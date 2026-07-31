Google Shopping идва в България: какво означава това за онлайн магазините и как да се подготвите още днес

Google Shopping идва в България: какво означава това за онлайн магазините и как да се подготвите още днес

Google официално потвърди разширяването на Google Shopping към още 15 европейски пазара, сред които и България. Това е една от най-значимите промени за местния eCommerce пазар през последните години и ще даде възможност на онлайн магазините да показват продуктите си директно в Google Search чрез Shopping реклами.

Важно е обаче да се знае, че стартирането няма да бъде едновременно за всички магазини.

Google ще въведе услугата на два етапа, което означава, че не всеки български онлайн търговец ще може да използва Shopping Ads още през септември 2026 г.

В тази статия ще разгледаме какво представлява Google Shopping, как ще протече внедряването му в България, кои бизнеси ще могат да стартират първи и какви стъпки е добре да предприемете още отсега.

Какво представлява Google Shopping?

Google Shopping е рекламният формат на Google за електронна търговия, който показва продукти директно в резултатите от търсенето.

Вместо стандартен текстов рекламен резултат, потенциалният клиент вижда:

снимка на продукта;

актуална цена;

име на магазина;

потребителски рейтинг (когато е наличен);

информация за доставка или промоция.

Това позволява на потребителя да сравни различни предложения още преди да е посетил даден сайт, а за бизнеса означава по-качествен трафик от хора, които вече имат ясно намерение за покупка.

Google Shopping идва в България на два етапа

Най-важната особеност е, че внедряването няма да бъде едновременно за всички онлайн магазини.

1️⃣ Първи етап 👉 септември 2026 г.

През септември Google Shopping ще бъде достъпен само за онлайн магазини, които предлагат цялото потребителско преживяване на английски език. Това включва:

продуктовия фийд;

продуктовите страници;

категориите и навигацията;

процеса на поръчка;

checkout страниците.

С други думи, не е достатъчно сайтът да има автоматичен превод.

Цялото пазаруване трябва да бъде достъпно на английски език.

2️⃣ Втори етап 👉 март 2027 г.

През март 2027 г. Google планира да добави поддръжка и за български език.

Тогава Google Shopping ще стане практически достъпен и за онлайн магазини, които работят изцяло на български език.

Кой ще може да използва Google Shopping?

Онлайн магазин Септември 2026 Март 2027 Само на български ❌ ✅ Български + английски ✅ ✅ Международен магазин с английска версия ✅ ✅

Онлайн магазините, които поддържат качествени продуктови данни, ще имат значително предимство.

Как да се подготвите още сега?

Дори ако магазинът ви ще може да използва Shopping Ads чак през март 2027 г., подготовката не трябва да чака.

Ето най-важните стъпки:

✅ Проверете дали сайтът разполага с качествена английска версия.



✅ Настройте Google Merchant Center.



✅ Оптимизирайте продуктовия фийд.



✅ Добавете липсващите продуктови атрибути.



✅ Проверете дали всички продукти съдържат GTIN или EAN кодове, когато това е приложимо.



✅ Настройте коректно измерването на конверсии чрез Google Ads и GA4.



✅ Подгответе стратегия за Shopping и Performance Max кампании.

Колкото по-добре е подготвен продуктовият каталог на вашия онлайн магазин, толкова по-ефективно ще работят бъдещите ви кампании.

🤖 AI Shopping Assistant: вашият помощник за Google Shopping

Подготовката за Google Shopping не е свързана само със създаването на продуктов фийд или настройването на Merchant Center. Онлайн магазините често имат десетки въпроси – от техническите изисквания и оптимизацията на продуктовите данни до избора на подходящ тип кампания.

Затова в Netpeak разработихме AI Shopping Assistant – безплатен AI асистент, обучен със знанията и добрите практики на нашите PPC експерти. Той може да помогне с въпроси, свързани с:

подготовката за Google Shopping;

Google Merchant Center и продуктовите фийдове;

Shopping Ads и Performance Max кампании;

Google CSS и възможностите за по-ефективно управление на рекламите;

добри практики и често срещани казуси при стартиране на Shopping кампании.

Ако търсите бърз отговор или искате да се ориентирате откъде да започнете, можете да изпробвате AI Shopping Assistant тук:

Към AI Shopping Assistant

Защо ще ви бъде необходим CSS партньор?

При рекламиране в държавите от Европейското икономическо пространство Google изисква Shopping кампаниите да се управляват чрез лицензирана Comparison Shopping Service (CSS).

Това означава, че рекламодателите в България също ще трябва да използват CSS партньор при стартиране на Shopping кампании.





Netpeak разполага със собствен CSS

Netpeak развива собствена Comparison Shopping Service (CSS) от 2020 година насам и има практически опит в изграждането и оптимизацията на Google Shopping кампании на множество европейски пазари.

Екипът ни може да ви съдейства с:

присъединяване към Netpeak CSS;

настройка на Google Merchant Center;

създаване и оптимизация на продуктов фийд;

изграждане на Shopping кампании;

Performance Max стратегии;

настройка на проследяването;

постоянна оптимизация спрямо бизнес резултатите.

Най-честите грешки, които бизнесите допускат

Подготовката за Google Shopping не се изчерпва с качването на продуктов каталог.

Сред най-често срещаните грешки са:

непълен продуктов фийд;

липсващи продуктови идентификатори;

нискокачествени изображения;

автоматично преведени продуктови страници;

липса на правилно настроено измерване на продажбите;

липса на стратегия за оптимизация след старта.

Колкото по-качествена е подготовката, толкова по-бързо могат да бъдат постигнати добри резултати.



Какво следва?

За онлайн магазините с английска версия възможността да използват Google Shopping ще се отвори още през септември 2026 г., докато за останалите търговци стартът се очаква през март 2027 г.

Независимо в коя група попада вашият бизнес, подготовката трябва да започне възможно най-скоро. Google Shopping няма да бъде просто нов рекламен формат – той ще промени начина, по който потребителите откриват, сравняват и избират продукти онлайн.

Компаниите, които оптимизират продуктовите си данни, изградят качествен Merchant Center и подготвят правилната рекламна стратегия предварително, ще бъдат в значително по-добра позиция още в първите месеци след старта.

Ако искате да сте сред тях, екипът на Netpeak може да ви помогне с подготовката на Google Merchant Center, продуктовия фийд, присъединяването към Netpeak CSS и изграждането на цялостна Google Shopping стратегия, съобразена с целите на вашия онлайн магазин.

За повече информация посетете нашия Google Shopping Hub:

Google Shopping Hub

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