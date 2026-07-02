Business Development Case Studies Маркетинг CRM marketing
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Кейс: как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54,09% Click Rate на Moemax.bg
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Янита Янкова Янита Янкова

Кейс: как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54,09% Click Rate на Moemax.bg

Съдържание

  1. Контекст и цел на кампанията
  2. Как работи автоматизацията
  3. Ролята на subject line-а
  4. Структура на имейла
  5. Резултати
  6. Защо Click Rate е толкова висок
  7. Ключови CRM изводи
  8. Как да се приложи при други eCommerce клиенти
  9. Изводи

Услуга: Email & CRM Marketing Automation

Проект: Moemax.bg

Ниша: Онлайн магазин за мебели и стоки за дома

Регион: България

Период на проекта: от 2023г. досега

Екип по проекта от Netpeak:

  • Борислава Панчева, Head of CRM маркетинг

  • Янита Янкова, CRM маркетинг специалист

  • Григор Маринов, Project Manager

Най-силните CRM маркетинг резултати се появяват там, където релевантността заменя масовата комуникация.

Как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54.09% Click Rate - case study

1. Контекст и цел на кампанията

В eCommerce комуникацията често се разчита на масови кампании, календарни промоции и сезонни оферти. Макар този подход да достига до широка аудитория, той не винаги отразява реалния интерес на потребителя в момента.

Затова CRM стратегията в нишата мебели и стоки за дома включва внедряване на категорийни автоматизации, активирани от поведенчески тригери. Вместо да се изпраща една и съща комуникация към всички потребители, системата реагира на конкретно поведение - интерес към определена категория.

В този case study разглеждаме автоматизация, насочена към категорията чаши и чинии, активирана при:

  • преглед на категория/продукти;

  • поведенчески сигнали за интерес и ангажираност.

Как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54.09% Click Rate - case study - Treya

Целта е да се покаже как intent-based сегментацията и моментът на изпращане могат да доведат до изключително висока клик-ефективност спрямо масовите кампании.

2. Как работи автоматизацията

Автоматизацията се активира при поведенчески сигнал за интерес към категорията. Когато потребител разгледа продукти или категорията, CRM системата го включва в автоматичен сценарий.

Имейлът се изпраща в момент, когато интересът е все още “топъл”, което повишава вероятността потребителят да направи следваща стъпка - клик към сайта.

Ключовите характеристики са:

  • behavioral trigger вместо календарна логика;

  • intent-based сегментация – аудиторията вече има доказан интерес;

  • relevance-first подход – съдържанието е директно свързано с поведението;

  • категориен фокус – една ясна категория, без размиване на посланието;

  • ясна продуктова структура – блокове с релевантни артикули.

Това прави комуникацията навременна и релевантна, без да разчита на масов reach.

Когато потребител разгледа продукти или категорията, CRM системата го включва в автоматичен сценарий.

3. Ролята на subject line-а

Subject line-ът комбинира емоционален hook с ясна продуктова конкретика.

Subject line: 🥂 Дзън-дзън! Чаши и чинии от Mömax за всеки повод

Subject line-ът комбинира емоционален hook с ясна продуктова конкретика.

Защо работи:

  • „Дзън-дзън!“ създава настроение и асоциация с празник/повод;

  • emoji-то "🥂" действа като визуален сигнал и подобрява открояването в inbox-а;

  • „Чаши и чинии“ дава ясна категоризация (потребителят знае какво ще види);

  • „за всеки повод“ добавя универсалност - ежедневие + гости + празник.

Какво анализираме като хипотеза:

  • дали емоционалният hook подпомага по-висок CTOR;

  • дали playful tone е по-ефективен за home категория, където покупката често е свързана с настроение, естетика и повод.

4. Структура на имейла

Имейлът е изграден така, че да води потребителя от емоция → конкретни продукти → клик.

Основни елементи:

  • тематичен визуален акцент (повод/празник/настроение);

  • кратък текст, който валидира интереса (“за твоя повод/масата ти/домашната атмосфера”);

  • ясно структурирани продуктови блокове;

  • видими CTA бутони към категорията.

Тази структура улеснява сканирането и прави кликът логична следваща стъпка.

5. Резултати (по реални данни)

Резултати (по реални данни)

Данните показват много висока клик-ефективност, измерена на база unique профили:

  • delivered (unique): 843

  • opened (unique): 1082 

  • clicks (unique): 456

*Възможно е да има специфики в репортинга/агрегацията. За метриките използваме наличните “unique” стойности.

Ключови метрики:

  • Click-to-Open Rate (CTOR): 42,14%;

  • Click Rate (CR): 54,09%.

Интерпретация:

Наблюдава се силен сигнал, че когато комуникацията е активирана от поведение и е фокусирана върху категория с вече проявен интерес, потребителите не само отварят, но и кликват в много висок процент.

6. Защо Click Rate е толкова висок (хипотези)

Тук не говорим за “конверсии”, а за причините потребителите да стигат до клик толкова често.

Хипотеза 1: “Топъл” intent сегмент
Потребителите са избрани по поведение - вече са търсили тази категория, което прави кликът естествено продължение на интереса.

Хипотеза 2: Ниска бариера за действие
 Категорията “чаши и чинии” е лесна за разглеждане - потребителят може да кликне “само да види”, без задължително да планира голяма покупка.

Хипотеза 3: Допълващи се артикули
Продуктите се комбинират лесно (комплекти, серии, стилове), което стимулира разглеждане на повече предложения.

Хипотеза 4: “Повод” като емоционален ускорител
Когато продуктите са обвързани с повод, потребителят има готов контекст (“трябва ми за гости/празник/масата”), което ускорява решението да кликне и да разгледа.

Извод: комбинацията от intent сегментация + правилен момент + ясно категорийно послание е ключов механизъм за висок CR и CTOR.

7. Ключови CRM изводи

  • category-triggered automation може да покаже по-високи резултати от една масова кампания. Наблюдава се, че релевантността на съдържанието води до изключително висока клик-ефективност (CR 54,09%).

  • intent сегментите създават по-силен “next step” сигнал. При доказан интерес към категорията, потребителят е много по-склонен да направи следващото действие - клик;

  • емоционален subject + behavioral trigger = силна комбинация. Playful тонът и hook-ът “повод” кореспондират с home контекста и подпомагат висок CTOR (42,14%);

  • малки категории с ясен use-case могат да са “скрити шампиони”. Категории като “чаши и чинии” имат ясен повод и ниска бариера за ангажираност, което може да даде по-висок click performance от големи, шумни hero кампании.

Най-високият Click Rate не идва от по-силна оферта, а от по-добро улавяне на намерението на потребителя в точния момент.

Как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54.09% Click Rate - case study - Treya

8. Как да се приложи при други eCommerce клиенти

Подходът се пренася лесно към категории, които:

  • имат ясен “use-case” (повод/ситуация);

  • позволяват бързо разглеждане и избор;

  • се купуват импулсно или допълващо.

Примери:

  • кухненски аксесоари;

  • декорация за дома;

  • текстил и сезонни артикули;

  • подаръчни категории;

  • beauty/self-care рутини.

Ключът е: trigger → intent → релевантна категория → ясна структура → клик.

Най-силните CRM резултати се появяват там, където релевантността заменя масовата комуникация.

Резултатите показват, че когато имейл комуникацията е базирана на реално поведение и интерес към конкретна категория, ангажираността на потребителите се увеличава значително. Автоматизацията, активирана от behavioral trigger, достига до аудитория с вече проявен intent, което води до висок Click Rate (54,09%) и силен Click-to-Open Rate (42,14%).

9. Изводи

Този пример ясно демонстрира, че релевантността и правилният момент на комуникация могат да бъдат по-силен двигател на клик активността от масовите кампании или промоционалния натиск. Когато съдържанието отговаря на текущия интерес на потребителя и представя ясна продуктова категория, имейлът се превръща в естествена следваща стъпка в потребителското поведение.

Практическият извод за CRM стратегиите е, че category-triggered автоматизациите и intent сегментацията могат да генерират значително по-висока ефективност, особено при категории с ясен повод за покупка и лесна навигация към продуктите.

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Кейс: как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54,09% Click Rate на Moemax.bg - изображение 9 Кейс: как категорийна автоматизация с behavioral trigger постигна 54,09% Click Rate на Moemax.bg - изображение 10
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Често задавани въпроси

 1. Какво представлява behavioral trigger автоматизацията?

Behavioral trigger автоматизацията е CRM сценарий, който се активира след конкретно действие на потребителя – например посещение на определена категория или разглеждане на продукт. Вместо масова комуникация, потребителят получава релевантен имейл точно когато интересът му е най-висок, което значително увеличава вероятността за клик и последващо взаимодействие.
 2. Защо категорийно базираните автоматизации са по-ефективни от масовите кампании?

Те достигат само до потребители, които вече са показали интерес към конкретна продуктова категория. Това прави съдържанието по-персонализирано и навременно, а не просто поредното рекламно съобщение. Именно тази релевантност е една от основните причини за високите резултати, постигнати в разгледания кейс.
 3. Какви eCommerce бизнеси могат да използват подобен тип автоматизация?

Подходът е приложим за почти всеки онлайн магазин. Най-добри резултати се наблюдават при категории с ясен повод за покупка или продукти, които лесно се комбинират – например мебели, домашни потреби, козметика, мода, подаръци, спортни стоки и сезонни артикули.
 4. Какво значение има моментът на изпращане на имейла?

Timing-ът е един от най-важните фактори за успеха. Когато имейлът бъде изпратен малко след проявения интерес към дадена категория, потребителят все още е в процес на търсене и е много по-склонен да отвори съобщението и да продължи към сайта.
 5. Каква е ролята на subject line-а за успеха на кампанията?

Subject line-ът е първата точка на контакт с потребителя. Когато комбинира емоционален елемент, ясна продуктова конкретика и подходящ тон на комуникация, той повишава вероятността имейлът да бъде отворен и да генерира повече кликвания към сайта.
 6. Кои са най-важните фактори за висок Click Rate?

Най-добрите резултати идват от комбинацията между behavioral trigger, intent-based сегментация, персонализирано съдържание, ясно структурирани продуктови предложения и навременна комуникация. Когато потребителят получи правилното послание в точния момент, кликът се превръща в естествена следваща стъпка, а не в резултат от агресивна промоция.
Янита Янкова
Янита Янкова

Янита Янкова е CRM специалист, част от Netpeak Bulgaria от началото на 2023г. Завършва специалност "Мениджмънт" в ИУ Варна, но открива страстта към маркетинга по време на следването си. Има опит в онлайн продажбите и дигиталния маркетинг. В момента нейната работа като CRM специалист включва създаването на имейл автоматизации за различните стъпки по потребителската пътека. Работи с разнообразни компании в различни индустрии: автомобилна индустрия, козметика, мода, натурални диетични добавки за здраве и красота.

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