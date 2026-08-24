Инструкции за визуалното представяне на продуктите в Google Shopping

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Въведение

Когато потребител търси продукт в Google Shopping, решението дали да отвори дадена реклама често се взема за части от секундата. Преди да прочете заглавието или да сравни цените, погледът му попада върху продуктовото изображение.

Затова качеството на снимките е много повече от техническо изискване на Google Merchant Center – то е ключов фактор за представянето на рекламите. Добре подбраните изображения могат да повишат процента на кликвания (CTR), да привлекат по-качествен трафик и да подобрят ефективността на кампаниите в Google Shopping и Performance Max.

В това ръководство ще разгледаме както официалните изисквания на Google за продуктовите изображения, така и добри практики, които помагат продуктите ви да се откроят сред конкуренцията и да превърнат повече показвания в реални продажби.

1. Подгответе качествено основно изображение

Основното продуктово изображение (image_link) е снимката, която Google използва при показването на вашите продукти в Shopping рекламите и безплатните продуктови обяви. В повечето случаи именно това е първият елемент, който потребителят забелязва още преди да прочете заглавието или цената.

Поради тази причина основното изображение трябва не само да отговаря на техническите изисквания на Google, но и да представя продукта по възможно най-ясния и привлекателен начин. Ако снимката е с ниско качество, размазана или не показва добре продукта, вероятността потребителят да избере конкурентно предложение е значително по-голяма.

Размер и резолюция

Към момента Google определя минимални размери за продуктовите изображения:

Продукти извън категория „Облекло“ – минимум 100 × 100 px .

Продукти от категория „Облекло и аксесоари“ – минимум 250 × 250 px.

Въпреки това Google препоръчва използването на изображения с по-висока резолюция. Колкото по-детайлна е снимката, толкова по-добре изглежда продуктът на различните устройства и рекламни формати.

Важно: От 31-ви януари 2027г. влизат в сила нови изисквания за минималната резолюция на изображенията от всички категории - 500х500px.

Google Merchant Center приема изображения до 64 мегапиксела и до 16 MB размер на файла. Препоръчва се използването на изображения от поне 1500х1500 px или повече за най-добро представяне.

Поддържани файлови формати

Продуктовите изображения могат да бъдат във формат:

JPEG (.jpg или .jpeg)

PNG (.png)

WebP (.webp)

GIF (без анимация)

BMP (.bmp)

TIFF (.tif или .tiff)

Най-често използваните формати в практиката са JPEG и PNG, тъй като предлагат добро качество при сравнително малък размер на файла.

Достъпност на изображението

Изображението трябва да бъде достъпно чрез публичен URL адрес, който Google може да обходи. Връзката трябва:

да използва HTTP или HTTPS;

да не изисква вход в профил;

да не бъде блокирана чрез robots.txt или други ограничения;

да бъде постоянна и стабилна.

Ако Google няма достъп до изображението, продуктът може да бъде отхвърлен или да се показва без снимка.

Качество на изображението

Освен техническите изисквания Google очаква изображенията да бъдат с добро визуално качество. Продуктът трябва да бъде ясно различим, а снимката да бъде достатъчно детайлна, за да показва реалния му външен вид.





Избягвайте изображения с:

ниска резолюция;

пикселизация;

размазване;

прекомерна компресия;

неправилна експозиция или цветове, които не отговарят на реалния продукт.

Защо е важно?

Google използва изображенията не само за визуализиране на продукта, но и като един от основните фактори за потребителското взаимодействие. Дори когато два магазина продават един и същ продукт на сходна цена, по-качествената и по-ясна снимка често привлича повече кликове.

2. Спазвайте изискванията на Google за съдържанието на изображенията

Освен техническите характеристики на файловете, Google поставя и ясни изисквания относно съдържанието на продуктовите изображения. Целта е потребителите да виждат реалния продукт без подвеждащи или разсейващи елементи, а всички реклами в Google Shopping да предоставят последователно потребителско изживяване.

Покажете реалния продукт

Основното изображение трябва ясно да представя продукта, който продавате. Потребителят трябва лесно да разпознае артикула още при първия поглед, без да се налага да чете заглавието или описанието.

Ако продавате конкретен вариант на продукт, например определен цвят, размер или модел, изображението трябва да показва именно този вариант.

Използвайте изчистен фон

За повечето продуктови категории Google препоръчва използването на неутрален или бял фон, който поставя фокуса върху продукта.

Изключение правят някои категории, като мебели, декорация или продукти за дома, при които изображенията в реална среда могат да бъдат подходящи като допълнителни снимки. Въпреки това основното изображение трябва да показва продукта ясно и без излишни разсейващи елементи.

Продуктът трябва да бъде основният елемент в изображението

Снимката трябва да бъде композирана така, че продуктът да заема по-голямата част от кадъра и да бъде добре видим дори при по-малки размери на рекламата.

Google препоръчва продуктът да бъде позициониран на поне 75%, но не повече от 90% от цялото изображение.

Избягвайте изображения, в които:

продуктът е прекалено малък;

голяма част от кадъра е заета от фон;

има множество несвързани предмети, които отвличат вниманието.

Не използвайте рекламни елементи

Основното продуктово изображение не трябва да съдържа елементи с промоционална цел.

Google не допуска добавянето на:

промоционални надписи (например „-50%“, „Промоция“, „Безплатна доставка“);

водни знаци;

фирмени лога, които не са част от самия продукт;

декоративни рамки;

бутони или графични елементи с призив за действие.

Пример за НЕподходящо продуктово изображение:

Тази информация трябва да бъде представена чрез рекламните формати на Google, а не като част от продуктовата снимка.

Използвайте само изображения на самия продукт

Основното изображение трябва да показва продукта, който потребителят ще получи след покупка.

Избягвайте използването на:

изображения заместители (placeholders), например „Снимката предстои“;

общи изображения за цяла продуктова категория вместо конкретния артикул;

изображения, които не съответстват на конкретния продукт или неговия вариант;

изображения на опаковката, когато тя не е предмет на продажбата.

При категории, в които официалното представяне на продукта е графично (например софтуер, книги, музика или филми), могат да се използват съответните официални изображения вместо фотография.

Осигурете съответствие между изображението и продуктовата информация

Изображението трябва да съответства на информацията, която предоставяте във фийда – заглавие, описание, вариант на продукта и останалите атрибути. Ако между тях има разминаване, това може да доведе до объркване на потребителите и в някои случаи до неодобрение на продукта в Google Merchant Center.

Например:

ако продавате черен модел, основното изображение не трябва да показва син вариант;

ако продуктът се предлага като комплект, снимката трябва ясно да показва какво е включено;

ако рекламирате конкретна версия или размер, изображението трябва да съответства именно на този вариант.

Същото важи и за продуктовото описание. То трябва да описва продукта такъв, какъвто е показан на изображението, без да съдържа подвеждаща информация или характеристики, които не се отнасят за конкретния артикул.

Защо е важно?

Изискванията за съдържанието не са формалност – те са условие продуктите ви изобщо да се показват. Изображение с промоционален надпис, воден знак или грешен вариант може да доведе до неодобрение в Merchant Center, а при повтарящи се нарушения – дори до ограничаване на профила. Освен това, когато снимката точно отговаря на реалния продукт, потребителят получава това, което очаква – което намалява върнатите поръчки и оплакванията и изгражда доверие в магазина.

Използвайте допълнителни продуктови изображения

Основното изображение е най-важният визуален елемент в Google Shopping, но то не винаги е достатъчно, за да представи продукта в детайли. Именно затова Google предоставя възможност да добавите допълнителни изображения чрез атрибута additional_image_link.





Тези изображения дават на потенциалните клиенти по-пълна представа за продукта и могат да намалят несигурността преди покупка. Те са особено полезни при продукти, при които дизайнът, материалите или функционалността са важна част от избора.

Какви изображения можете да добавите?

Допълнителните снимки могат да показват продукта от различни гледни точки или да акцентират върху негови специфични характеристики. Например:

изглед отпред, отстрани и отзад;

близки кадри на важни детайли;

текстурата или материалите;

различни функционалности;

съдържанието на комплекта.

При някои категории е подходящо да се използват и изображения, които показват продукта в реална среда или по време на употреба. Например диван в обзаведен хол, велосипед в движение или градински комплект, поставен в двор.

Какво трябва да имате предвид?

Допълнителните изображения също трябва да спазват политиките на Google за качество и съдържание. Те трябва:

да показват реалния продукт;

да бъдат с високо качество;

да бъдат достъпни чрез публичен URL адрес;

да не съдържат подвеждаща или несвързана информация.

За разлика от основното изображение, при някои категории Google допуска допълнителните снимки да бъдат направени в реална среда, ако това помага за по-доброто представяне на продукта.

Колко допълнителни изображения можете да използвате?

Google позволява към един продукт да бъдат добавени до 10 допълнителни изображения чрез атрибута additional_image_link.

Не е задължително да използвате максималния брой, но ако разполагате с качествени снимки, е добра практика да ги включите. Това дава повече информация за продукта както на Google, така и на потенциалните клиенти.

Отделен атрибут: lifestyle_image_link

Освен основното и допълнителните изображения, Google предлага и специален атрибут за lifestyle снимка – lifestyle_image_link. Той е предназначен за изображение, което показва продукта в реална среда или по време на употреба, и се показва основно в безплатните продуктови обяви. Mинимален размер за него е 600 × 600 px, но се препоръчват изображения с по-висока резолюция, както за всички останали формати.

За разлика от основното изображение, тук контекстната среда е напълно допустима. Ако разполагате с качествена lifestyle снимка, специализираният атрибут дава на Google по-ясен сигнал за какво служи изображението, отколкото ако я подадете само като поредна допълнителна снимка.

Защо е важно?

Повечето колебания преди покупка идват от липса на информация. Когато потребителят може да разгледа продукта от няколко ъгъла, да види детайлите и мащаба му, несигурността намалява, а вероятността да купи расте. Допълнителните изображения дават повече визуален контекст както на потребителите, така и на Google, и могат да подпомогнат по-доброто представяне на продукта. А тъй като голяма част от търговците използват само по една снимка, това е и лесен начин да се откроите от конкуренцията.

3. Поддържайте продуктовите изображения актуални

Добавянето на качествени продуктови изображения не е еднократна задача. С течение на времето продуктовият каталог се променя – появяват се нови модели, обновяват се дизайни, променят се опаковки или се добавят нови цветови варианти. За да предоставяте коректна информация на потребителите, е важно изображенията във фийда винаги да отразяват актуалния продукт.

Тук е важно да знаете как Google обработва промените. Ако качите новото изображение на нов URL адрес (например като смените името на файла), Google обикновено го обхожда и обновява до три дни. Ако обаче запазите същия URL адрес и просто замените файла зад него, засичането на промяната може да отнеме значително по-дълго – до шест седмици, докато системата засече и обходи новото изображение.

Затова добрата практика е двупосочна: докато изображението е същото, URL адресът трябва да е стабилен и постоянно достъпен; но когато сменяте самото изображение, е препоръчително да смените и URL адреса или името на файла, за да се обходи по-бързо новата версия.

При обновяване на изображенията проверявайте дали:

новите снимки са успешно качени и достъпни чрез публичен URL;

продуктовият фийд съдържа актуалните връзки към изображенията;

няма счупени или пренасочени URL адреси;

новите изображения продължават да отговарят на изискванията на Google.

Редовната проверка и актуализация на изображенията помага продуктовият каталог да остане коректен и намалява риска от неодобрени продукти или несъответствия между рекламата и реално предлагания артикул.

Защо е важно?

Рекламите ви се показват на база това, което Google е обходил последно. Ако изображението вече не отговаря на реалния продукт или URL адресът е счупен, рискувате несъответствие между рекламата и продуктовата страница – една от честите причини за неодобрение. Редовната проверка гарантира, че клиентите виждат актуалния продукт, а продуктите ви продължават да се показват без прекъсване.

4. Обозначавайте изображенията, създадени с изкуствен интелект

Google допуска използването на изображения, създадени или обработени с изкуствен интелект – например генериране на нов фон, премахване на фон или добавяне на сцена около продукта. Има обаче едно задължително условие: тези изображения трябва да запазят вградените IPTC метаданни (DigitalSourceType), които обозначават, че при създаването им е използван AI.





Google разпознава три стойности за този атрибут:

TrainedAlgorithmicMedia – когато изображението е създадено изцяло от AI модел, обучен върху съществуващо съдържание (например нова продуктова снимка, генерирана по описание или референция);

CompositeSynthetic – когато реална снимка е комбинирана със синтетични, генерирани от AI елементи (най-често при замяна на фона или добавяне на сцена);

AlgorithmicMedia – когато изображението е създадено изцяло по алгоритъм, без обучение върху реални данни (например изображение, изчислено по математическа формула).

Изискването важи за основното изображение (image_link), допълнителните изображения (additional_image_link) и lifestyle изображението (lifestyle_image_link).

Ако използвате вградения инструмент на Google – Product Studio – тези метаданни се добавят автоматично. Ако обаче генерирате или обработвате изображения с външни инструменти, вие носите отговорност метаданните да присъстват и да не бъдат премахнати при обработката или експорта на файла. Изображения, при които тази информация липсва или е изтрита, може да се имат проблем с одобрението.

Защо е важно?

Запазването на IPTC метаданните при изображения, създадени или значително редактирани с помощта на AI, е изискване за съответните изображения в Google Merchant Center. Ако тези метаданни липсват или бъдат премахнати при обработката на файла, изображенията могат да доведат до проблеми с одобрението. Освен това регулациите в ЕС поставят все по-голям акцент върху прозрачността при използването на AI съдържание.

5. Съвети от експерти

Не използвайте сляпо снимките на производителя

Много онлайн магазини използват изображенията, предоставени от производителя. Това е напълно нормално, особено когато каталогът съдържа хиляди продукти. Проблемът е, че същите снимки често се използват от десетки или дори стотици други търговци.

В Google Shopping това означава, че потребителят вижда почти идентични реклами, които се различават единствено по цената, името на магазина или условията за доставка. Ако вашето изображение не се откроява по никакъв начин, вероятността да привлечете вниманието намалява.

Когато имате възможност, инвестирайте в собствена продуктова фотография. Дори малки подобрения – по-добро осветление, по-висока резолюция или по-качествена обработка – могат да направят продукта по-привлекателен и да ви помогнат да се отличите сред конкурентите.

Различните категории продукти изискват различен подход

Макар правилата на Google да са еднакви за всички магазини, начинът, по който представяте продуктите си, трябва да бъде съобразен с конкретната категория.

Категория Подходящи изображения Мебели Основно изображение на продукта, допълнителни снимки в реален интериор, детайли на дамаската и материалите. Мода Снимка на бял фон като основно изображение, допълнителни снимки на модел, различни ъгли и близки кадри на материята. Електроника Основно изображение на продукта, детайли на портове, интерфейси, аксесоари и съдържание на комплекта. Градински продукти Снимки в реална среда, показващи размера и начина на използване на продукта. Декорация Изображения в интериор, които помагат на потребителя да си представи продукта в реална обстановка.

Важно: допълнителните изображения трябва да дават информация, която основната снимка не може да покаже.

Не съществува универсално "най-добро" продуктово изображение.

Това, което работи при мебели, не винаги е подходящо за електроника или козметика. Затова при избора на изображения винаги се поставяйте на мястото на клиента – каква информация би искал да види още преди да отвори продуктовата страница?

Използвайте lifestyle изображения като допълнителни снимки

Допълнителните изображения са подходящо място да покажете продукта в реална среда или по време на употреба. Така потребителите могат по-лесно да преценят неговия размер, предназначение и начина, по който би изглеждал в ежедневието.

Например:

диван, поставен в обзаведен хол;

градински комплект, използван в двор или на тераса;

велосипед по време на каране;

настолна лампа, позиционирана върху бюро;

кухненски робот, използван при приготвяне на храна.

Подобни изображения допълват основната продуктова снимка и дават повече контекст, без да нарушават изискванията на Google за основното изображение.

Следете кои продукти имат нисък CTR

Едно от най-полезните неща, които можете да направите след стартиране на Shopping кампаниите, е редовно да анализирате представянето на отделните продукти.

Ако даден продукт се показва често, но получава малко кликвания, причината не винаги е в цената или конкуренцията. В много случаи проблемът е във визуалното представяне.

Ниският CTR може да бъде сигнал, че:

основното изображение не привлича вниманието;

продуктът не се отличава достатъчно от конкурентните предложения;

снимката не показва ясно основните характеристики на продукта.

Преди да променяте стратегията на кампанията или бюджета, проверете дали продуктовите изображения могат да бъдат подобрени. Дори малки промени в начина, по който продуктът е представен, могат да окажат положително влияние върху процента на кликвания.

Поддържайте еднакъв стил във всички продуктови изображения

Последователната визия на продуктовия каталог създава по-професионално впечатление и улеснява потребителите при разглеждането на различни продукти.

Добра практика е изображенията да бъдат заснети в сходен стил – с еднакъв фон, осветление, композиция и цветова обработка. Това е особено важно за онлайн магазини със собствена продуктова фотография.

Еднаквият визуален стил не е изискване на Google, но допринася за по-разпознаваемо присъствие на бранда и по-добро потребителско изживяване.

6. Най-честите грешки при продуктовите изображения

Дори когато изображенията отговарят на минималните технически изисквания на Google, някои често срещани пропуски могат да доведат до неодобрени продукти или до по-слабо представяне на рекламите. Ето кои са грешките, които срещаме най-често при работа с онлайн магазини.

Използване на изображения с ниско качество

Размазани, пикселизирани или прекалено малки изображения създават лошо първо впечатление и затрудняват потребителите да разгледат продукта. Освен това Google препоръчва използването на изображения с висока резолюция, които изглеждат добре на различни устройства и рекламни формати.

Добавяне на рекламни елементи върху снимките

Текстове като „-50%“, „Промоция“, „Безплатна доставка“, фирмени лога или водни знаци не трябва да присъстват върху основните продуктови изображения. Подобни елементи нарушават политиките на Google и могат да доведат до неодобрение на продуктите.

Несъответствие между изображението и продукта

Основната снимка трябва да показва точно продукта, който потребителят ще получи. Използването на изображение на различен цвят, модел или вариант може да създаде объркване и да доведе до негативно потребителско изживяване.

Липса на допълнителни изображения

Много онлайн магазини разчитат само на едно продуктово изображение, въпреки че Google позволява добавянето на до 10 допълнителни снимки. Това е пропусната възможност да покажете продукта от различни ъгли, да акцентирате върху детайли или да го представите в реална среда.

Използване на една и съща снимка за различни продуктови варианти

Всеки продуктов вариант трябва да бъде представен с изображение, което съответства на реалния артикул. Ако вариантите се различават визуално - например по цвят, десен, материал или дизайн - използването на една и съща снимка може да създаде погрешни очаквания у потребителите. Изключение правят вариантите, които се различават единствено по размер и изглеждат напълно еднакво - в тези случаи използването на едно и също изображение е допустимо.

Липсващи или недостъпни изображения

Ако URL адресът на изображението е невалиден, върне грешка или е ограничен за достъп, Google няма да може да зареди снимката. Това може да доведе до предупреждения или неодобрение на продукта в Merchant Center.

Използване на изображения, които не показват ясно продукта

Понякога продуктът е заснет от прекалено далеч, закрит е частично или заема малка част от изображението. В резултат потребителят трудно разбира какво всъщност се предлага, особено при по-малките формати на Shopping рекламите.

Заключение

Продуктовите изображения са един от най-важните елементи в Google Shopping. Те не само трябва да отговарят на техническите изисквания на Google Merchant Center, но и да представят продукта по ясен, точен и привлекателен начин.

Добре подбраните изображения помагат на потребителите да вземат решение още преди да посетят продуктовата страница, което може да подобри процента на кликвания и цялостната ефективност на Shopping кампаниите.

Ако вече сте оптимизирали продуктовия си фийд, следващата стъпка е да се уверите, че изображенията работят в негова полза. Комбинацията от качествени продуктови данни и добре подбрани снимки дава на Google повече информация за продуктите ви и създава по-добро потребителско изживяване още в резултатите от търсенето.

Често задавани въпроси

▶ 1. Защо качеството на продуктовите изображения е важно за Google Shopping?

Продуктовото изображение е един от първите елементи, които потребителят вижда в Shopping резултатите. Качествената и ясна снимка помага продуктът да бъде представен по-добре и улеснява потребителя при сравнението между различни оферти. ▶ 2. Как трябва да изглежда основното изображение на продукт в Google Shopping?

Основното изображение трябва ясно да показва конкретния продукт, който се продава. Добрата практика е продуктът да бъде лесно разпознаваем, добре осветен и представен с достатъчно високо качество, без визуални елементи, които отвличат вниманието. ▶ 3. Мога ли да използвам допълнителни изображения на продукта?

Да. Допълнителните изображения дават възможност продуктът да бъде показан от различни ъгли, в детайл или в контекст на употреба. Те допълват основното изображение и помагат на потенциалния клиент да придобие по-пълна представа за продукта. ▶ 4. Мога ли да добавям текст, лого или промоционални елементи върху продуктовата снимка?

Основното продуктово изображение трябва да представя самия продукт, без излишни рекламни и промоционални елементи. Текстове, водни знаци, лога и други графични добавки могат да попречат на правилното визуално представяне на продукта в Google Shopping. ▶ 5. Какво се случва, ако продуктовите изображения са с ниско качество?

Слабите продуктови изображения могат да направят офертата по-малко привлекателна при директното сравнение с конкурентни продукти. Качеството на изображенията е част от цялостното качество на продуктовите данни, наред с коректните заглавия, описания, цени, наличности и продуктови идентификатори. ▶ 6. Достатъчно ли е да оптимизирам само изображенията за добро представяне в Google Shopping?

Не. Изображенията са важна част от продуктовото представяне, но ефективното присъствие в Google Shopping зависи от целия продуктов фийд и инфраструктурата зад него. Необходимо е да се поддържат актуални цени и наличности, оптимизирани заглавия и описания, коректни продуктови идентификатори и правилно настроен Google Merchant Center. ▶ 7. Защо е важно изображението да съответства на продукта от продуктовия фийд?

Продуктовите данни в Google Shopping трябва да дават точна и последователна информация за офертата. Изображението трябва да представя продукта, който потребителят ще открие след клик върху рекламата, така че визуалната информация, продуктовият фийд и продуктовата страница да работят като едно цяло.

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