Netpeak Bulgaria на CONNEXUS 2026: AI, технологии и бизнес се срещат във Варна
От 5 до 7 октомври 2026 г. Варна ще се превърне в пресечна точка на технологиите, бизнеса и иновациите по време на CONNEXUS 2026 – тридневен международен форум, който ще събере на едно място предприемачи, технологични експерти, инвеститори, представители на бизнеса и създатели на иновативни решения.
Netpeak Bulgaria ще бъде част от изложението със собствен експо щанд, който ще споделим с PRmarket.bg – медиен партньор на събитието.
А за всички, които искат да се включат във форума, осигурихме и специален промокод:
Използвайте промо код Netpeak при закупуване на билет и получете 10% отстъпка.
Какво представлява CONNEXUS 2026?
CONNEXUS 2026 ще се проведе в хотел „Черно море“ във Варна и ще обедини повече от 500 участници и над 40 лектори в три дни, посветени на хората, идеите и изкуствения интелект.
Основната цел на форума е да създаде среда за обмен на опит, представяне на технологични решения и изграждане на нови бизнес партньорства. Наред с лекциите и дискусионните панели програмата включва експо зона, стартъп пространство, демонстрации на живо и специални събития за нетуъркинг.
Съдържанието ще бъде разпределено в няколко паралелни направления и ще обхване 11 тематични области, сред които:
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изкуствен интелект;
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киберсигурност;
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автоматизация и роботика;
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IoT и умни градове;
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транспорт на бъдещето;
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AgriTech и BioTech;
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морски технологии;
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гейминг;
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туризъм;
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регионални иновационни политики;
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нетуъркинг и бизнес партньорства.
Посетителите ще могат да проследят основните технологични теми в зала „България“, да открият компании и стартъпи в изложбената зона в зала „Черно море“ и да се включат в секторните дискусии в зала „Варна“.
За кого е подходящ форумът?
CONNEXUS 2026 е създаден за хората и организациите, които не просто следят развитието на технологиите, а търсят практически начини да ги използват за растеж и трансформация на бизнеса.
Събитието ще бъде полезно за:
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собственици и ръководители на компании;
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предприемачи и представители на стартъпи;
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технологични и дигитални специалисти;
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маркетинг и бизнес лидери;
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инвеститори и представители на иновационната екосистема;
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експерти от индустрията, туризма и морския сектор;
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представители на научни, образователни и публични организации.
Форумът е възможност не само да научите повече за новите технологични тенденции, но и да се срещнете с потенциални клиенти, партньори и доставчици на решения.
Посетете щанда на Netpeak & PRmarket.bg
Като изложител на CONNEXUS 2026 Netpeak Bulgaria ще има собствено присъствие в експо зоната на форума. На щанда на Netpeak & PRmarket.bg посетителите ще могат да разговарят с нашия екип и да научат повече за възможностите за развитие на бизнеса чрез дигитален маркетинг, технологии и стратегическа онлайн видимост.
Ще представим решения и добри практики в области като:
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SEO и видимост в търсачките;
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GEO и присъствие на брандовете в AI платформи;
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PPC и управление на рекламни кампании;
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CRM и маркетинг автоматизация;
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уеб разработка и електронна търговия;
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дигитален PR и медийни публикации.
На щанда ще можете да се запознаете и с PRmarket.bg – платформа, която свързва бизнеса с български медии и улеснява планирането и публикуването на PR съдържание. PRmarket.bg участва в CONNEXUS 2026 като медиен партньор на форума.
Ако искате да обсъдим конкретен бизнес казус, да научите повече за нашите услуги или просто да се запознаем на живо, ще ви очакваме в експо зоната.
Вземете билет с 10% отстъпка
При закупуване на билет използвайте промокод Netpeak, за да получите 10% отстъпка от цената.
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Ще се видим във Варна – на щанда на Netpeak & PRmarket.bg!