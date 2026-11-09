Актуално към 30.10.2026

Съдържание

Посещенията от ChatGPT, Gemini и другите AI асистенти дълго бяха скрити в Referral или Direct. За да ги отделите, трябваше сами да пишете правила.

От 13 май 2026 Google Analytics 4 прави това автоматично в нов канал по подразбиране - AI Assistant.

Каналът не изисква настройка, но има ограничения, които е добре да знаете, преди да покажете числата в отчет. В това ръководство ще видите как GA4 разпознава AI трафика, къде да го намерите, какво пропуска и как да го допълните.

1. Какво представлява каналът AI Assistant и откога е наличен

AI Assistant е нов канал в групата Default channel group в GA4. В него попадат посещенията, които идват от разпознат AI асистент. Каналът не се включва и не се настройва. Той се появява сам в отчетите за придобиване, до Organic Search, Direct, Referral и останалите канали.

Google обяви канала на 13 май 2026 година. Google не уточнява дали по-старите посещения се прекласифицират, а на практика данните отпреди тази дата обикновено остават в Referral и други канали. Затова при сравнение с предходни периоди AI Assistant може да изглежда празен или слаб. Ръстът спрямо периода преди 13 май не означава непременно повече посещения от AI асистенти, а може да е резултат от промяната в начина на отчитане.

2. Как GA4 разпознава посещенията от AI асистенти

Когато потребител стигне до сайта от AI асистент, браузърът обикновено предава адреса, от който идва. Ако този адрес е в списъка на Google с AI асистенти, GA4 задава на посещението:

Medium: ai-assistant

Campaign: (ai-assistant)

Канал в Default channel group: AI Assistant

Правилото на канала е, че Medium съвпада точно с ai-assistant. Следствието е, че и връзка, която сте маркирали ръчно с utm_medium=ai-assistant, ще попадне в този канал. Използвайте тази стойност само за реален AI трафик, иначе ще изкривите данните.

Google не публикува пълния списък с разпознатите асистенти. В съобщението за новия канал като примери са посочени ChatGPT, Gemini и Claude, а в описанието на каналите по подразбиране ChatGPT, Gemini, Deepseek, Copilot и Grok.

3. Какво влиза в канала и какво не

Къде отива трафикът от AI

Източник Канал в GA4 Защо ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Copilot, Grok AI Assistant Посочени от Google като примери AI Overviews и AI Mode в Google Organic Search Google ги отчита като органично търсене AI асистент, който не е в списъка Referral GA4 не го разпознава като AI асистент Посещение без адрес на източника Direct Например копирана връзка или приложение, което не предава адреса

Обърнете внимание на втория ред. Трафикът от AI отговорите в самото търсене на Google не е в AI Assistant. За видимостта в AI Overviews и AI Mode служи отделен отчет в Search Console.

4. Къде да намерите данните стъпка по стъпка

Всички пътища в една таблица за справка:

Къде е всичко в GA4?

Какво искате да видите Къде Какво избирате Трафика от AI асистенти Reports → Acquisition → Traffic acquisition Session primary channel group, ред AI Assistant Коя платформа носи трафика Същият отчет Вторично измерение Session source / medium На кои страници влизат Reports → Engagement → Landing page Филтър Session primary channel group = AI Assistant Подробен анализ Explore → Free form Филтър или сегмент Session primary channel group = AI Assistant Платформи, които GA4 не разпознава Admin → Data display → Channel groups Собствена група канали с правило по източник

Стъпка 1. Отворете Traffic acquisition

Отидете в Reports → Acquisition → Traffic acquisition. Основното измерение е Session primary channel group (Default Channel Group). Името в скобите показва коя група канали се използва в отчетите. Ако не сте я сменяли, това е групата по подразбиране - Default Channel Group. Ако измерението е сменено, изберете го от падащото меню над таблицата. Потърсете реда AI Assistant.

Ако този ред липсва, първо проверете избрания период и дали в отчета няма активни филтри. Ако и след това го няма, сайтът или не е получил разпознат трафик от AI асистенти, или посещенията от AI платформи са отчетени в други канали, например Referral.

Изображение 1. Каналът AI Assistant в отчета Traffic acquisition

Стъпка 2. Вижте коя платформа носи трафика

Натиснете знака плюс до основното измерение и добавете Session source / medium. Така редът AI Assistant се разделя по източници, например chatgpt.com / ai-assistant или gemini.google.com / ai-assistant. Сравнявайте ги по ангажираност и ключови събития, а не само по брой сесии.

Изображение 2. Източниците на AI трафика с вторично измерение Session source / medium

Стъпка 3. Проверете входните страници

Отчетът Landing page показва на кои страници влизат потребителите. Натиснете Add filter и задайте условие Session primary channel group (Default Channel Group), exactly matches, AI Assistant. Така виждате кои страници получават посещения от разпознати AI източници. GA4 не показва в какъв контекст асистентът е посочил страницата, затова причината за трафика се проверява отделно.

Изображение 3. Филтър за канала AI Assistant в отчета Landing page

Стъпка 4. Направете подробен анализ в Explore

В Explore изберете Free form. Добавете измеренията Session primary channel group, Session source / medium и Landing page, а като показатели сесии, ангажирани сесии и ключови събития. Ограничете данните до канала AI Assistant с филтър или сегмент. Така в една таблица виждате източник, страница и резултат.

5. Какво каналът пропуска

AI Assistant показва разпознатия AI трафик, а не цялото влияние на изкуствения интелект. Извън него остават:

Посещенията без адрес на източника, които отиват в Direct

AI асистентите, които още не са в списъка на Google и остават в Referral

Посещенията от AI Overviews и AI Mode, които са в Organic Search

Хората, които са видели марката ви в AI отговор, но са стигнали до сайта по-късно, например чрез търсене по име

Посещенията от AI платформи отпреди 13 май 2026, които обикновено остават в Referral

Затова каналът показва разпознатия от GA4 AI трафик, а не всички посещения, повлияни от изкуствен интелект. Възможно е и обратното: ръчно маркирани връзки с utm_medium=ai-assistant влизат в канала, дори да не идват от AI асистент.

6. Как да го допълните със собствена група канали

Ако искате да хванете и AI платформите, които GA4 не разпознава, създайте собствена група канали. Трябват ви права Editor или по-високи в GA4 ресурса.

Отидете в Admin → Data display → Channel groups и създайте нова група. Тя започва като копие на групата по подразбиране.



Добавете канал, например AI (собствен), с условие Source matches regex и израз, който обхваща домейните на AI платформите, които искате да следите, например chatgpt.com, perplexity.ai, claude.ai, gemini.google.com и copilot.microsoft.com.



Подредете каналите така, че новият да е над Referral. GA4 слага посещението в първия канал, на чието условие отговаря.



Запазете групата и я изберете в отчетите вместо Default channel group.





Изображение 4. Групите канали в Admin → Data display → Channel groups

Предимството е, че собствената група може да се прилага към отчетите и за минали периоди. Така виждате и AI трафика отпреди 13 май 2026, стига да е записан с разпознаваем източник. Посещенията без източник групата не може да възстанови. Преди да я ползвате в отчети, сверете израза с реалните стойности в Session source във вашия GA4. Една и съща платформа може да идва с няколко източника, например Gemini като gemini.google.com и като gemini, а домейните на AI платформите се променят.

Ограниченията също са важни. В стандартен GA4 ресурс може да имате до две собствени групи с до 50 канала. Изтриването на група е необратимо. Промяна в условията се отразява веднага в отчетите, но в аудиториите важи само занапред. Собствените групи не се изнасят в BigQuery.

Каналът AI Assistant и собствената група ще дават различни числа, защото броят по различни правила. Посочвайте в отчетите си кое число от коя група е, вместо да ги смесвате.

7. Кои показатели да следите

Освен броя сесии важно е и какво правят посетителите от AI асистенти в сайта. Следете:

Показатели за AI трафика

Показател Какво показва Sessions и Users Обема на разпознатия AI трафик и посоката му във времето Engaged sessions и Engagement rate Дали посетителите от AI наистина взаимодействат със сайта Key events Дали AI трафикът води до действията, които ви интересуват Landing page Кои страници получават посещения от разпознати AI източници Session source / medium Коя платформа носи най-ценните посетители

Сравнявайте AI Assistant с Organic Search по ангажираност и ключови събития. Двата канала често са на различни етапи от решението на потребителя, затова сравнението по брой сесии казва малко.





8. Как GA4 се допълва с отчета в Search Console

GA4 показва какво правят посетителите, след като са стигнали до сайта. Не показва колко пъти сайтът е бил показан в AI отговорите на Google. Тази видимост е в отчета Generative AI в Search Console, който показва импресиите в AI Overviews и AI Mode по страници, държави и устройства.

Двата инструмента мерят различни неща и не се събират в едно число.

Как да четете отчета в Search Console, разглеждаме в отделно ръководство.

9. Чести грешки

Грешка Защо е проблем Как да я избегнете AI Assistant се приема за целия AI трафик Част от посещенията са в Direct, Referral и Organic Search Отчитайте го като разпознатия AI трафик и добавете собствена група Търсите AI Overviews в канала Google ги отчита като Organic Search Ползвайте отчета Generative AI в Search Console Сравнявате с периоди отпреди 13 май 2026 Старите посещения от AI обикновено са в Referral Сравнявайте от 13 май 2026 или ползвайте собствена група Ползвате utm_medium=ai-assistant за други кампании Тези посещения влизат в AI Assistant Оставете тази стойност само за реален AI трафик Оценявате канала само по брой сесии Броят сесии не показва какво правят посетителите Гледайте ангажираност и ключови събития

10. Често задавани въпроси

▶ 1. Трябва ли да настроя нещо, за да видя AI Assistant?

Не. Каналът е в групата по подразбиране и се появява сам, щом сайтът получи разпознат трафик от AI асистент. ▶ 2. Защо не виждам канала за миналата година?

Каналът е въведен на 13 май 2026. Google не уточнява дали старите посещения се прекласифицират, а на практика те обикновено остават в Referral и други канали. За по-стари периоди ползвайте собствена група канали. ▶ 3. Влиза ли трафикът от AI Overviews в AI Assistant?

Не. Google отчита посещенията от AI Overviews и AI Mode като Organic Search. ▶ 4. Кои платформи разпознава GA4?

Google не публикува пълния списък. В документацията като примери са посочени ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Copilot и Grok. ▶ 5. Мога ли да видя AI трафика и за периода преди май 2026?

Да, със собствена група канали с правило по източник. Тя може да се прилага към отчетите и за минали периоди, но само за посещенията, записани с разпознаваем източник. ▶ 6. Защо собствената група дава различно число от AI Assistant?

Двете групи броят по различни правила. Посочвайте кое число от коя група е и не ги смесвайте.

11. Изводи

Каналът AI Assistant прави AI трафика видим в стандартните отчети на GA4 без никаква настройка. Това е добро начало, но не е пълната картина.

Запомнете трите неща, които са в основата на правилното четене:

AI Assistant показва разпознатия AI трафик, а не всички посещения, повлияни от изкуствен интелект AI Overviews и AI Mode не са в този канал, а в Organic Search. Видимостта в тях се мери в Search Console Стойността на AI трафика е в качеството. Гледайте ангажираност, ключови събития и входни страници, а не само сесии

Ако ви трябва по-пълна картина или данни отпреди 13 май 2026, добавете собствена група канали. Използвани заедно с отчета Generative AI в Search Console, двата инструмента показват както видимостта, така и реалните посещения от изкуствения интелект.

Източници