На 3 юни 2026 г. събрахме над 100 партньори на Netpeak и близо 40 нетпикъри за поредното издание на Netpeak Friends Day – този път посветено на една от най-дългоочакваните теми за електронната търговия в България: Google Shopping.

Събитието се проведе в момент, в който пазарът активно се подготвя за навлизането на Google Shopping у нас. Затова и програмата беше насочена не просто към представяне на платформата, а към цялостната трансформация на онлайн търговията – от продуктовите фийдове и Merchant Center до AI-базираните shopping изживявания, които вече променят начина, по който потребителите откриват и купуват продукти.

Какво беше различното този път?

Имахме специален гост-лектор, който пристигна директно от Google Ireland - Anna Tsoni, Senior Strategic Agency Manager в Google, сподели ценни инсайти директно от кухнята на технологичния гигант. В своята презентация тя разкри как Google вижда бъдещето на онлайн пазаруването, каква роля ще играят AI решенията като Gemini и AI Mode в процеса на покупка и защо бизнесите трябва да започнат подготовката си още днес.

Освен полезно съдържание и практически знания, събитието предложи и много възможности за нетуъркинг. По време на кафе паузите залата се превърна в място за оживени разговори, нови запознанства и обмен на идеи между представители на водещи български онлайн магазини и маркетинг специалисти. Допълнителен щрих към преживяването добавиха стилният кетъринг, приятната атмосфера и усещането, че всички присъстващи са част от общност, която активно подготвя бъдещето на дигиталната търговия в България.

Откриване: какво предстои за Netpeak и дигиталния маркетинг

Събитието беше открито от Геннадий Воробьов, CEO и Co-founder на Netpeak Bulgaria, който направи обзор на най-новите инициативи и услуги в портфолиото на компанията. Освен развитието на утвърдените направления като SEO и Paid Media, той представи и няколко от най-новите решения на Netpeak, насочени към променящата се дигитална среда.

Сред тях бяха ETA (Easy Task App) – инструмент за AI Visibility, който помага на брандовете да присъстват в отговорите на ChatGPT и Bing, развитието на Netpeak Cloud v3, както и нови услуги като AI Creative, Short Video Production, Digital PR автоматизации и решения за CRM Marketing.

Сред новостите беше представена и услугата TikTok Ads Account Rent, която дава възможност на бизнесите да стартират кампании в TikTok с по-нисък праг за вход и по-бърз достъп до платформата. Решението е насочено към компании, които искат да тестват потенциала на TikTok Ads с контролиран бюджет и минимален първоначален риск, преди да преминат към по-мащабни инвестиции.

Специален акцент беше поставен върху внедряването на AI агенти в различни бизнес процеси – от производството на маркетинг услуги до продажбите и управлението на клиентски проекти. Геннадий показа как Netpeak вече използва AI за автоматизация на задачи и за мониторинг на видимостта в Google, AI Overviews и AI-базирани търсачки, като очерта посоката, в която ще се развива дигиталният маркетинг през следващите години.

Google Shopping вече не е бъдеще – то е настоящето

Първата основна лекция беше представена от Георги Кандев, Head of Sales, Marketing & Partnerships в Netpeak Bulgaria.

В презентацията си „Shopping революцията в края на 2026“ той разгледа причините, поради които навлизането на Google Shopping е едно от най-значимите събития за българския eCommerce пазар през последните години.

Георги очерта основните тенденции в потребителското поведение и показа защо класическото текстово търсене постепенно отстъпва място на визуалното откриване на продукти. Все повече потребители искат да виждат продукта още в резултатите от търсенето, да сравняват цени, наличности и характеристики още преди да посетят даден сайт.

Особено внимание беше отделено на ефекта, който Google Shopping оказва върху видимостта на онлайн магазините. В държавите, където платформата вече е добре развита, Shopping рекламите заемат значителна част от потребителското внимание и променят начина, по който се разпределя трафикът между различните канали.

Една от основните идеи в презентацията беше, че подготовката трябва да започне още сега. Компаниите, които изградят качествени продуктови каталози, оптимизирани фийдове и ясна продуктова структура предварително, ще имат значително предимство още в първите месеци след по-широкото навлизане на Shopping екосистемата.

Поглед отвътре: как работи Google Shopping

След стратегическия поглед върху развитието на дигиталната търговия в България, програмата продължи с една от най-практическите лекции в рамките на събитието. Мартин Ланев, Digital Advertising Specialist в Netpeak Bulgaria, представи темата „Под капака на Google Shopping: инфраструктура, фийдове и кампании в детайли“, като разкри какво реално стои зад успешното присъствие на онлайн магазините в Shopping екосистемата на Google.

Лекцията започна с кратък преглед на възможностите, които Google Shopping предоставя на електронните търговци в България. Според Мартин платформата променя начина, по който потребителите откриват и сравняват продукти, като им дава възможност още в резултатите от търсенето да видят снимка, цена и информация за магазина. Това съкращава пътя до покупката и поставя по-голям фокус върху качеството на продуктовата информация.

Специално внимание беше отделено на инфраструктурата зад Google Shopping и взаимовръзката между отделните елементи в системата.

Участниците получиха ясна представа как работят заедно:

• Онлайн магазинът и продуктовият каталог;

• Product Feed-ът, който подава информация към Google;

• Google Merchant Center като основна връзка между магазина и рекламната платформа;

• Google Ads кампаниите, които използват тези данни за показване на реклами;

• Потребителското търсене и процесът по реализиране на продажба.

Един от основните акценти в презентацията беше ролята на Google Merchant Center. Мартин го определи като своеобразна „складова система“ за Google, в която се съхранява и валидира цялата продуктова информация. Именно там се откриват грешки в цените, наличностите, изображенията и продуктовите атрибути, които впоследствие могат да окажат сериозно влияние върху представянето на рекламите.

Особено полезна за аудиторията беше частта, посветена на продуктовите фийдове. Мартин подчерта, че качеството на данните е сред най-важните фактори за успеха на Shopping кампаниите.



Според него един добре структуриран фийд трябва да съдържа:

• Точни и описателни заглавия на продуктите;



• Подробни продуктови описания;



• Качествени изображения;



• Коректни цени и наличности;



• GTIN/EAN кодове и продуктови идентификатори;



• Правилно зададени категории и брандове.

Беше обърнато внимание и на най-често срещаните грешки, които онлайн магазините допускат. Сред тях са непълни продуктови данни, несъответствия между информацията в сайта и Merchant Center, лошо качество на изображенията и неправилна категоризация на продуктите. Подобни пропуски могат да доведат до по-ниска видимост, по-слаб CTR и дори до отхвърляне на продукти от системата.

Важна част от лекцията беше посветена и на политиките за доставка и връщане на продукти.

Много търговци продължават да подценяват този елемент, въпреки че той е сред задължителните изисквания на Google.





Участниците научиха кои са ключовите елементи, които трябва да присъстват в тези политики:

• Ясни условия и срокове за доставка;

• Информация за разходите по доставка;

• Условия за безплатна доставка;

• Срокове и процедури за връщане на продукти;

• Условия за възстановяване на суми и рекламации.

В заключителната част Мартин разгледа различните възможности за реклама чрез Google Shopping и направи сравнение между Standard Shopping кампаниите и Performance Max. Той акцентира върху това, че автоматизацията и алгоритмите на Google могат да постигнат впечатляващи резултати, но само когато разполагат с качествени данни, правилно настроено проследяване и добре структурирани продуктови каталози.

Основното послание от лекцията беше ясно – успешните Shopping кампании не започват в Google Ads, а много по-рано. Те се изграждат върху стабилна техническа основа, качествен продуктов фийд и коректна информация за потребителите. Именно тези елементи дават възможност на алгоритмите да работят ефективно и да превръщат рекламния бюджет в реални продажби.

Champions' Setup: как изглежда победителят в Shopping среда

След като участниците се запознаха с основите на Google Shopping инфраструктурата, програмата продължи с още по-задълбочен практически поглед към факторите, които отличават успешните онлайн магазини от останалите. В лекцията „Champions' Setup: тайните оръжия за доминация в Google Shopping“ Станислав Владимиров, Digital Advertising Specialist в Netpeak Bulgaria, представи ключовите елементи, които дават конкурентно предимство на бизнесите в Shopping средата.

Вместо да се фокусира единствено върху рекламните кампании, Станислав насочи вниманието към трите основни компонента, които стоят зад високата ефективност на Google Shopping: правилният CSS партньор, използването на допълнителните инструменти в Merchant Center и качеството на продуктовите данни. Именно комбинацията между тези три елемента създава основата за по-добра видимост, по-конкурентно участие в търга и по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Един от основните акценти в лекцията беше темата за Comparison Shopping Service (CSS) – инструмент, който все още остава непознат за част от онлайн търговците.

Станислав обясни как работи моделът и защо използването на CSS партньор може да подобри представянето на Shopping кампаниите в Европейския съюз.



Сред основните предимства на CSS бяха откроени:

• По-конкурентно участие в Shopping търговете;

• По-добра ефективност при същия рекламен бюджет;

• Възможност за по-висока възвръщаемост от рекламните разходи;

• По-добро позициониране спрямо конкурентите в Shopping резултатите.

Станислав представи и практически примери, показващи как правилното използване на CSS може да доведе до по-добри резултати при запазване на същото ниво на инвестиция, което го превръща в ценен инструмент за онлайн магазините, които търсят устойчиво скалиране на рекламната си активност.

Следващата важна тема беше свързана с допълнителните възможности в Google Merchant Center, които често остават недооценени. Участниците научиха как различни функционалности могат да повишат доверието към магазина и да подобрят представянето на продуктите.

Сред най-полезните инструменти бяха посочени:

• Free Local Listings за безплатно продуктово присъствие;



• Promotions за показване на промоции и специални оферти;



• Product Ratings и Customer Reviews за изграждане на доверие;



• Dynamic Remarketing за повторно достигане до заинтересовани потребители;



• Loyalty програми и допълнителни инструменти за ангажираност;



• Custom Reports за по-задълбочен анализ на резултатите.

Особен интерес предизвика темата за ревютата и рейтингите. Станислав подчерта, че звездите в Shopping резултатите не са просто визуален елемент, а сериозен сигнал за доверие. Наличието на продуктови оценки може да доведе до:

• По-висок CTR;

• Повече доверие към магазина;

• По-качествен трафик;

• По-добро представяне на продуктите в Shopping средата.

Специално внимание беше обърнато и на Free Listings – безплатната възможност продуктите да се показват в различни екосистеми на Google без допълнителен рекламен бюджет. Участниците научиха, че продуктите могат да се появяват не само в Google Search, но и в:

• Google Shopping tab;

• Google Images;

• Google Maps;

• YouTube;

• Google Lens;

• Gemini и други продукти на Google.

Лекцията показа, че дори без активна рекламна кампания бизнесите могат да получат допълнителна видимост, ако поддържат качествен продуктов фийд и спазват изискванията на платформата.

Втората половина на презентацията беше посветена на продуктовите данни и значението на атрибути като GTIN, MPN и Brand. Станислав обясни, че тези елементи помагат на Google да разпознава и класифицира правилно продуктите, което оказва пряко влияние върху тяхната видимост и релевантност.

Сред ключовите изводи бяха:

• GTIN е предпочитаният идентификатор, когато съществува такъв;

• MPN се използва като допълнителен идентификатор от производителя;

• Brand предоставя контекст и помага за по-точното разбиране на продукта;

• Липсата или грешното попълване на тези атрибути може да ограничи представянето в Shopping резултатите.

В края на лекцията Станислав обобщи най-важните стъпки в т.нар. Champions Checklist – практически списък за по-конкурентно присъствие в Google Shopping:

• Поддържане на актуални цени, наличности и качествени изображения;



• Оптимизиране на заглавията и описанията;



• Изряден сайт с коректни контакти и политики;



• Правилно попълнени GTIN, MPN и Brand атрибути;



• Използване на CSS партньор за по-добра ефективност.

Основното послание от лекцията беше, че успехът в Google Shopping не зависи от една настройка или един тип кампания. Истинското конкурентно предимство се изгражда чрез комбинация от качествени данни, правилни инструменти и стратегически подход към цялата Shopping екосистема. Именно тези детайли превръщат обикновените онлайн магазини в истински шампиони в резултатите на Google.

Новата ера на търговията според Google

Събитието беше закрито от специалния гост на събитието - Anna Tsoni, Senior Strategic Agency Manager в Google, която представи визията на компанията за бъдещето на електронната търговия.

Нейната презентация „The New Era of Retail: Unlocking Growth with Shopping Ads in Bulgaria“ показа как се променя потребителското поведение и как Google изгражда нови shopping изживявания около него.

Вместо да се фокусира върху конкретни настройки или рекламни формати, презентацията постави по-широката рамка на променящото се потребителско поведение и бъдещето на дигиталната търговия.

Основното послание от лекцията беше, че онлайн пазаруването навлиза в нова ера, в която границите между откриването на продукти, вдъхновението и покупката постепенно изчезват. Според Анна съвременният потребител вече не следва линейна пътека към покупката, а преминава едновременно между различни поведения и платформи.

Днес потребителите непрекъснато се движат между четири основни активности:

• Searching – активно търсене на информация и продукти;



• Scrolling – откриване на ново съдържание и вдъхновение;



• Streaming – потребление на видео съдържание;



• Shopping – сравняване и покупка на продукти.

Тази динамика променя изцяло начина, по който брандовете трябва да изграждат своето присъствие. Вместо да чакат потребителят да достигне до финалния етап на покупката, компаниите трябва да бъдат видими във всеки момент от потребителското пътешествие.

Особен акцент беше поставен върху ролята на изкуствения интелект и начина, по който той трансформира Shopping преживяването. Според Google бъдещето на търговията ще бъде все по-интелигентно, персонализирано и ориентирано към конкретния потребител.

Нови функционалности като Gemini, AI Overviews, Google Lens и AI Mode постепенно превръщат търсенето в много по-интерактивен и визуален процес.

Сред най-интересните примери, представени по време на лекцията, бяха:

• Визуално търсене чрез Google Lens;

• AI-базирани продуктови препоръки в Gemini;

• Персонализирани Shopping резултати според интересите на потребителя;

• Virtual Try-On функционалности за виртуално пробване на продукти;

• AR и 3D визуализации за по-реалистично продуктово изживяване;

• Интеграция между Shopping и Google Maps чрез локални оферти.

Anna обърна внимание и на концепцията за Agentic Commerce – следващата стъпка в развитието на електронната търговия. Изкуственият интелект постепенно ще започне не просто да предлага продукти, а активно да подпомага потребителите в процеса на вземане на решение.

Този нов модел се базира на три основни принципа:

• Предвиждане на потребителските нужди още преди да бъдат формулирани като търсене;



• Анализиране и сравняване на различни опции вместо потребителя;



• Извършване на конкретни действия като следене на цени, наличности и дори улесняване на покупката.

В контекста на тези промени Google представи и новото разбиране за успешен онлайн ритейл. Според данните, цитирани в презентацията, потребителите все повече търсят три основни неща:

• Доверие към бранда и препоръките, които получават;

• Персонализирано потребителско преживяване;

• Безпроблемен и удобен процес на покупка.

Лекцията постави силен акцент и върху съдържанието като фактор за видимост в ерата на AI търсенето. Анна подчерта, че брандовете трябва да бъдат разпознаваем и авторитетен източник на информация навсякъде, където потребителите търсят отговори.

Сред препоръчителните формати за изграждане на доверие са:

• Детайлно съдържание и експертни статии в сайта;

• Видео ревюта и демонстрации;

• User Generated Content; • Рекламни формати, които подкрепят цялостното потребителско пътешествие.

Особено полезна за онлайн търговците беше практическата част, посветена на продуктовите данни. Анна подчерта, че в ерата на AI качественият продуктов фийд става още по-важен, защото именно той помага на алгоритмите да разбират продуктите и да ги показват в правилния контекст.

Сред препоръките за оптимизация бяха:

• Използване на подробни продуктови заглавия с над 30 символа;

• Детайлни описания с над 500 символа;

• Добавяне на GTIN кодове при наличност;

• Използване на повече продуктови изображения;

• Включване на lifestyle снимки;

• Използване на изображения с високо качество;

• Добавяне на продуктови акценти и характеристики;

• Подаване на актуални цени, промоции и рейтинги;

• Ясно комуникиране на доставка и политики за връщане.

Втората половина на презентацията беше посветена на Performance Max – рекламният формат, който според Google е най-добре подготвен да отговори на новото потребителско поведение. Анна представи редица данни и примери, които показват как Performance Max използва изкуствен интелект, за да достига до потребителите във всички канали на Google – Search, YouTube, Display, Gmail, Discover, Maps и Shopping.

Сред основните предимства на Performance Max бяха откроени:

• Достъп до цялата екосистема на Google чрез една кампания;

• По-добро използване на автоматизацията и AI сигналите;

• По-ефективно достигане до правилната аудитория в правилния момент;

• Възможност за работа по целия клиентски жизнен цикъл – от придобиване до задържане на клиенти.

Anna сподели и редица международни казуси от водещи ритейлъри, които демонстрират как комбинацията между качествени продуктови данни, Merchant Center и Performance Max може да доведе до значително увеличение на конверсиите, приходите и възвръщаемостта на инвестициите.

В заключение лекцията очерта една ясна тенденция – бъдещето на електронната търговия ще бъде все по-зависимо от изкуствения интелект, качествените данни и способността на брандовете да присъстват навсякъде, където потребителите търсят информация, вдъхновение и продукти. Успехът вече няма да се определя единствено от рекламния бюджет, а от това доколко бизнесът успява да създаде персонализирано, полезно и безпроблемно потребителско изживяване във всеки етап от покупателния процес.

Основният извод от деня

Традиционно за Netpeak Friends Day, официалната програма завърши с панелна дискусия и сесия с въпроси от публиката. Гостите се включиха активно с казуси от практиката и въпроси, свързани с подготовката за Google Shopping, а лекторите споделиха допълнителни препоръки и реален опит от международните пазари.

Ако трябва да обобщим Netpeak Friends Day Google Shopping Edition в едно изречение, то би било:

Google Shopping не е просто нов рекламен канал – това е началото на нов модел на онлайн търговия, в който продуктови данни, AI и потребителско изживяване работят заедно.

Компаниите, които започнат подготовката си още днес, ще бъдат сред първите, които ще могат да се възползват максимално от възможностите на новата екосистема.

Благодарим на всички над 100 партньори и близо 40 колеги, които бяха част от събитието, задаваха въпроси, споделяха опит и допринесоха за поредното силно издание на Netpeak Friends Day.

Очакваме ви и на следващото издание - а темата отново ще бъде изключително интересна и актуална.

Бъдещето на дигиталния маркетинг продължава да се случва тук и сега.