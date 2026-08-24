Business Development Маркетинг Събития AI Маркетинг
24 август 2026

Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна
32
0
3
Jessica Stoilkova Jessica Stoilkova

От 5 до 7 октомври 2026 г. Варна ще се превърне в пресечна точка на технологиите, бизнеса и иновациите по време на CONNEXUS 2026 – тридневен международен форум, който ще събере на едно място предприемачи, технологични експерти, инвеститори, представители на бизнеса и създатели на иновативни решения.

Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна

Netpeak Bulgaria ще бъде част от изложението със собствен експо щанд, който ще споделим с PRmarket.bg – медиен партньор на събитието.

А за всички, които искат да се включат във форума, осигурихме и специален промокод:

Използвайте промо код Netpeak при закупуване на билет и получете 10% отстъпка.

Какво представлява CONNEXUS 2026?

CONNEXUS 2026 ще се проведе в хотел „Черно море“ във Варна и ще обедини повече от 500 участници и над 40 лектори в три дни, посветени на хората, идеите и изкуствения интелект.

Основната цел на форума е да създаде среда за обмен на опит, представяне на технологични решения и изграждане на нови бизнес партньорства. Наред с лекциите и дискусионните панели програмата включва експо зона, стартъп пространство, демонстрации на живо и специални събития за нетуъркинг.

Съдържанието ще бъде разпределено в няколко паралелни направления и ще обхване 11 тематични области, сред които:

  • изкуствен интелект;

  • киберсигурност;

  • автоматизация и роботика;

  • IoT и умни градове;

  • транспорт на бъдещето;

  • AgriTech и BioTech;

  • морски технологии;

  • гейминг;

  • туризъм;

  • регионални иновационни политики;

  • нетуъркинг и бизнес партньорства.

Посетителите ще могат да проследят основните технологични теми в зала „България“, да открият компании и стартъпи в изложбената зона в зала „Черно море“ и да се включат в секторните дискусии в зала „Варна“.

За кого е подходящ форумът?

CONNEXUS 2026 е създаден за хората и организациите, които не просто следят развитието на технологиите, а търсят практически начини да ги използват за растеж и трансформация на бизнеса.

Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна

Събитието ще бъде полезно за:

  • собственици и ръководители на компании;

  • предприемачи и представители на стартъпи;

  • технологични и дигитални специалисти;

  • маркетинг и бизнес лидери;

  • инвеститори и представители на иновационната екосистема;

  • експерти от индустрията, туризма и морския сектор;

  • представители на научни, образователни и публични организации.

Форумът е възможност не само да научите повече за новите технологични тенденции, но и да се срещнете с потенциални клиенти, партньори и доставчици на решения.

Посетете щанда на NetpeakPRmarket.bg 

Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна

Като изложител на CONNEXUS 2026 Netpeak Bulgaria ще има собствено присъствие в експо зоната на форума. На щанда на Netpeak & PRmarket.bg посетителите ще могат да разговарят с нашия екип и да научат повече за възможностите за развитие на бизнеса чрез дигитален маркетинг, технологии и стратегическа онлайн видимост.

Ще представим решения и добри практики в области като:

  • SEO и видимост в търсачките;

  • GEO и присъствие на брандовете в AI платформи;

  • PPC и управление на рекламни кампании;

  • CRM и маркетинг автоматизация;

  • уеб разработка и електронна търговия;

  • дигитален PR и медийни публикации.

На щанда ще можете да се запознаете и с PRmarket.bg – платформа, която свързва бизнеса с български медии и улеснява планирането и публикуването на PR съдържание. PRmarket.bg участва в CONNEXUS 2026 като медиен партньор на форума.

Ако искате да обсъдим конкретен бизнес казус, да научите повече за нашите услуги или просто да се запознаем на живо, ще ви очакваме в експо зоната.

Вземете билет с 10% отстъпка

При закупуване на билет използвайте промокод Netpeak, за да получите 10% отстъпка от цената.

Разгледайте програмата и вземете своя билет за CONNEXUS 2026

Ще се видим във Варна – на щанда на Netpeak & PRmarket.bg!

Jessica Stoilkova
Jessica Stoilkova

Джесика е Маркетинг мениджър на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner агенция от 2018 година насам. Занимава се с дигитален маркетинг от близо 8 години. Организатор на ежегодната Online Advertising конференция (както и на live изданията) и на Netpeak Friends Day присъствените събития и уебинари. Главен редактор на Netpeak Journal и Operations Manager на Netpeak Alliance - партньорската програма на Netpeak. Отговаря за редица процеси, свързани с развитието и промотирането на разнообразните услуги на агенцията, поддържането на нейното онлайн присъствие, участието в международни конкурси, структурирането на вътрешни маркетинг процеси и др.

Други статии на автора
0
0
0
Открихте грешка? Маркирайте я и натиснете Ctrl + Enter.

Препоръчани нови статии

Инструкции за визуалното представяне на продуктите в Google Shopping

RFM анализ в CRM: как да сегментирате клиентите си и да увеличите приходите от email маркетинг

Оптимизация на Product Feed за Google Shopping: атрибути, грешки и добри практики