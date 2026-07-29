Наръчник за кампаниите в Meta Ads: какви видове има и как да изберем най-подходящите за нас през 2026-та?
Каква е целта на кампанията?
Създаването на всяка рекламна кампания започва с избора на нейната основна цел. За да я определите правилно, си задайте два въпроса:
-
Какво искате да постигнете?
-
Какъв е типът на бизнеса ви?
Отговорите ще ви насочат към една от шестте основни цели в Meta Ads:
-
Awareness (Осъзнаване) – когато искате повече хора да научат за вашия бранд, продукт или услуга.
-
Traffic (Трафик) – когато целта е повече посещения към сайт, лендинг страница или приложение.
-
Engagement (Ангажиране) – за повече взаимодействия с публикации, видеа, съобщения или профил.
-
Leads (Потенциални клиенти) – за събиране на запитвания чрез Instant Forms, сайт, съобщения или телефонни обаждания.
-
App Promotion (Промотиране на приложение) – за повече инсталации или действия в мобилно приложение.
-
Sales (Продажби) – за покупки и други ценни конверсии. Това е най-често използваната цел при електронната търговия.
Защо правилният избор е важен?
Meta оптимизира рекламите според избраната цел и търси потребители, които е най-вероятно да извършат желаното действие. Затова неправилният избор може да доведе до по-слаби резултати, независимо колко добри са аудиторията и рекламните визии.
Коя е вашата аудитория?
След като сте избрали целта, следва да определите на кого ще се показват рекламите.
Advantage+ Audience
Advantage+ използва сигналите, които подавате, като насоки, а след това алгоритъмът автоматично разширява аудиторията и открива потребители с най-голяма вероятност да изпълнят целта на кампанията.
Advantage+ Off
Когато ограничите и изключите Advantage+ аудиторията, Meta ще спази точно насоките, които сте подали. Те вече не са предложения, а ограничения за показване.
Custom Audiences
Custom Audiences ви позволява да създавате аудитории от хора, които вече са взаимодействали с бизнеса ви. Най-често се използват за ремаркетинг към потребители, които вече познават бранда или са извършили конкретно действие.
Например: Хора, добавили в количката през последните 7 дни.
Lookalike Audiences
Lookalike аудиториите се създават на база съществуваща Custom Audience. Meta анализира нейните потребители и открива нови хора със сходни характеристики и поведение.
Степента на сходство се определя от 1% до 10%, като по-ниският процент означава по-голяма прилика с изходната аудитория.
Например: създаваме Lookalike аудитория 1% на нашата Custom аудитория от Хора, купили през последните 30 дни. Така новата ни аудитория ще се напълни с нови хора, които максимално приличат на тези, които са купували от нас през последните 30 дни.
Detailed Targeting
Detailed Targeting позволява таргетиране по интереси, поведения и демографски характеристики, предоставени от Meta.
Използва се, когато искате да подадете допълнителни сигнали към алгоритъма за аудиторията, която търсите.
Пример: искаме да рекламираме на футболни запалянковци, които са ангажирани със съдържание за футбол и са проявили интерес към Световното.
Други
Още няколко опции в настройките, до които имаме достъп са:
-
Възраст: диапазонът, с който можем да работим е 18-65+.
-
Пол: възможност за ограничаване на мъже или жени.
-
Локация: възможност за избиране на конкретни локации, които да се таргетират, или строго да се изключат от таргета.
Кой тип аудитория да използвате?
-
Advantage+ Audience – когато искате Meta да оптимизира автоматично.
-
Custom Audience – за ремаркетинг към вече ангажирани потребители.
-
Lookalike Audience – за достигане до нови потенциални клиенти, подобни на настоящите.
-
Detailed Targeting – когато искате да подадете допълнителни сигнали към алгоритъма чрез интереси, поведения и демографски характеристики.
Съвет: независимо кой тип аудитория изберете, избягвайте прекалено малки и силно ограничени сегменти. Дайте достатъчно свобода на алгоритъма да открива потребители, които е най-вероятно да изпълнят целта на кампанията.
Къде се показват рекламите? (Placements)
След избора на аудитория идва време за избор на рекламните разположения и канали. Това са местата, на които Meta може да показва вашите реклами в своите приложения и платформи.
Платформата препоръчва използването на Advantage+ Placements. Това е функцията, която, подобно на аудиторията, автоматично разпределя бюджета между различните разположения според това къде има най-голяма вероятност да се изпълни целта на кампанията.
В случай че имате определени бизнес изисквания за каналите, в които присъстват рекламите, можете да изключите Advantage+ и да изберете ръчно къде да се показват рекламите.
В повечето случаи изборът на правилните placements не е въпрос на "най-доброто място", а на това къде прекарва време вашата аудитория и дали криейтивът е адаптиран за съответния формат.
Платформите на Meta
Facebook предлага най-голямо разнообразие от рекламни разположения, включително Feed, Stories, Reels, Video Feed, Marketplace и Search Results. Подходящ е за всички типове кампании – от Awareness до Sales.
Instagram е силно визуална платформа, където качеството на изображенията и видеата е от ключово значение. Най-използваните разположения са Feed, Stories и Reels.
Messenger
Messenger позволява рекламите да достигат до потребителите в приложението за чат чрез Inbox и Stories.
Audience Network
Audience Network разширява обхвата на кампаниите извън приложенията на Meta, като показва рекламите в мобилни приложения и сайтове на външни партньори.
Threads
Threads постепенно се превръща във все по-важно рекламно разположение. Рекламите се показват ненатрапчиво в потребителския Feed.
Съвет: в повечето случаи започнете с Advantage+ Placements и оставете Meta да оптимизира показването на рекламите. Ограничаването на разположенията е добра практика само когато имате конкретна причина.
Размерът на криейтива също има значение
Една реклама може да се показва в различни разположения, затова е важно визиите да бъдат съобразени със съответните формати.
Най-използваните съотношения са:
-
1:1 (квадрат) – универсален формат, подходящ основно за Feed.
-
4:5 (вертикален) – оптимизиран за мобилните потоци.
-
9:16 (вертикален) – за Stories и Reels на цял екран.
-
16:9 (хоризонтален) – използва се при някои видео разположения.
Meta може автоматично да адаптира рекламите, но най-добри резултати се постигат, когато криейтивите са създадени специално за съответните placements.
Един криейтив не е достатъчен
Добра практика е към всяка реклама да добавите поне:
-
квадратна визия (1:1);
-
вертикална визия (9:16).
Използвайте Customize media или Flexible media, за да свържете всяка версия с подходящите рекламни разположения. Така рекламите изглеждат по-добре и осигуряват по-добро потребителско изживяване.
или
Видове Meta реклами
След като сте избрали целта, аудиторията и рекламните разположения, идва ред на рекламния формат. Всеки от тях е подходящ за различни бизнес цели и сценарии.
Single Image Ads
Най-базовият рекламен формат, който използва едно изображение, текст и CTA бутон. Подходящ е за почти всички рекламни цели и често служи като основен криейтив в една кампания.
Single Video Ads
Видео рекламите позволяват да представите продукта в действие, да разкажете история или да покажете повече за бранда си.
Подходящи са за почти всички рекламни цели – от разпознаваемост до продажби и ремаркетинг.
Carousel Ads
Carousel Ads позволяват да добавите до 10 изображения или видеа в една реклама, като всяка карта може да има собствено заглавие, описание, линк и CTA бутон.
Подходящи са за представяне на няколко продукта, различни варианти на един продукт или за разказване на история в последователни стъпки. Не е задължително всяка карта да показва различен продукт – форматът работи отлично и при представяне на една идея.
Advantage+ Catalog Ads (Dynamic Product Ads)
Catalog Ads използват продуктовия каталог на онлайн магазина, за да показват автоматично най-подходящите продукти на всеки потребител според неговото поведение.
Подходящи са както за ремаркетинг, така и за привличане на нови клиенти. За използването им е необходим правилно настроен продуктов каталог и актуален продуктов фийд. При електронната търговия този формат почти винаги трябва да бъде част от рекламната стратегия.
Collection Ads
Collection Ads комбинират изображение или видео с продуктова галерия, която при отваряне показва Instant Experience на цял екран.
Използват се основно в електронната търговия за представяне на продуктови категории или тематични селекции. Най-добри резултати се постигат при работа с продуктов каталог, който позволява автоматично обновяване и персонализиране на показваните продукти.
Lead Ads
|→
Lead Ads събират запитвания директно във Facebook и Instagram чрез вградени форми, без потребителят да напуска платформата.
Подходящи са за оферти, консултации, записвания, тест драйвове, бюлетини и други типове запитвания.
Важно: качеството на получените лийдове зависи от добре структурираната форма и бързата последваща комуникация. Добра практика е да сравните резултатите с кампания, която изпраща потребителите към форма на вашия уебсайт.
Flexible Ads
Flexible Ads позволяват на Meta автоматично да комбинира предоставените изображения, видеа, заглавия, описания и CTA бутони, за да показва най-подходящата комбинация за всеки потребител. В зависимост от ситуацията рекламата може да се визуализира като Single Image, Carousel или Collection.
От март 2026 г. Meta постепенно премахва Flexible Ads като самостоятелен формат и прехвърля функционалността му към Format display options в секцията Ad creative. Промяната се въвежда поетапно, затова в много акаунти форматът все още е наличен.
Flexible Ads са подходящи, когато искате да дадете максимална свобода на алгоритъма да избере най-ефективната визуализация. При кампании с продуктов каталог Meta може автоматично да комбинира стандартните криейтиви с продуктови елементи.
Ограничение: тъй като Meta сама избира рекламния формат, липсва детайлна отчетност за това кой от тях (Single Image, Carousel или Collection) е донесъл резултатите.
Ако даден формат е важен за стратегията ви или искате да анализирате представянето му отделно, създайте го като самостоятелна реклама.
Използвайте разнообразие от рекламни формати
Не разчитайте само на една реклама в ad set-а. Колкото повече качествени формати предоставите, толкова повече възможности има Meta да открие най-добрата комбинация за различните потребители и рекламни разположения.
Добра практика е един ad set да включва например:
-
Single Image Ad;
-
Video Ad;
-
Carousel Ad;
-
Advantage+ Catalog Ads (ако използвате продуктов каталог).
Така алгоритъмът може да оптимизира показването според потребителя, устройството и рекламното разположение.
Използвайте автоматичните трансформации на Meta (ex. Flexible Ads)
Meta може автоматично да преобразува някои рекламни формати в други подходящи визуализации. Например Single Image Ads могат да се показват като Carousel или Collection, а Carousel Ads – като Collection, когато това е подходящо за конкретното рекламно разположение.
Тези автоматични трансформации дават на алгоритъма повече възможности за оптимизация, без да е необходимо да създавате отделна реклама за всяка визуализация.
Кога да създадете отделна реклама?
Автоматичните трансформации са полезни, но когато определен рекламен формат е ключов за бизнеса ви, е по-добре да го създадете като самостоятелна реклама.
Например можете да позволите на Single Image Ad да се трансформира автоматично в Carousel или Collection, но едновременно с това да създадете отделна Advantage+ Catalog Ads реклама. Така ще разполагате с по-добър контрол, отделна статистика и по-лесни възможности за оптимизация на този формат.
Основно правило
Дайте достатъчно свобода на алгоритъма, но запазете контрол върху рекламните формати, които са най-важни за бизнеса ви. Използвайте автоматичните възможности на Meta, а когато даден формат е ключов за стратегията ви, създайте го като отделна реклама, за да анализирате и оптимизирате представянето му.
Заключение
Успешната Meta Ads стратегия през 2026 г. се основава на баланса между автоматизацията и контрола. Поставете ясна бизнес цел, изградете подходящи аудитории, използвайте разнообразни и качествени криейтиви и оставете алгоритъма на Meta да оптимизира показването им.
И най-важното - тествайте постоянно. Само чрез редовни експерименти ще откриете кои комбинации от аудитории, рекламни формати и криейтиви работят най-добре за вашия бизнес.
Препоръчани нови статии