Google Search Console: как да четем отчета за AI Overviews и AI Mode

Google Search Console: как да четем отчета за AI Overviews и AI Mode

Актуално към 30.10.2026

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Google Search Console вече има отделен отчет за видимостта в AI Overviews и AI Mode. За първи път можете да видите кои страници от сайта се показват в генеративните отговори на Google, от кои държави и устройства и как се променя това във времето.

Отчетът е полезен, но лесно се чете погрешно.

Той показва импресии, а не кликове, и не казва по кои заявки сте се появили. В това ръководство ще минем стъпка по стъпка през това къде е отчетът и как се настройва. След това ще видим как се броят данните в него и какви изводи можете да направите от тях, без да прекалявате.

1. Какво представлява новият отчет и откога е наличен

Google обяви отчета Generative AI performance през юни 2026 година, а от 31 август 2026 е внедрен за всички сайтове по света. За конкретен сайт обаче се показва само когато сайтът има достатъчно импресии в генеративните функции на Google. В интерфейса стои под Performance → Search results → Generative AI и все още е с означение Beta.

Досега показванията в AI Overviews и AI Mode се отчитаха заедно с обикновените резултати в стандартния отчет Performance. Те продължават да са там. Новото е, че вече можете да видите тази част отделно.

Отчетът отговаря на три въпроса:

Как се променят импресиите на сайта в генеративните функции на Google във времето?

Кои страници получават най-много и кои най-малко такива импресии?

От кои държави и устройства идват те?

2. Какво влиза в отчета и какво остава извън него

Обхват на отчета

Функция Влиза ли в отчета Бележка AI Overviews Да Обобщените отговори над резултатите AI Mode Да Разговорният режим на търсене Генеративните функции в Discover Отделен отчет Има собствен отчет Generative AI за Discover Експериментите в Search Labs Не Google не ги отчита, докато са в разработка ChatGPT, Perplexity, Copilot и други Не Отчетът е само за услугите на Google

Последният ред е важен. Отчетът показва видимостта само в Google.

За трафика от други AI асистенти ви трябва Google Analytics 4, за което ще стане дума в раздел 9.

3. Как да отворите и настроите отчета стъпка по стъпка

3.1. Стъпка 1: отворете отчета

Изберете сайта в Search Console. В лявото меню разгънете Performance → Search results и натиснете Generative AI. Ще видите графика с общите импресии и под нея таблица с данните.

Изображение 1. Отчетът Generative AI в Google Search Console

3.2. Стъпка 2: ако отчетът липсва, проверете настройката

Ако в менюто няма Generative AI, най-честата причина е, че сайтът още няма достатъчно импресии в генеративните функции. Това не е техническа грешка.

Втората възможна причина е, че сайтът е изключен от тези функции. Проверете го в Settings → Search generative AI. По подразбиране всички сайтове са включени. Ако виждате, че опциите са сиви, значи нямате права на собственик: настройката се променя само от собственик на ресурса в Search Console.

Изображение 2. Настройката Search generative AI в Google Search Console

3.3. Стъпка 3: изберете период и измерение

Периодът се избира от бутоните над графиката: от последните 24 часа до 3 месеца или по-дълъг период от More. Под графиката има четири таба, които определят как се групират данните в таблицата.

Измерения в отчета

Таб Какво групира За какво го ползвате Pages Адреса на страницата, към която води връзката, след пренасочванията Кои страници получават AI видимост Countries Държавата, от която е търсенето На кои пазари се показвате Devices Устройството: компютър, мобилен телефон или таблет Разлики между мобилно и десктоп търсене Days Датите по дни, седмици или месеци Посоката на промяна във времето

Данните по страници се отчитат към каноничния адрес, а не към дублиращите версии. Датите са в тихоокеанско време (PT), както и в стандартния отчет.

3.4. Стъпка 4: филтрирайте по тип търсене

Бутонът Search type: Web отваря филтър с две възможности:

Text-based: търсенията, написани в полето на Google

Multimodal: търсенията със снимка, например през Google Lens, Circle to Search в Android, качено изображение или търсене с изображение в Chrome

Мултимодалният филтър е особено интересен за онлайн магазини, защото показва дали продуктовите страници се появяват, когато хората търсят със снимка.

Изображение 3. Филтърът Search type с опциите Text-based и Multimodal

3.5. Стъпка 5: изнесете данните

Бутонът Export горе вдясно сваля данните от графиката и от таблицата. Стойностите, които в отчета се показват като ~ или -, във файла стават нули. Имайте го предвид, преди да смятате средни стойности.

4. Как се броят импресиите

Импресия има, когато връзка към вашия сайт е показана на потребител в генеративна функция на Google. Импресията не значи, че някой е видял страницата ви или е отворил сайта. Броенето следва общите правила на Google за показванията. Показване се отчита, щом връзката е на заредената страница, дори потребителят да не е скролнал до нея. Връзка, която се вижда едва след натискане на Show more, се отчита само ако потребителят разгъне отговора. Затова числото в отчета е ориентир за видимостта, а не точен брой хора, които са видели връзката.

Тук е най-честата причина за объркване. Графиката и таблицата не броят по един и същ начин:

Графиката и табовете Countries, Devices и Days броят за целия сайт. Ако две връзки от сайта ви се появят в един и същ AI отговор, те се броят като една импресия

Табът Pages брои по страница. В същия случай всяка от двете страници получава своя импресия

Затова сборът от импресиите по страници често е по-голям от общото число в графиката. Това не е грешка в данните. Важат и обичайните ограничения на Search Console, например до 1000 реда в таблицата.

Най-новите данни могат да са предварителни. На графиката те са с пунктирна линия и се променят през следващите часове. Данните от отчета Generative AI са включени и в стандартния отчет Performance. Затова двата отчета не се събират: сборът им брои едни и същи показвания два пъти.

5. Какво отчетът не показва и откъде да го вземете

Какво липсва в отчета

Липсва Какво означава Откъде да го вземете Кликове и CTR Не знаете колко от показванията са довели до посещение Стандартният отчет Performance, но там AI и обикновените резултати са заедно Заявки Не знаете по какво търсене се е появила страницата Стандартният отчет Performance по страница и ръчни проверки Позиция Няма класиране, сравнимо с органичните резултати. В стандартния отчет всяка връзка от AI Overview получава позицията на целия блок Няма пряк заместител Конверсии Не знаете дали показването е довело до продажба или запитване Google Analytics 4 и CRM Други AI асистенти Не виждате ChatGPT, Perplexity и останалите Каналът AI Assistant в GA4

Изводът е прост: ръстът на AI импресиите показва, че сайтът е по-видим в генеративните отговори на Google. Той не доказва повече посещения и повече продажби.

6. Когато AI импресиите и кликовете се движат в различни посоки

Типичната ситуация е следната: AI импресиите растат, а органичните кликове в стандартния отчет падат. Изкушението е да обвините AI Overviews. Отчетът обаче не позволява да докажете такава връзка. Преди да направите извод, проверете:

Сезонността: сравнете със същия период на миналата година, а не само с предходния месец

Класирането на най-важните страници в стандартния отчет Performance

Брандовите заявки: дали има промяна в търсенето по името на марката и как тя се отразява на общия органичен трафик

Техническите промени през периода: пренасочвания, индексиране, скорост

Кои страници стоят зад промяната: разделете ги по тип, например статии, категории и продукти

Ако след тези проверки остане само AI видимостта, имате хипотеза, а не доказателство. Записвайте я като такава в отчетите си.

7. Настройката 'Search generative AI': кога има смисъл да я променяте

В Settings → Search generative AI има три възможности:

Възможности на настройката

Опция Какво прави Include Съдържанието може да се показва в AI Overviews, AI Mode и генеративните функции на Discover. Това е настройката по подразбиране. Exclude Връзките и съдържанието на сайта не се показват в тези функции и не се използват за отговорите. Няма импресии и трафик от тях. Inherit control from parent Ресурсът следва настройката на по-горния ресурс, например домейна.

Изключването влиза в сила за един до два дни, но част от съдържанието може да остане по-дълго заради кеширане. Според Google настройката не влияе на класирането в останалите резултати. Тя не спира и използването на съдържанието за обучение на модели. За това служи Google-Extended, а за пълно премахване от Google остава noindex.

За повечето бизнеси изключването няма смисъл, защото губите видимост, а съдържание от други сайтове пак ще се показва на същото място. Преди такова решение оценете в отчета Generative AI колко импресии получава сайтът от генеративните функции.

8. Трябва ли нещо специално, за да се появите в AI Overviews

Според Google условията са три: страницата да е индексирана, да може да се показва в резултатите с откъс и сайтът да е включен в генеративните функции в Search Console. Изпълнените условия не гарантират показване.

Google изрично посочва, че за генеративното търсене не са нужни структурирани данни, специална маркировка, файлове като llms.txt или отделни версии на текста за изкуствен интелект. Това не обезсмисля стандартната маркировка Schema.org. Тя остава полезна за разширените резултати в търсенето, когато отговаря на съдържанието и на изискванията на Google. Основата е същата като при класическото SEO: техническа достъпност, полезно и актуално съдържание, ясна структура на сайта и логично вътрешно свързване.

9. Как AI отчетът се допълва с GA4

Search Console показва какво се случва в търсенето, преди потребителят да стигне до сайта. Google Analytics 4 показва какво се случва след това. От 13 май 2026 GA4 има отделен канал AI Assistant за трафика от чатботове като ChatGPT, Gemini и Claude.

Важна подробност: посещенията от AI Overviews и AI Mode не влизат в този канал. GA4 ги отчита като Organic Search.

Затова двата отчета не се събират в едно число за AI трафик. Как да намерите и допълните канала AI Assistant, разглеждаме в ръководството за AI трафика в GA4.

10. Чести грешки при четене на отчета

Чести грешки

Грешка Защо е проблем Как да я избегнете Импресиите се четат като трафик Показването в AI отговор не значи посещение Гледайте кликовете в стандартния отчет и сесиите в GA4 Сборът по страници се сравнява с графиката Графиката брои за целия сайт, таблицата по страница Сравнявайте число с число от един и същ изглед Спадът в кликовете се приписва на AI Overviews Отчетът не доказва причинна връзка Проверете сезонност, класиране, брандови заявки и технически промени Отчетът се приема за пълна AI картина Липсват ChatGPT, Perplexity и останалите Добавете канала AI Assistant в GA4 Сайтът се изключва, за да се „защити“ трафикът Губите видимост, а мястото се заема от други сайтове Решете след анализ на импресиите в отчета

11. Често задавани въпроси

▶ 1. Защо не виждам отчета Generative AI?

Най-често сайтът още няма достатъчно импресии в генеративните функции. Проверете и дали не е изключен в Settings → Search generative AI. ▶ 2. Показва ли отчетът кликове?

Не. Показва само импресии. Кликовете от AI Overviews и AI Mode остават в стандартния отчет Performance заедно с обикновените резултати. ▶ 3. Защо сборът по страници е по-голям от общото число?

Графиката брои за целия сайт, а табът Pages брои по страница. Две страници в един AI отговор са една импресия в графиката и две в таблицата. ▶ 4. Влиза ли ChatGPT в отчета?

Не. Отчетът е само за AI Overviews и AI Mode на Google. Трафикът от ChatGPT и други асистенти се вижда в GA4. ▶ 5. Трябват ли структурирани данни или llms.txt, за да се появя в AI Overviews?

Не. Google посочва, че не са нужни специална маркировка или файлове. Страницата трябва да е индексирана и да може да се показва с откъс. ▶ 6. Кой може да промени настройката Search generative AI?

Само собственик на ресурса в Search Console. Останалите потребители виждат настройката, но не могат да я сменят.

12. Изводи

Отчетът Generative AI е първото официално измерване на видимостта в AI Overviews и AI Mode. Използвайте го за това, за което е направен, и не искайте от него повече, отколкото дава.

Запомнете трите неща, които са в основата на правилното четене:

Импресиите показват видимост, а не трафик. Посещенията и продажбите се мерят в GA4 и CRM Графиката и таблицата по страници броят различно, затова сумите не съвпадат Промяна в кликовете не се обяснява с AI отговорите, преди да проверите сезонност, класиране и технически промени

Най-добрата първа стъпка е проста: изнесете страниците с най-много AI импресии, сравнете ги с предходния период и вижте как се променят органичните им кликове в стандартния отчет. Повторена всеки месец, тази проверка превръща новия отчет в част от редовния SEO мониторинг, а не в още една графика в Search Console.

Източници