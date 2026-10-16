Netpeak Bulgaria и PRmarket.bg на CONNEXUS 2026: технологии, AI и нови възможности за бизнеса

Netpeak Bulgaria и PRmarket.bg на CONNEXUS 2026: технологии, AI и нови възможности за бизнеса

От 5 до 7 октомври 2026 г. Варна се превърна в арена на технологичния сектор за предприемачи, иноватори и бизнес лидери. Хотел „Черно море“ беше домакин на CONNEXUS 2026 – Черноморския технологичен форум, който събра експерти от различни индустрии, за да обсъдят бъдещето на технологиите и тяхното приложение в бизнеса.

Netpeak Bulgaria и PRmarket.bg се включиха в събитието като спонсори и изложители, а Александър Гошев, Team Lead на Digital PR отдела в Netpeak Bulgaria, беше сред лекторите на форума.

CONNEXUS 2026 – място за идеи, иновации и бизнес партньорства

Тридневният форум обедини представители на бизнеса, технологични компании, стартъпи и експерти, които споделиха своя опит и визия за развитието на технологиите.

Програмата включваше лекции, дискусионни панели, практически демонстрации и възможности за нетуъркинг, като основен фокус бяха изкуственият интелект, автоматизацията, роботиката, киберсигурността, интелигентните градове и дигиталната трансформация.

CONNEXUS 2026 предостави пространство за обмен на знания, представяне на иновативни решения и създаване на нови партньорства между компании от различни сектори.

Александър Гошев за ролята на AI в съвременния маркетинг

Сред лекторите на събитието беше Александър Гошев, Team Lead на Digital PR отдела в Netpeak Bulgaria, който представи темата „От съдържание към действие – как AI променя маркетинга“.





В своята презентация той проследи развитието на изкуствения интелект – от инструмент за генериране на съдържание до технология, която вече може да изпълнява задачи, да анализира информация и да подпомага вземането на бизнес решения.

Основното послание на лекцията беше, че AI постепенно преминава от създаване на съдържание към реални действия, които променят начина на работа на компаниите.

Александър представи конкретни примери за внедряването на AI автоматизации в ежедневната работа на Digital PR екипа на Netpeak Bulgaria. Сред тях беше система, която автоматично анализира входящата електронна поща, категоризира съобщенията по приоритет и изпраща обобщена информация в Telegram. По този начин екипът получава навременна информация за важни задачи, предстоящи плащания и публикации, които изискват внимание.

Друг практически пример беше автоматизираната проверка на публикувани PR материали. Системата следи дали статиите са публикувани коректно, проверява съдържанието, заглавията и линковете и сигнализира при установени несъответствия. При забавени публикации AI подготвя последваща комуникация с медиите, която остава за одобрение от човек. Благодарение на тази автоматизация екипът спестява над 25 часа месечно от ръчни проверки на повече от 300 публикации.

Александър демонстрира и възможностите на специализирана AI система, разработена за нуждите на дигиталния PR. Тя обединява инструменти за изготвяне на стратегии, медийни планове, задания, проверки на линкове и отчети. Интеграцията с Ahrefs позволява на AI агента да извлича актуални SEO данни, да анализира информацията и да генерира готови доклади в DOCX и XLSX формат.

Важна част от презентацията беше посветена на променящото се поведение на потребителите в ерата на генеративните търсачки и AI асистентите. Александър обърна внимание, че присъствието на един бранд в дигиталното пространство вече не се ограничава само до традиционните резултати от търсене. Все по-голямо значение придобива това дали компаниите присъстват в отговорите, генерирани от AI системи като ChatGPT, Gemini и Google AI Overviews.

Специален акцент беше поставен върху ролята на дигиталния PR за изграждането на доверие и авторитет. Александър представи данни от проучване на MuckRack, според което 27% от цитираните линкове в отговорите на ChatGPT, Claude и Gemini водят към журналистическо съдържание в онлайн медии. Бяха разгледани и данни от Ahrefs, които показват силна връзка между споменаванията на даден бранд в интернет и присъствието му в Google AI Overviews.

Тези тенденции подчертават нарастващото значение на SEO, GEO (Generative Engine Optimization) и дигиталния PR като взаимно допълващи се елементи от стратегията за онлайн присъствие. За бизнеса вече е важно не само да заема добри позиции в търсачките, но и да изгражда доверие чрез качествени публикации, последователна информация и присъствие в авторитетни медии.

В края на лекцията Александър отправи и практически съвет към компаниите – редовно да проверяват какво казват AI системите за техния бранд, кои източници използват и дали представената информация е точна и актуална. Вместо да се опитват да променят директно отговорите на изкуствения интелект, бизнесите трябва да се фокусират върху подобряването на източниците, от които той черпи информация.

Основният извод от презентацията беше, че AI може значително да улесни ежедневните процеси, да спести време и да създаде нови възможности за бизнеса, но човешкият контрол остава ключов. Технологиите могат да подготвят, анализират и автоматизират, докато хората продължават да носят отговорността за крайните решения.

Netpeak Bulgaria и PRmarket.bg с общ щанд на форума

Като спонсори и изложители Netpeak Bulgaria и PRmarket.bg посрещнаха посетителите на общ щанд в експо зоната на CONNEXUS 2026.

Екипът представи решения за развитие на онлайн бизнеса, повишаване на дигиталната видимост и изграждане на авторитет в онлайн пространството.

Специално внимание беше отделено на PRmarket.bg – платформа за публикуване на PR материали в онлайн медии, която улеснява бизнеса при планирането и реализирането на дигитални PR кампании.

Чрез платформата компаниите могат да достигат до подходящи медии, да повишават разпознаваемостта на своите брандове и да подкрепят своите SEO и GEO стратегии.

Giveaway с награден фонд над 5000 евро

За посетителите на щанда беше подготвен специален giveaway с награден фонд над 5000 евро.

Участниците имаха възможност да спечелят безплатни PR публикации в популярни онлайн медии, сред които trud.bg, zovnews.com, liderite.com, varnautre.bg и Lifeonline.bg.

Инициативата беше насочена към представяне на възможностите на дигиталния PR и ползите от медийното присъствие за развитието на бизнеса.

Продължаваме да свързваме технологиите с реалните бизнес резултати

Участието ни в CONNEXUS 2026 беше още една възможност да се срещнем с представители на технологичната и бизнес общността, да обменим идеи и да представим решения, които помагат на компаниите да развиват своето дигитално присъствие.

За Netpeak Bulgaria подобни събития са важна част от стремежа ни да споделяме практически опит, да насърчаваме иновациите и да подкрепяме бизнеса в адаптацията към новите технологии.

Благодарим на организаторите на CONNEXUS 2026 за възможността да бъдем част от форума и на всички, които посетиха нашия щанд!