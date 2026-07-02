Кейс: как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54,09% Click Rate на Moemax.bg

Кейс: как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54,09% Click Rate на Moemax.bg

Съдържание

Услуга: Email & CRM Marketing Automation



Проект: Moemax.bg



Ниша: Онлайн магазин за мебели и стоки за дома



Регион: България



Период на проекта: от 2023г. досега





Екип по проекта от Netpeak:

Борислава Панчева, Head of CRM маркетинг

Янита Янкова, CRM маркетинг специалист

Григор Маринов, Project Manager

Най-силните CRM маркетинг резултати се появяват там, където релевантността заменя масовата комуникация.

1. Контекст и цел на кампанията

В eCommerce комуникацията често се разчита на масови кампании, календарни промоции и сезонни оферти. Макар този подход да достига до широка аудитория, той не винаги отразява реалния интерес на потребителя в момента.

Затова CRM стратегията в нишата мебели и стоки за дома включва внедряване на категорийни автоматизации, активирани от поведенчески тригери. Вместо да се изпраща една и съща комуникация към всички потребители, системата реагира на конкретно поведение - интерес към определена категория.

В този case study разглеждаме автоматизация, насочена към категорията чаши и чинии, активирана при:

преглед на категория/продукти;

поведенчески сигнали за интерес и ангажираност.

Целта е да се покаже как intent-based сегментацията и моментът на изпращане могат да доведат до изключително висока клик-ефективност спрямо масовите кампании.

2. Как работи автоматизацията

Автоматизацията се активира при поведенчески сигнал за интерес към категорията. Когато потребител разгледа продукти или категорията, CRM системата го включва в автоматичен сценарий.

Имейлът се изпраща в момент, когато интересът е все още “топъл”, което повишава вероятността потребителят да направи следваща стъпка - клик към сайта.

Ключовите характеристики са:

behavioral trigger вместо календарна логика;

intent-based сегментация – аудиторията вече има доказан интерес;

relevance-first подход – съдържанието е директно свързано с поведението;

категориен фокус – една ясна категория, без размиване на посланието;

ясна продуктова структура – блокове с релевантни артикули.

Това прави комуникацията навременна и релевантна, без да разчита на масов reach.

3. Ролята на subject line-а

Subject line-ът комбинира емоционален hook с ясна продуктова конкретика.

Subject line: 🥂 Дзън-дзън! Чаши и чинии от Mömax за всеки повод

Защо работи:

„Дзън-дзън!“ създава настроение и асоциация с празник/повод;

emoji-то "🥂" действа като визуален сигнал и подобрява открояването в inbox-а;

„Чаши и чинии“ дава ясна категоризация (потребителят знае какво ще види);

„за всеки повод“ добавя универсалност - ежедневие + гости + празник.

Какво анализираме като хипотеза:

дали емоционалният hook подпомага по-висок CTOR;

дали playful tone е по-ефективен за home категория, където покупката често е свързана с настроение, естетика и повод.

4. Структура на имейла

Имейлът е изграден така, че да води потребителя от емоция → конкретни продукти → клик.

Основни елементи:

тематичен визуален акцент (повод/празник/настроение);

кратък текст, който валидира интереса (“за твоя повод/масата ти/домашната атмосфера”);

ясно структурирани продуктови блокове;

видими CTA бутони към категорията.

Тази структура улеснява сканирането и прави кликът логична следваща стъпка.

5. Резултати (по реални данни)

Данните показват много висока клик-ефективност, измерена на база unique профили:

delivered (unique): 843

opened (unique): 1082

clicks (unique): 456

*Възможно е да има специфики в репортинга/агрегацията. За метриките използваме наличните “unique” стойности.

Ключови метрики:

Click-to-Open Rate (CTOR): 42,14%;

Click Rate (CR): 54,09%.

Интерпретация:

Наблюдава се силен сигнал, че когато комуникацията е активирана от поведение и е фокусирана върху категория с вече проявен интерес, потребителите не само отварят, но и кликват в много висок процент.

6. Защо Click Rate е толкова висок (хипотези)

Тук не говорим за “конверсии”, а за причините потребителите да стигат до клик толкова често.

Хипотеза 1: “Топъл” intent сегмент

Потребителите са избрани по поведение - вече са търсили тази категория, което прави кликът естествено продължение на интереса.



Хипотеза 2: Ниска бариера за действие

Категорията “чаши и чинии” е лесна за разглеждане - потребителят може да кликне “само да види”, без задължително да планира голяма покупка.



Хипотеза 3: Допълващи се артикули

Продуктите се комбинират лесно (комплекти, серии, стилове), което стимулира разглеждане на повече предложения.



Хипотеза 4: “Повод” като емоционален ускорител

Когато продуктите са обвързани с повод, потребителят има готов контекст (“трябва ми за гости/празник/масата”), което ускорява решението да кликне и да разгледа.

Извод: комбинацията от intent сегментация + правилен момент + ясно категорийно послание е ключов механизъм за висок CR и CTOR.

7. Ключови CRM изводи

category-triggered automation може да покаже по-високи резултати от една масова кампания. Наблюдава се, че релевантността на съдържанието води до изключително висока клик-ефективност (CR 54,09%).

intent сегментите създават по-силен “next step” сигнал. При доказан интерес към категорията, потребителят е много по-склонен да направи следващото действие - клик;

емоционален subject + behavioral trigger = силна комбинация. Playful тонът и hook-ът “повод” кореспондират с home контекста и подпомагат висок CTOR (42,14%);

малки категории с ясен use-case могат да са “скрити шампиони”. Категории като “чаши и чинии” имат ясен повод и ниска бариера за ангажираност, което може да даде по-висок click performance от големи, шумни hero кампании.

Най-високият Click Rate не идва от по-силна оферта, а от по-добро улавяне на намерението на потребителя в точния момент.

8. Как да се приложи при други eCommerce клиенти

Подходът се пренася лесно към категории, които:

имат ясен “use-case” (повод/ситуация);

позволяват бързо разглеждане и избор;

се купуват импулсно или допълващо.

Примери:

кухненски аксесоари;

декорация за дома;

текстил и сезонни артикули;

подаръчни категории;

beauty/self-care рутини.

Ключът е: trigger → intent → релевантна категория → ясна структура → клик.

Резултатите показват, че когато имейл комуникацията е базирана на реално поведение и интерес към конкретна категория, ангажираността на потребителите се увеличава значително. Автоматизацията, активирана от behavioral trigger, достига до аудитория с вече проявен intent, което води до висок Click Rate (54,09%) и силен Click-to-Open Rate (42,14%).

9. Изводи

Този пример ясно демонстрира, че релевантността и правилният момент на комуникация могат да бъдат по-силен двигател на клик активността от масовите кампании или промоционалния натиск. Когато съдържанието отговаря на текущия интерес на потребителя и представя ясна продуктова категория, имейлът се превръща в естествена следваща стъпка в потребителското поведение.

Практическият извод за CRM стратегиите е, че category-triggered автоматизациите и intent сегментацията могат да генерират значително по-висока ефективност, особено при категории с ясен повод за покупка и лесна навигация към продуктите.

Често задавани въпроси