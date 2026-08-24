Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна

Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна

От 5 до 7 октомври 2026 г. Варна ще се превърне в пресечна точка на технологиите, бизнеса и иновациите по време на CONNEXUS 2026 – тридневен международен форум, който ще събере на едно място предприемачи, технологични експерти, инвеститори, представители на бизнеса и създатели на иновативни решения.

Netpeak Bulgaria ще бъде част от изложението със собствен експо щанд, който ще споделим с PRmarket.bg – медиен партньор на събитието.

А за всички, които искат да се включат във форума, осигурихме и специален промокод:

Използвайте промо код Netpeak при закупуване на билет и получете 10% отстъпка.

Какво представлява CONNEXUS 2026?

CONNEXUS 2026 ще се проведе в хотел „Черно море“ във Варна и ще обедини повече от 500 участници и над 40 лектори в три дни, посветени на хората, идеите и изкуствения интелект.

Основната цел на форума е да създаде среда за обмен на опит, представяне на технологични решения и изграждане на нови бизнес партньорства. Наред с лекциите и дискусионните панели програмата включва експо зона, стартъп пространство, демонстрации на живо и специални събития за нетуъркинг.

Съдържанието ще бъде разпределено в няколко паралелни направления и ще обхване 11 тематични области, сред които:

изкуствен интелект;

киберсигурност;

автоматизация и роботика;

IoT и умни градове;

транспорт на бъдещето;

AgriTech и BioTech;

морски технологии;

гейминг;

туризъм;

регионални иновационни политики;

нетуъркинг и бизнес партньорства.

Посетителите ще могат да проследят основните технологични теми в зала „България“, да открият компании и стартъпи в изложбената зона в зала „Черно море“ и да се включат в секторните дискусии в зала „Варна“.

За кого е подходящ форумът?

CONNEXUS 2026 е създаден за хората и организациите, които не просто следят развитието на технологиите, а търсят практически начини да ги използват за растеж и трансформация на бизнеса.

Събитието ще бъде полезно за:

собственици и ръководители на компании;

предприемачи и представители на стартъпи;

технологични и дигитални специалисти;

маркетинг и бизнес лидери;

инвеститори и представители на иновационната екосистема;

експерти от индустрията, туризма и морския сектор;

представители на научни, образователни и публични организации.

Форумът е възможност не само да научите повече за новите технологични тенденции, но и да се срещнете с потенциални клиенти, партньори и доставчици на решения.

Посетете щанда на Netpeak & PRmarket.bg

Като изложител на CONNEXUS 2026 Netpeak Bulgaria ще има собствено присъствие в експо зоната на форума. На щанда на Netpeak & PRmarket.bg посетителите ще могат да разговарят с нашия екип и да научат повече за възможностите за развитие на бизнеса чрез дигитален маркетинг, технологии и стратегическа онлайн видимост.

Ще представим решения и добри практики в области като:

SEO и видимост в търсачките;

GEO и присъствие на брандовете в AI платформи;

PPC и управление на рекламни кампании;

CRM и маркетинг автоматизация;

уеб разработка и електронна търговия;

дигитален PR и медийни публикации.

На щанда ще можете да се запознаете и с PRmarket.bg – платформа, която свързва бизнеса с български медии и улеснява планирането и публикуването на PR съдържание. PRmarket.bg участва в CONNEXUS 2026 като медиен партньор на форума.

Ако искате да обсъдим конкретен бизнес казус, да научите повече за нашите услуги или просто да се запознаем на живо, ще ви очакваме в експо зоната.

Вземете билет с 10% отстъпка

При закупуване на билет използвайте промокод Netpeak, за да получите 10% отстъпка от цената.