AI трафик в Google Analytics 4: как работи каналът AI Assistant
Актуално към 30.10.2026
Съдържание
- Какво е каналът AI Assistant и откога е наличен
- Как GA4 разпознава посещенията от AI асистенти
- Какво влиза в канала и какво не
- Къде да намерите данните стъпка по стъпка
- Какво каналът пропуска
- Как да го допълните със собствена група канали
- Кои показатели да следите
- Как GA4 се допълва с отчета в Search Console
- Чести грешки
- Често задавани въпроси
- Изводи
- Източници
Посещенията от ChatGPT, Gemini и другите AI асистенти дълго бяха скрити в Referral или Direct. За да ги отделите, трябваше сами да пишете правила.
От 13 май 2026 Google Analytics 4 прави това автоматично в нов канал по подразбиране - AI Assistant.
Каналът не изисква настройка, но има ограничения, които е добре да знаете, преди да покажете числата в отчет. В това ръководство ще видите как GA4 разпознава AI трафика, къде да го намерите, какво пропуска и как да го допълните.
1. Какво представлява каналът AI Assistant и откога е наличен
AI Assistant е нов канал в групата Default channel group в GA4. В него попадат посещенията, които идват от разпознат AI асистент. Каналът не се включва и не се настройва. Той се появява сам в отчетите за придобиване, до Organic Search, Direct, Referral и останалите канали.
Google обяви канала на 13 май 2026 година. Google не уточнява дали по-старите посещения се прекласифицират, а на практика данните отпреди тази дата обикновено остават в Referral и други канали. Затова при сравнение с предходни периоди AI Assistant може да изглежда празен или слаб. Ръстът спрямо периода преди 13 май не означава непременно повече посещения от AI асистенти, а може да е резултат от промяната в начина на отчитане.
2. Как GA4 разпознава посещенията от AI асистенти
Когато потребител стигне до сайта от AI асистент, браузърът обикновено предава адреса, от който идва. Ако този адрес е в списъка на Google с AI асистенти, GA4 задава на посещението:
- Medium: ai-assistant
- Campaign: (ai-assistant)
- Канал в Default channel group: AI Assistant
Правилото на канала е, че Medium съвпада точно с ai-assistant. Следствието е, че и връзка, която сте маркирали ръчно с utm_medium=ai-assistant, ще попадне в този канал. Използвайте тази стойност само за реален AI трафик, иначе ще изкривите данните.
Google не публикува пълния списък с разпознатите асистенти. В съобщението за новия канал като примери са посочени ChatGPT, Gemini и Claude, а в описанието на каналите по подразбиране ChatGPT, Gemini, Deepseek, Copilot и Grok.
3. Какво влиза в канала и какво не
Къде отива трафикът от AI
|Източник
|Канал в GA4
|Защо
|ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Copilot, Grok
|AI Assistant
|Посочени от Google като примери
|AI Overviews и AI Mode в Google
|Organic Search
|Google ги отчита като органично търсене
|AI асистент, който не е в списъка
|Referral
|GA4 не го разпознава като AI асистент
|Посещение без адрес на източника
|Direct
|Например копирана връзка или приложение, което не предава адреса
Обърнете внимание на втория ред. Трафикът от AI отговорите в самото търсене на Google не е в AI Assistant. За видимостта в AI Overviews и AI Mode служи отделен отчет в Search Console.
4. Къде да намерите данните стъпка по стъпка
Всички пътища в една таблица за справка:
Къде е всичко в GA4?
|Какво искате да видите
|Къде
|Какво избирате
|Трафика от AI асистенти
|Reports → Acquisition → Traffic acquisition
|Session primary channel group, ред AI Assistant
|Коя платформа носи трафика
|Същият отчет
|Вторично измерение Session source / medium
|На кои страници влизат
|Reports → Engagement → Landing page
|Филтър Session primary channel group = AI Assistant
|Подробен анализ
|Explore → Free form
|Филтър или сегмент Session primary channel group = AI Assistant
|Платформи, които GA4 не разпознава
|Admin → Data display → Channel groups
|Собствена група канали с правило по източник
Стъпка 1. Отворете Traffic acquisition
Отидете в Reports → Acquisition → Traffic acquisition. Основното измерение е Session primary channel group (Default Channel Group). Името в скобите показва коя група канали се използва в отчетите. Ако не сте я сменяли, това е групата по подразбиране - Default Channel Group. Ако измерението е сменено, изберете го от падащото меню над таблицата. Потърсете реда AI Assistant.
Ако този ред липсва, първо проверете избрания период и дали в отчета няма активни филтри. Ако и след това го няма, сайтът или не е получил разпознат трафик от AI асистенти, или посещенията от AI платформи са отчетени в други канали, например Referral.
Изображение 1. Каналът AI Assistant в отчета Traffic acquisition
Стъпка 2. Вижте коя платформа носи трафика
Натиснете знака плюс до основното измерение и добавете Session source / medium. Така редът AI Assistant се разделя по източници, например chatgpt.com / ai-assistant или gemini.google.com / ai-assistant. Сравнявайте ги по ангажираност и ключови събития, а не само по брой сесии.
Изображение 2. Източниците на AI трафика с вторично измерение Session source / medium
Стъпка 3. Проверете входните страници
Отчетът Landing page показва на кои страници влизат потребителите. Натиснете Add filter и задайте условие Session primary channel group (Default Channel Group), exactly matches, AI Assistant. Така виждате кои страници получават посещения от разпознати AI източници. GA4 не показва в какъв контекст асистентът е посочил страницата, затова причината за трафика се проверява отделно.
Изображение 3. Филтър за канала AI Assistant в отчета Landing page
Стъпка 4. Направете подробен анализ в Explore
В Explore изберете Free form. Добавете измеренията Session primary channel group, Session source / medium и Landing page, а като показатели сесии, ангажирани сесии и ключови събития. Ограничете данните до канала AI Assistant с филтър или сегмент. Така в една таблица виждате източник, страница и резултат.
5. Какво каналът пропуска
AI Assistant показва разпознатия AI трафик, а не цялото влияние на изкуствения интелект. Извън него остават:
- Посещенията без адрес на източника, които отиват в Direct
- AI асистентите, които още не са в списъка на Google и остават в Referral
- Посещенията от AI Overviews и AI Mode, които са в Organic Search
- Хората, които са видели марката ви в AI отговор, но са стигнали до сайта по-късно, например чрез търсене по име
- Посещенията от AI платформи отпреди 13 май 2026, които обикновено остават в Referral
Затова каналът показва разпознатия от GA4 AI трафик, а не всички посещения, повлияни от изкуствен интелект. Възможно е и обратното: ръчно маркирани връзки с utm_medium=ai-assistant влизат в канала, дори да не идват от AI асистент.
6. Как да го допълните със собствена група канали
Ако искате да хванете и AI платформите, които GA4 не разпознава, създайте собствена група канали. Трябват ви права Editor или по-високи в GA4 ресурса.
-
Отидете в Admin → Data display → Channel groups и създайте нова група. Тя започва като копие на групата по подразбиране.
-
Добавете канал, например AI (собствен), с условие Source matches regex и израз, който обхваща домейните на AI платформите, които искате да следите, например chatgpt.com, perplexity.ai, claude.ai, gemini.google.com и copilot.microsoft.com.
-
Подредете каналите така, че новият да е над Referral. GA4 слага посещението в първия канал, на чието условие отговаря.
-
Запазете групата и я изберете в отчетите вместо Default channel group.
Изображение 4. Групите канали в Admin → Data display → Channel groups
Предимството е, че собствената група може да се прилага към отчетите и за минали периоди. Така виждате и AI трафика отпреди 13 май 2026, стига да е записан с разпознаваем източник. Посещенията без източник групата не може да възстанови. Преди да я ползвате в отчети, сверете израза с реалните стойности в Session source във вашия GA4. Една и съща платформа може да идва с няколко източника, например Gemini като gemini.google.com и като gemini, а домейните на AI платформите се променят.
Ограниченията също са важни. В стандартен GA4 ресурс може да имате до две собствени групи с до 50 канала. Изтриването на група е необратимо. Промяна в условията се отразява веднага в отчетите, но в аудиториите важи само занапред. Собствените групи не се изнасят в BigQuery.
Каналът AI Assistant и собствената група ще дават различни числа, защото броят по различни правила. Посочвайте в отчетите си кое число от коя група е, вместо да ги смесвате.
7. Кои показатели да следите
Освен броя сесии важно е и какво правят посетителите от AI асистенти в сайта. Следете:
Показатели за AI трафика
|Показател
|Какво показва
|Sessions и Users
|Обема на разпознатия AI трафик и посоката му във времето
|Engaged sessions и Engagement rate
|Дали посетителите от AI наистина взаимодействат със сайта
|Key events
|Дали AI трафикът води до действията, които ви интересуват
|Landing page
|Кои страници получават посещения от разпознати AI източници
|Session source / medium
|Коя платформа носи най-ценните посетители
Сравнявайте AI Assistant с Organic Search по ангажираност и ключови събития. Двата канала често са на различни етапи от решението на потребителя, затова сравнението по брой сесии казва малко.
8. Как GA4 се допълва с отчета в Search Console
GA4 показва какво правят посетителите, след като са стигнали до сайта. Не показва колко пъти сайтът е бил показан в AI отговорите на Google. Тази видимост е в отчета Generative AI в Search Console, който показва импресиите в AI Overviews и AI Mode по страници, държави и устройства.
Двата инструмента мерят различни неща и не се събират в едно число.
Как да четете отчета в Search Console, разглеждаме в отделно ръководство.
9. Чести грешки
|Грешка
|Защо е проблем
|Как да я избегнете
|AI Assistant се приема за целия AI трафик
|Част от посещенията са в Direct, Referral и Organic Search
|Отчитайте го като разпознатия AI трафик и добавете собствена група
|Търсите AI Overviews в канала
|Google ги отчита като Organic Search
|Ползвайте отчета Generative AI в Search Console
|Сравнявате с периоди отпреди 13 май 2026
|Старите посещения от AI обикновено са в Referral
|Сравнявайте от 13 май 2026 или ползвайте собствена група
|Ползвате utm_medium=ai-assistant за други кампании
|Тези посещения влизат в AI Assistant
|Оставете тази стойност само за реален AI трафик
|Оценявате канала само по брой сесии
|Броят сесии не показва какво правят посетителите
|Гледайте ангажираност и ключови събития
10. Често задавани въпроси
▶ 1. Трябва ли да настроя нещо, за да видя AI Assistant?
Не. Каналът е в групата по подразбиране и се появява сам, щом сайтът получи разпознат трафик от AI асистент.
▶ 2. Защо не виждам канала за миналата година?
Каналът е въведен на 13 май 2026. Google не уточнява дали старите посещения се прекласифицират, а на практика те обикновено остават в Referral и други канали. За по-стари периоди ползвайте собствена група канали.
▶ 3. Влиза ли трафикът от AI Overviews в AI Assistant?
Не. Google отчита посещенията от AI Overviews и AI Mode като Organic Search.
▶ 4. Кои платформи разпознава GA4?
Google не публикува пълния списък. В документацията като примери са посочени ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Copilot и Grok.
▶ 5. Мога ли да видя AI трафика и за периода преди май 2026?
Да, със собствена група канали с правило по източник. Тя може да се прилага към отчетите и за минали периоди, но само за посещенията, записани с разпознаваем източник.
▶ 6. Защо собствената група дава различно число от AI Assistant?
Двете групи броят по различни правила. Посочвайте кое число от коя група е и не ги смесвайте.
11. Изводи
Каналът AI Assistant прави AI трафика видим в стандартните отчети на GA4 без никаква настройка. Това е добро начало, но не е пълната картина.
Запомнете трите неща, които са в основата на правилното четене:
-
AI Assistant показва разпознатия AI трафик, а не всички посещения, повлияни от изкуствен интелект
-
AI Overviews и AI Mode не са в този канал, а в Organic Search. Видимостта в тях се мери в Search Console
-
Стойността на AI трафика е в качеството. Гледайте ангажираност, ключови събития и входни страници, а не само сесии
Ако ви трябва по-пълна картина или данни отпреди 13 май 2026, добавете собствена група канали. Използвани заедно с отчета Generative AI в Search Console, двата инструмента показват както видимостта, така и реалните посещения от изкуствения интелект.
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