративен AI, то трябва да съдържа метаданни, които указват този произход. Google използва за целта стандарта IPTC и по-конкретно маркера DigitalSourceType.

Най-важното правило е, че вградените метаданни не бива да бъдат премахвани.

Поддържат се следните стойности за типа на цифровия източник:

TrainedAlgorithmicMedia – изображението е създадено чрез модел, обучен върху съществуващо съдържание;

CompositeSynthetic – изображението е комбинирано и включва синтетични елементи;

AlgorithmicMedia – изображението е създадено изцяло от алгоритъм, който не се базира на данни за обучение (например изображение, генерирано по математическа формула).





Успоредно с това Google въвежда и настройка за AI етикети, която стартира поетапно през юли 2026 в Google Ads, Display & Video 360, Campaign Manager 360, Merchant Center и Ads Editor. Тя добавя визуален етикет към рекламните материали и е свързана с регулации в Европейския съюз, Индия и щата Ню Йорк, които изискват потребителите да бъдат информирани, когато дадена реклама е създадена с помощта на AI.

Важно: Тези етикети не се считат за нарушение на правилата на Google, забраняващи текстови надписи и водни знаци върху изображенията.

GTIN, MPN и Brand

Атрибутите GTIN (gtin), MPN (mpn) и Brand (brand) служат за еднозначното идентифициране на продукта. Те помагат на Google да разпознае кой точно продукт продавате и да го свърже с информация от производители и други търговци.

Колкото по-точно е идентифициран продуктът, толкова по-голяма е вероятността Google да го класифицира правилно и да го показва при релевантни потребителски търсения.

GTIN (Global Trade Item Number)

GTIN е глобалният идентификатор на продукта и може да бъде EAN, UPC, ISBN или друг официален стандарт в зависимост от продуктовата категория.

Ако производителят е предоставил GTIN, той трябва да бъде включен във фийда. Това е един от най-ценните атрибути в Merchant Center, тъй като позволява на Google еднозначно да идентифицира продукта и да го свърже с допълнителна информация от своя продуктов каталог.

Не използвайте измислени, непълни или променени GTIN стойности. Това може да доведе до предупреждения или отхвърляне на продуктите.

Ако не знаете какъв е GTIN номерът на продукта, по-добре оставете полето празно.

MPN (Manufacturer Part Number)

MPN е идентификационният номер, зададен от производителя. Той е особено важен за продукти, които нямат GTIN, например резервни части, индустриално оборудване или специализирани изделия.

Когато GTIN не съществува, комбинацията от MPN и Brand позволява на Google да идентифицира продукта възможно най-точно.

Ако не знаете какъв е MPN номерът на продукта, по-добре оставете полето празно.

Brand

Brand съдържа официалното наименование на производителя или марката на продукта.

Използвайте винаги официалното име на производителя и бъдете последователни в изписването му във всички продукти. Избягвайте съкращения, вътрешни кодове или различни варианти на изписване, тъй като това може да доведе до несъответствия във фийда.

Ако продуктът има ясно определена марка, атрибутът Brand следва да бъде попълнен, дори когато GTIN също е наличен.

Google изрично казва да не се подават стойности като „N/A", „Generic", „No brand". А за съвместими продукти (напр. резервни части) да се използва марката на реалния производител на съвместимия продукт, не на оригиналния OEM.

Identifier Exists

Атрибутът Identifier Exists (identifier_exists) показва дали продуктът разполага с уникални идентификатори (GTIN, MPN или Brand). Ако продуктът наистина няма такива – например артикул без марка или без наличен GTIN – стойността се задава на 'no'. В останалите случаи атрибутът може да не се подава, тъй като стойността по подразбиране е yes.

Важно: не задавайте no, ако продуктът реално притежава идентификатори – това може да доведе до отхвърляне. И обратното, ако сте посочили 'no', но разполагате с част от идентификаторите, подайте наличните.

Цена и наличност (Price & Availability)

Атрибутите Price (price) и Availability (availability) съдържат две от най-важните характеристики на продукта. Те са задължителни и трябва винаги да съответстват на информацията в онлайн магазина.

Google регулярно сравнява данните във фийда с информацията на продуктовата страница. Ако установи разминаване между цената или наличността във фийда и тези на сайта, продуктът може временно да бъде ограничен или отхвърлен, докато несъответствието не бъде отстранено.

При атрибута Availability се използват предварително дефинирани стойности, като:

in_stock – продуктът е наличен;

out_of_stock – продуктът не е наличен;

preorder – продуктът може да бъде предварително поръчан;

backorder – продуктът временно не е наличен, но може да бъде заявен.

За да избегнете проблеми с Merchant Center:

обновявайте фийда при всяка промяна в цените;

синхронизирайте наличностите възможно най-често;

използвайте автоматични обновявания или Scheduled Fetch/API, когато платформата го позволява.

Особено при магазини с чести промоции или голям продуктов каталог редовната синхронизация на тези атрибути е критична за безпроблемното показване на продуктите.

Атрибутът Sale Price (sale_price) се използва, за да укажете намалена цена на продукт, който в момента е в промоция. Той не заменя стандартния атрибут Price, а се подава допълнително – при активна промоция в атрибута price остава редовната цена, а намалената се посочва чрез sale_price. Така Google може да визуализира отстъпката и да покаже реалната промоционална стойност на потребителите.

Намалената цена трябва да отговаря на същите изисквания като редовната – да съответства точно на цената на продуктовата страница и на страницата за плащане. Разминаване между фийда и сайта може да доведе до ограничаване или отхвърляне на продукта в Merchant Center.

За да зададете период на валидност на промоцията, използвайте атрибута sale_price_effective_date. Ако той не бъде подаден, намалената цена се прилага постоянно, докато присъства във фийда. Началната дата винаги трябва да предхожда крайната.

Важно: aтрибутът за намалена цена не бива да се използва за цени, достъпни само за членове на програма за лоялност, нито за специални промоционални цени, изискващи членство. За тези случаи Google предоставя отделен атрибут – loyalty_program (към момента не е наличен за България).

Варианти (Item Group ID)

Когато един и същ продукт се предлага в различни версии – например различни размери, цветове или конфигурации – всяка версия се подава като отделен артикул, но всички се свързват в обща група. Това позволява на Google да разбере, че става дума за варианти на един продукт, а не за напълно различни артикули.

За целта се използват следните атрибути:

item_group_id – общ идентификатор, който свързва всички варианти на един продукт. Всички версии споделят една и съща стойност;

variant_option – указва конкретната разлика между вариантите (например размер или цвят);

item_group_title – заглавие на основния продукт, към който принадлежат вариантите.

Когато характеристики като цвят, размер, материал, пол или възрастова група отличават вариантите, е добра практика те да се подават и като самостоятелни атрибути (color, size, material и т.н.), а не само в заглавието. Така Google разполага с ясна структура и може да покаже правилния вариант при съответното потребителско търсене.

Custom Labels

Атрибутите Custom Label 0–4 (custom_label_0 – custom_label_4) не се използват от Google за разбиране на продукта или определяне на неговата релевантност. Вместо това те служат за по-гъвкаво управление и сегментиране на продуктовия каталог в Google Ads.

Чрез тях можете да групирате продуктите според собствената си бизнес логика и да прилагате различни стратегии за офериране, бюджети и ROAS цели.

Например можете да създадете етикети като:

Най-продавани продукти;

Висок марж;

Сезонни продукти;

Нови продукти;

Разпродажба;

Собствена марка.

След това тези етикети могат да се използват за изграждане на Product Groups и Listing Groups, създаване на отделни кампании или прилагане на различни стратегии за офериране.

Важно е да се има предвид, че Custom Labels не оказват влияние върху това кога Google ще покаже даден продукт. Те са инструмент за по-добро управление и оптимизация на кампаниите, особено при магазини с голям асортимент.

Допълнителни атрибути

Освен основните полета Google Merchant Center поддържа десетки допълнителни атрибути, които могат да предоставят още повече информация за продукта.

В зависимост от продуктовата категория могат да станат задължителни атрибути като:

color;

size;

gender;

age_group;

material;

pattern;

multipack;

bundle;

condition - указва състоянието на продукта чрез стойностите new, refurbished или used и е задължителен, ако продуктът е употребяван или възстановен.

certification и други.

Макар част от тези атрибути да не са задължителни, попълването им често подобрява качеството на продуктовите данни и позволява на Google да показва продуктите при по-специфични потребителски търсения.

Общото правило е просто: колкото повече точна и структурирана информация предоставите за продукта, толкова по-добре Google ще разбере какво продавате и на кои потребители да го покаже.

Нито един атрибут сам по себе си не гарантира успех. Най-добри резултати се постигат, когато всички полета във фийда работят заедно и предоставят на Google пълна, точна и последователна информация за всеки продукт.

Supplemental Data Sources и Attribute Rules

Attribute Rules и Data Sources

Невинаги е възможно данните да бъдат коригирани директно в източника на фийда – особено когато той се генерира автоматично от eCommerce платформата. За тези случаи Google Merchant Center предлага два инструмента.

Attribute Rules (правила във фийда) позволяват да преобразувате данните, без да променяте самия източник – например да пренаредите или допълните заглавия, да зададете стойности по подразбиране или да картографирате категории. Промените се прилагат при обработката на фийда.

Supplemental Data Sources (допълнителни фийдове) служат за добавяне или презаписване на конкретна информация към основния фийд, без той да бъде заменян. Свързват се с основния фийд чрез атрибута id и са удобни, когато искате да допълните само определени полета – например Custom Labels, липсващи GTIN или подобрени заглавия за част от продуктите.

Двата инструмента са особено полезни, когато нямате пълен контрол върху изходните данни, но искате да оптимизирате фийда бързо и без намеса в платформата.

4. Съвети от експерти

След като продуктовият фийд съдържа всички необходими атрибути, започва същинската оптимизация. На практика именно малките подобрения често водят до най-голяма разлика в представянето на продуктите.

4.1. Оптимизирайте според начина, по който потребителите търсят

Много онлайн магазини използват вътрешните имена на продуктите, които са удобни за управление на каталога, но не съответстват на начина, по който клиентите търсят.

Например, ако производителят използва специфично продуктово име, но потребителите масово търсят по типа на продукта или по негова характеристика, това трябва да бъде отразено в заглавието и описанието.

Добрата оптимизация започва с разбирането на потребителското търсене, а не с копиране на информацията от ERP системата.

Пример: производителят обозначава продукта като „SmartCool 3000", но потребителите търсят „климатик 12000 BTU инверторен". Заглавието трябва да отразява втория вариант, а не вътрешното име.

4.2. Мислете за продуктовия фийд като за SEO

Ако SEO оптимизацията помага на страниците да бъдат откривани в органичното търсене, то оптимизацията на продуктовия фийд помага на продуктите да бъдат разбрани от Google Shopping.

Вместо да добавяте ключови думи безразборно, изградете логична структура на информацията. Всеки атрибут трябва да допринася с нов контекст за продукта, а не да повтаря вече наличните данни.

Пример: вместо да натрупате „маратонки, обувки, спортни обувки, кецове" в заглавието, изградете логична структура – марка, модел, тип, цвят, размер – където всяка дума носи реален смисъл.

4.3. Следете Search Terms

След стартирането на кампаниите анализирайте реалните потребителски търсения, които водят до показване на продуктите.

Това е един от най-добрите източници на идеи за подобряване на заглавията, описанията и категоризацията. Ако забележите, че потребителите използват различна терминология от тази във фийда, актуализирайте информацията.

Пример: ако виждате, че продуктът се показва при търсения „водоустойчива раница", а тази характеристика липсва в заглавието и описанието, добавете я – Google вече е разпознал релевантността, вие само я потвърждавате.

4.4. Поддържайте данните актуални

Оптимизацията на продуктовия фийд не приключва след първото му публикуване.

Добавят се нови продукти, променят се наличности, обновяват се характеристики, а потребителското поведение също се изменя с времето. Редовният преглед на продуктовите данни помага фийдът да остане качествен и актуален.

4.5. Използвайте диагностиката в Merchant Center

Merchant Center предоставя подробна информация за липсващи атрибути, некоректни стойности, проблеми с изображенията и други потенциални ограничения.

Не пренебрегвайте предупрежденията. Макар част от тях да не водят до директно отхвърляне на продуктите, отстраняването им често подобрява качеството на данните и създава по-добри условия за представяне на кампаниите.

Пример: предупреждение за „липсващ GTIN" при десетки продукти често означава проблем в експорта на платформата, който се решава наведнъж, а не продукт по продукт.

4.6. Не приемайте фийда за "готов"

Една от най-честите грешки е продуктовият фийд да бъде създаден веднъж и повече да не се променя.

Всъщност той трябва да се развива заедно с бизнеса. С разширяването на продуктовия каталог, натрупването на нови данни и анализа на представянето могат да се открият множество възможности за допълнителна оптимизация.

4.7. Оптимизирайте за AI

През последните години Google все по-активно използва изкуствен интелект, за да анализира продуктовите данни и да определя кои продукти да покаже при всяко конкретно търсене. Вместо да разчита само на отделни атрибути или съвпадение по ключови думи, AI оценява цялостния контекст на продукта – заглавие, описание, категория, изображения, идентификатори и всички останали данни във фийда.

Затова мислете за продуктовия фийд като за основния източник на информация, с който "обучавате" AI системите на Google да разбират вашите продукти. Всеки атрибут допринася за изграждането на по-пълна картина – от заглавието и описанието до категориите, изображенията и продуктовите идентификатори.

Пример: два еднакви на пръв поглед продукта се разграничават от AI благодарение на пълните описания, коректните категории и атрибути – а не само по заглавието.

4.8. Поставяйте най-важната информация в началото на заглавието

Google обръща най-голямо внимание на началото на заглавието, а и в Shopping резултатите често се показват само първите десетки символа, особено на мобилни устройства.

Започвайте с най-важните характеристики на продукта – например марка, модел или тип продукт – а след това добавяйте останалите отличителни белези като цвят, размер или материал.

Пример: „Bosch Серия 6 съдомиялна 60 см" работи по-добре от „Съдомиялна машина, 60 см, Серия 6, Bosch", защото марката и моделът се виждат веднага, дори при отрязано заглавие на мобилен екран.

4.9. Всеки атрибут трябва да добавя нова информация

Често срещана грешка е едни и същи данни да се повтарят в заглавието, описанието и останалите атрибути.

Мислете за фийда като за пъзел – всеки атрибут трябва да добавя нов контекст. Заглавието представя продукта накратко, описанието дава повече детайли, категориите определят мястото му в каталога, а допълнителните атрибути описват неговите характеристики.

Пример: ако цветът вече е посочен в атрибута color, а размерът – в size, не е нужно описанието просто да ги повтаря – то трябва да добави контекст като предназначение или материал.

4.10. Оптимизирайте първо най-продаваните продукти

Ако каталогът ви съдържа хиляди артикули, не е необходимо да оптимизирате всички наведнъж.

Започнете с продуктите, които носят най-много приходи или имат най-голям потенциал. Така ще постигнете по-бърз ефект и ще можете да приложите наученото върху останалата част от каталога.

Пример: при каталог от 5000 артикула започнете с 50-те, които носят 80% от приходите – ефектът е бърз и измерим, а наученото прилагате после върху останалите.

4.11. Поддържайте еднаква терминология

Използвайте едни и същи наименования за марките, материалите, цветовете и останалите характеристики във всички продукти.

Например, ако на едно място използвате "сив", а на друго "сив цвят", или "Grey", създавате ненужно несъответствие в данните.



Последователността улеснява както Google, така и управлението на каталога.

4.12. Не оставяйте автоматично генерираните стойности без проверка

Повечето eCommerce платформи автоматично генерират продуктовия фийд, но това не означава, че информацията е оптимална.

Преглеждайте редовно автоматично попълнените заглавия, описания и категории. Често именно те са мястото, където могат да бъдат направени най-големите подобрения.

Пример: автоматично генерирано заглавие „Продукт #48213 – вариант 2" – технически валидно, но безполезно както за Google, така и за потребителя.

4.13. Използвайте висококачествени изображения

При продукти, при които дизайнът е важен – като мебели, дрехи или аксесоари – изображението често е решаващият фактор за клик.

Използвайте ясни снимки с висока резолюция и, когато е възможно, добавяйте допълнителни изображения, които показват продукта от различни ъгли или в реална среда.

Пример: при мебел една ясна снимка на бял фон плюс допълнителна снимка в реален интериор често прави разликата дали потребителят ще кликне.

4.14. Попълвайте максимален брой релевантни атрибути

Не се ограничавайте само до задължителните полета.

Всеки допълнителен атрибут – като материал, размер, цвят, енергийна ефективност или съвместимост – предоставя още сигнали на Google и увеличава вероятността продуктът да бъде показан при по-конкретни потребителски търсения.

Пример: за детска дреха попълването на gender, age_group, color, size и material позволява на Google да я покаже при много по-конкретни търсения като „синьо яке за момче 5–6 години".

4.15. Следете прогнозите, но и ефективността

Merchant Center може да показва, че фийдът е технически изряден, но това не означава, че е оптимизиран.

Редовно анализирайте кои продукти получават най-много импресии, кликове и реализации. Ако определени продукти се представят слабо, често причината е в качеството на информацията, а не в бюджета.

4.16. Не оптимизирайте всички заглавия по една и съща формула

Различните продуктови категории имат различно потребителско поведение.

Категория С какво да започнем? Електроника Марка → Модел → Основна характеристика Мебели Тип продукт → Марка → Материал/Размер Дрехи Марка → Тип продукт → Пол → Цвят → Размер Гуми Марка → Размер → Сезон → Модел Бяла техника Марка → Тип продукт → Капацитет → Модел

Пример: при обувки водеща е марката (Nike Air Max 90…), докато при мебели потребителят търси първо типа продукт (трапезна маса, дъб, разтегателна…) – затова формулата се сменя според категорията.

5. Възможни грешки

Дори добре изграденият продуктов фийд може да съдържа пропуски, които ограничават представянето на продуктите в Google Shopping. Добрата новина е, че повечето от тях могат да бъдат открити и коригирани сравнително лесно.

5.1. Липсващи или непълни атрибути

Една от най-често срещаните грешки е попълването само на задължителните полета. Липсата на информация като GTIN, Brand, Material, Color или Size затруднява Google при разбирането и класифицирането на продукта.

Как да го избегнете: попълвайте всички релевантни атрибути, а не само задължителните.

5.2. Неоптимизирани заглавия

Заглавия от типа „Стол“, „Телевизор“ или „Дамска рокля“ не предоставят достатъчно информация нито на Google, нито на потребителите.

От друга страна, прекалено дългите заглавия, препълнени с ключови думи, също не са добра практика.

Как да го избегнете: използвайте ясна структура, включете най-важните характеристики и поставете най-ценната информация в началото на заглавието.

5.3. Дублиращи се или шаблонни описания

Когато десетки продукти използват едно и също описание, Google получава твърде малко информация за техните реални различия.

Как да го избегнете: добавяйте уникални характеристики, спецификации и информация, която отличава продукта от останалите.

5.4. Неправилна категоризация

Изборът на твърде обща или неподходяща Google Product Category може да затрудни алгоритмите при определянето на типа продукт.

Как да го избегнете: използвайте възможно най-конкретната категория от таксономията на Google и поддържайте логична структура в Product Type.

5.5. Лошо качество на изображенията

Размазани снимки, изображения с ниска резолюция, водни знаци или рекламни елементи могат да намалят привлекателността на рекламата и в някои случаи да доведат до предупреждения в Merchant Center.

Как да го избегнете: използвайте ясни, професионални изображения с висока резолюция, които представят продукта по възможно най-добрия начин.

5.6. Разминаване между сайта и продуктовия фийд

Несъответствията в цена, наличност или други ключови данни, са сред най-честите причини за проблеми в Merchant Center.

Как да го избегнете: автоматизирайте обновяването на фийда и редовно проверявайте дали информацията съвпада с тази на продуктовите страници.

5.7. Некоректни продуктови идентификатори

Липсващи или неправилно попълнени GTIN, MPN и Brand могат да затруднят Google при идентифицирането на продукта.

Как да го избегнете: използвайте официалните данни от производителя и никога не създавайте измислени GTIN стойности.

5.8. Фийдът не се поддържа след създаването му

Много онлайн магазини отделят време за първоначалното създаване на продуктовия фийд, но след това не го актуализират. Междувременно се появяват нови продукти, променят се наличности, цени и характеристики, а част от информацията остарява.

Как да го избегнете: разглеждайте продуктовия фийд като жива база данни, която трябва да се поддържа и оптимизира постоянно.

5.9. Използване на маркетингови послания в заглавията и описанията

Продуктовият фийд има една основна цел – да предостави на Google точна и структурирана информация за продукта. Маркетингови послания като „Най-добра цена“, „Безплатна доставка“, „Промоция“, „ТОП ПРОДУКТ“ или „ХИТ“ не добавят полезен контекст и не помагат на алгоритмите да разберат какво всъщност продавате.

Същото важи и за използването на изцяло главни букви, множество удивителни знаци или други похвати, които целят единствено да привлекат внимание.

Вместо това използвайте заглавията и описанията, за да представите реалните характеристики на продукта – марка, модел, тип, материал, размер, цвят или други отличителни особености. Така предоставяте по-качествени сигнали на Google и едновременно с това улеснявате потребителите при избора им.

5.10. Нашият кратък Cheat Sheet за основните атрибути на фийда:

Атрибут Статус Основна бележка id Задължителен Уникален идентификатор; запазва се непроменен при актуализации на фийда title Задължителен До 150 знака; важното – в началото; без маркетингови послания description Задължителен До 5000 знака; описвайте продукта, не условията на магазина link Задължителен Целева страница на продукта; потвърден домейн, http/https image_link Задължителен Директен URL към файла; без водни знаци и надписи; 500×500 от 31.01.2027 additional_image_link По избор До 10 допълнителни изображения от различни ъгли price Задължителен Точно съответствие със сайта; за ЕС – с включен ДДС availability Задължителен in_stock / out_of_stock / preorder / backorder sale_price По избор Подава се допълнително към price; за промоции, не за лоялни цени sale_price_effective_date По избор Период на промоцията; без него намалението важи постоянно google_product_category По избор Незадължителен, но препоръчителен; използвайте най-конкретното ниво product_type По избор Собствената ви категоризация; полезен за структуриране на кампании brand Задължителен Официално име; без „N/A", „Generic" gtin Според случая Силно препоръчителен; никога измислени стойности mpn Според случая Задължителен, ако липсва GTIN identifier_exists По избор 'no' само ако продуктът реално няма идентификатори condition Според случая Задължителен за употребявани/възстановени продукти item_group_id Според случая Задължителен при варианти; обща стойност за групата variant_option Според случая Указва разликата между вариантите color / size / gender / age_group Според случая Задължителни за облекло в редица държави material / pattern По избор Подобряват релевантността при специфични търсения certification Според случая За продукти, попадащи в обхвата на европейските изисквания за енергийно етикетиране (EPREL), трябва да се подадат коректните сертификационни данни. В някои случаи Google може автоматично да попълни информацията въз основа на GTIN или MPN, но не бива да се разчита изцяло на това. custom_label_0–4 По избор Само за сегментиране в Google Ads; не влияят на релевантността

6. Заключение

Продуктовият фийд отдавна не е просто технически файл, който попълвате веднъж при създаването на Merchant Center. Той е основният източник на сигнали, чрез който Google разбира какво продавате – и с все по-голямата роля на AI в Shopping и Performance Max качеството на тези данни се превръща в решаващ фактор за успех.

Добре структурираният фийд помага на алгоритмите да покажат правилния продукт пред правилния потребител в точния момент. Резултатът са повече релевантни показвания, по-висок CTR и по-добра възвръщаемост от кампаниите.

Ключът е да мислите за фийда като за жива система, а не като за завършена задача. Каталогът се променя, потребителите търсят по нов начин, изискванията на Google се обновяват. Търговците, които поддържат и развиват данните си последователно, ще имат ясно предимство.

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