Кейс: Stenso.net - от нестабилна до топ позиция по „работно облекло“

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Детайли за проекта

Проект : stenso.net

: stenso.net Старт на работа по кампанията: февруари 2025

февруари 2025 Услуга : SEO оптимизация

: SEO оптимизация Тематика: e-commerce с асортимент работно облекло, защитни обувки и лични предпазни средствa

Eкип по проекта:

SEO Specialist: Здравка Панева

Project Manager: Димитър Илиев

SEO Team Lead: Мария Далева

PM Team Lead: Кристина Кузманова, Петър Илиев

Head of SEO: Николай Галинов

За бранда

Stenso е утвърден български бранд за работно облекло, защитни обувки и лични предпазни средства, създаден от Bultex 99. Компанията разработва и предлага специализирано работно облекло за различни професии и индустрии, включително строителство, производство, логистика, медицина и услуги. Брандът се отличава с фокус върху качеството, безопасността и комфорта, като използва сертифицирани материали и решения, отговарящи на европейските стандарти за защита. Благодарение на широкия си асортимент, конкурентните цени и силното онлайн присъствие, Stenso се е утвърдил като един от водещите избори за работно облекло и защитно оборудване в България.





Основна цел на проекта

Извеждане на началната страница в Топ 3 по ключовата заявка „работно облекло“ в рамките на 3 месеца и задържане на постигнатата позиция.

Предизвикателството: нестабилна видимост по основната за бизнеса ключова фраза “работно облекло”

Кампанията стартира в началото на февруари 2025 г. след появата на критичен за бизнеса проблем: основната ключова дума „работно облекло“ имаше нестабилна органична видимост.

Началната страница (https://stenso.net/), която от създаването на сайта е таргетирана като целева страница за класиране по фразата “работно облекло” (8100 средномесечни търсения), не успяваше да задържи надеждна позиция. В двата месеца преди старта на кампанията сайтът се класираше средно около позиция 13, като често се появяваше на втора, дори трета страница.

Тази нестабилност създаваше предпоставки за значими рискове:

непостоянно прихващане на търсенето по “работно облекло”;

непредвидимо представяне месец за месец по най-значимата за бизнеса фраза;

нарастващ натиск влошените органични позиции да се компенсират с платено търсене, за да се поддържа присъствие в SERP на бранда.

За бизнес, специализиран в тази ниша, „работно облекло“ е най-търсеният и силно конкурентен термин - видимост, която клиентът не може да си позволи да губи.

Целта ни беше категорична: достигане на Топ 3 по “работно облекло” в Google в рамките на три месеца и задържане на тази позиция.

Стратегията: защо заложихме на началната страница, а не на нова категория

Предвид влошените позиции, един от вариантите ни за действие беше да създадем нова категорийна страница, която да класираме по „работно облекло“. Ние обаче го отхвърлихме, защото предвидихме високия риск от бъдещите последици, които би донесло подобно решение.

Създаването на отделна категорийна страница щеше да фрагментира допълнително авторитета на сайта в SERP спрямо това конкретно търсене и да отслаби най-силния му търговски актив - началната страница.

Поради тази причина взехме стратегическо решение да запазим началната страница като основен таргет за фразата „работно облекло“, но да я подсилим по отношение на UX, брандови сигнали и удовлетворяване на потребителския интент.

Построихме стратегията си върху четири основни стълба:

авторитет - изграждане на линк профил, който подсилва бранд/ентити сигналите.

чистота на сигналите - премахване на вътрешните пречки чрез отстраняване на канибализацията, която установихме след задълбочен анализ.

релевантност - подсилване на началната страница за „работно облекло“ чрез вътрешно налинкване и фокусиран SEO текст.

UX и CRO подобрения с цел посрещане и удовлетворяване на потребителския интент, довел посетителите на сайта на тази конкретна страница.

Какво направихме

Линкбилдинг с фокус върху бранд сигнали

Вместо да разчитаме на чисти exact-match анкори, се насочихме към безанкорни връзки, използвайки за целта “stenso.net”. Така подсилихме бранд/entity сигналите и авторитета на сайта. Заложихме както на високоавторитетни медии, така и на тематично релевантни източници. Този подход продължава и към момента.

Подкрепа от корпоративния сайт

Използвахме силата на корпоративния сайт на бранда Stenso (bultex99.com), като добавихме свързано изображение, сочещо към https://stenso.net/, и оптимизирахме alt текста на изображението така, че да включва „работно облекло“, подсилвайки релевантността на началната страница за целевата заявка.

Проверка за канибализация в Google Search Console

Анализирахме данните в Google Search Console, за да установим дали има други адреси в сайта, които конкурират начална страница по „работно облекло“. Анализът показа значителна канибализация, най-вече със страници на промоционални кампании (като Black Friday за категория “Работно облекло”) и страници тип “работно облекло по сезон”.

Задълбочихме още повече анализа чрез одит на анкори в рамките на сайта, които включваха фразата “работно облекло” или сочеха към начална страница.

От него получихме потвърждение на данните, които видяхме в Google Search Console - налични бяха страници в сайта, които чрез анкорите си подаваха силни сигнали на търсещите машини за текстовата си релевантност спрямо фразата “работно облекло” и те значително пречеха на доброто класиране на начална страница.

Предприехме корекция на откритите проблемни анкори и затворихме за индексация тези от проблемните страници, които нямаха място в SERP, не носеха ползи за сайта и единствено пречеха с присъствието си на класирането на начална страница.

Всяко наше действие тук беше насочено към една цел - да елиминираме конфликтните сигнали за релевантност и да концентрираме авторитета върху началната страница.

Добавихме коректно вътрешно налинкване

След корекцията на проблемните анкори предприехме действия по подобряване на вътрешните връзки към начална страница, така че да подсилят авторитета ѝ като основен таргет за класиране по „работно облекло“. За целта използвахме както налинкване от категорийни текстове, така и вътрешната линк платформа на агенцията.





UX и съдържание

С цел началната страница да успее да посрещне и удовлетвори потребителския интент на посетителите, дошли на сайта при търсене по “работно облекло”, изпълнихме задачи за подобрение на UX/CRO - добавени бяха карти на подкатегории работни облекла, както и продуктови карусели, които да помогнат за задържане на вниманието на потребителите.





Не на последно място, разписахме и качихме SEO текст, чрез който да подсилим сигналите за текстовата релевантност на начална страница по фразата „работно облекло“.

Предизвикателства по пътя към целта и как ги преодоляхме

В процеса на работа два момента бяха най-предизвикателни:

постигане на резултати в изключително кратък срок

Целта ни беше амбициозна и работихме интензивно, за да доставим приоритетните промени бързо и последователно.

Допълнителен фактор беше Google Core Update от март 2025 г., който съвпадна с периода след внедряването на ключовите промени и вероятно ускори преоценката на страницата.

класиране на началната страница по заявка, която обичайно изисква категорийна страница

За „работно облекло“ потребителите обикновено очакват специализирана категорийна страница, а проектът stenso.net не разполага с такава. Стратегически приложихме UX/CRO подобрения, чрез които да преодолеем този проблем.

Резултати

Резултатите не закъсняха.

3 месеца след старта на кампанията

През май 2025 началната страница https://stenso.net/ вече имаше следните показатели по „работно облекло“:

средна позиция: подобрение с 61,79%

кликове (Clicks): +65,61%

импресии (Impressions): +315,66%

9-месечен тренд на класирането

февруари 2025

октомври 2025

Средната позиция на началната страница се подобри от 36,6 в деня на старта на кампанията до 2,6 в последните дни на разглеждания период - тоест влизане в Топ 3 и устойчива видимост.

Ръчни проверки в SERP

Систематичните ни ръчни проверки потвърдиха, че задържахме позиция Топ 1 през по-голямата част от времето след 16 май 2025 г. (проверено на различни локации и устройства в България в режим „инкогнито“).

Заключение

Този кейс доказва, че най-устойчивите резултати невинаги идват от най-очевидното решение.

Вместо да търсим бързо спасение в изграждането на нова категорийна страница, ние избрахме по-трудния път - да открием и отстраним конфликта в сигналите, който стоеше в основата на проблема.

Чрез комбинация от линкбилдинг за бранд сигнали, прецизно почистване на канибализацията, коректно вътрешно налинкване и целенасочени UX/CRO подобрения, превърнахме началната страница в устойчив търговски актив по най-важната за бизнеса фраза. За период от три месеца stenso.net премина от нестабилни позиции по „работно облекло“ към трайно присъствие в Топ 3. Това донесе очаквани подобрения във всички значими показатели за проекта.