Кейс: как геймифицирано математическо уравнение се превърна в автоматизация №1 по приходи за Biotica.bg

Кейс: как геймифицирано математическо уравнение се превърна в автоматизация №1 по приходи за Biotica.bg

Съдържание

За клиента

Biotica.bg е онлайн магазин в нишата на хранителните добавки, суперхрани и натурална козметика. Брандът предлага широка селекция от продукти за имунитет, спорт, детокс, контрол на теглото, общо здраве и козметични продукти.

Аудиторията се състои основно от крайни клиенти, които активно търсят решения за подобряване на здравето си, както и от повтарящи се купувачи с изградени навици за регулярни покупки на добавки.

Основното предизвикателство в CRM стратегията беше да увеличим честотата на повторните покупки и да активираме потребители с висок purchase intent чрез иновативен механизъм, различен от стандартните reminder автоматизации.

Услуга: CRM & Email Marketing



Ниша: eCommerce / хранителни добавки



Регион: България



Период на реализация на проекта: от 2021 досега



Екип по проекта от Netpeak:



Борислава Панчева - Head of CRM маркетинг

Велислава Узунова - CRM маркетинг специалист

Полина Цветкова - CRM маркетинг специалист

Себастиан Манев - Project Manager

Васил Атанасов - Project Manager

Комбинацията от поведенческа сегментация, геймификация и прецизна автоматизация се превърна във формула за изключителна ангажираност и най-висок принос към CRM приходите.

Предизвикателството

Стандартните автоматизации (abandoned cart, browse abandonment, re-engagement) носят стабилни резултати, но с времето потребителите свикват с тях.

Търсехме механика, която да прекъсне автоматичното „скролване“ и да провокира активно участие.

Цели

Основните цели бяха:

да повишим ангажираността в CRM каналите;

да стимулираме повторни покупки при лоялни клиенти;

да активираме потребители с добавен продукт в количката;

да създадем диференцираща автоматизация спрямо стандартните reminder flows.

Идеята беше вместо да даваме директно стимул, да накараме потребителя да го „заслужи“.

Концепцията: геймифицирано математическо уравнение

Създадохме автоматизация с елемент на игра - кратко математическо уравнение, което отключва награда.

Имейлът съдържа:

кратко предизвикателство;

визуално представено уравнение;

CTA бутон с обещание за награда;

чувство за „ексклузивност“.



Тонът е лек, приятелски и ангажиращ: „Реши задачата и виж каква награда сме ти подготвили.“

В зависимост от избора:

При клик на правилния отговор → потребителят попада на страница „правилен отговор“;

При клик на грешен отговор → попада на страница „грешен отговор“.

Логика на автоматизацията

Entry trigger

Автоматизацията не беше масова. Тя беше насочена към внимателно подбрани сегменти с доказано поведение и висок потенциал за конверсия.

Имейлът се изпраща към:

лоялни потребители — с минимум 2 поръчки в последните 180 дни;

потребители, които са добавили продукт в количката през последните 7 дни, но не са завършили поръчката.

Изборът на тези аудитории не е случаен.

Лоялните клиенти вече имат изградена връзка на доверие с бранда, по-нисък праг на скептицизъм и по-висока вероятност за повторна покупка. При тях геймификацията работи като инструмент за задържане и увеличаване на честотата на покупките.

Потребителите с добавен продукт в количката, от друга страна, се намират в последна фаза на decision making процеса. Те вече са проявили реален интерес и имат висок purchase intent, но поради различни причини са прекъснали процеса.

Комбинацията от тези два сегмента гарантира:

висока степен на готовност за покупка;

вече изградена или частично изградена връзка с бранда;

минимален риск от негативна реакция към игрови механики;

оптимално съотношение между ангажираност и конверсия.

С други думи, геймификацията беше приложена там, където вероятността да доведе до бизнес резултат е най-висока, а не към студена или неподготвена аудитория.

Flow структура

Автоматизация 1: Геймифицирано предизвикателство

Автоматизацията е изградена като кратък, но ясно дефиниран интерактивен сценарий с контролирани разклонения и поведенческа логика.

Entry trigger: Потребителят попада във flow-а при покриване на предварително дефинираните сегментационни условия (лоялност или активна количка).

Стъпка 1 - Има изчакване от 3 дни

Стъпка 2 - Има проверка потребителят да не е получавал такъв имейл преди

Стъпка 3 - Изпраща имейл с математическото уравнение





Автоматизация 2: Монетизация на правилния отговор

Втората автоматизация стартира не от листа, а от поведенчески trigger.

Entry trigger:

Потребителят е посетил страницата за правилен отговор.

Стъпка 1 – Имейл с награда

След посещение на страницата за верен отговор се изпраща имейл с:

персонализиран промокод;

ясно условие за валидност;

силен CTA за използване на наградата.

Тук вече преминаваме от геймификация към директна конверсия.

Втората автоматизация стартира не от листа, а от поведенчески trigger.

Entry trigger:

Потребителят е посетил страницата за правилен отговор.

Стъпка 1 – Имейл с награда

След посещение на страницата за верен отговор се изпраща имейл с:

персонализиран промокод;

ясно условие за валидност;

силен CTA за използване на наградата.

Тук вече преминаваме от геймификация към директна конверсия.

Стъпка 2 – Reminder логика

Ако в рамките на определен времеви прозорец не бъде завършена поръчка, се активира имейл-напомняне за използване на кода.

Това позволява повторно активиране на интереса и максимизиране на conversion rate.

Какво постигнахме за периода юни – септември 2025?

Данните от GA4 показват ясно превъзходство на автоматизацията „Геймифицирано математическо уравнение“ спрямо останалите имейл автоматизации.

Геймифицираното уравнение генерира 45.66% от всички приходи сред автоматизациите в разглеждания период.

Основни метрики:

51.85% дял от всички реализирани поръчки чрез CRM автоматизациите;

45.66% дял от общите приходи от CRM автоматизациите;

76.72% engagement rate;

40.52 събития на сесия - индикатор за висока поведенческа ангажираност.

Имейл performance метрики

Първи имейл (математическо предизвикателство): Open Rate: 19.24% Click Rate: 8.61%



Втори имейл (награда с промокод): Open Rate: 68.92% Click Rate: 12.16%



Първият имейл функционира като поведенчески филтър за ангажираност, а вторият концентрира вниманието и монетизира вече активираната аудитория.

Сравнение с топ 5 автоматизации

За периода юни – септември 2025:





Автоматизация Дял от приходите Дял от поръчките Math Equation 45.66% 51.85% Browse Abandonement 7.45% 6.27% Thank You Reminder 6.44% 5.70% Browse Abandonement 2 4.03% 2.25% Abandoned Cart 2.11% 1.99%

Математическото уравнение изпреварва стандартните имейл автоматизации многократно по принос към приходите. Какво прави тази автоматизация различна? Повечето CRM автоматизации работят по реактивен модел - те напомнят, възстановяват или реактивират вече проявен интерес. Те са ефективни, но предвидими. Геймифицираното математическо уравнение променя тази логика. Вместо да напомня за продукт, то създава момент на интеракция. Вместо да предлага директна отстъпка, то изгражда микро-предизвикателство. Вместо пасивна комуникация, то изисква активно участие. Заключение В свят, в който потребителите получават десетки промоционални имейли седмично, стандартните механики вече не са достатъчни. Геймифицираното математическо уравнение се превърна в автоматизация №1 по приходи за периода юни – септември 2025, с над 56% принос към общите CRM приходи. Този кейс показва, че: иновацията в CRM не изисква сложна технология;

понякога е нужна проста идея, изпълнена стратегически;

ангажираността води до конверсии.





А най-важното: