Наръчник за кампаниите в Meta Ads: какви видове има и как да изберем най-подходящите за нас през 2026-та?

Наръчник за кампаниите в Meta Ads: какви видове има и как да изберем най-подходящите за нас през 2026-та?

Каква е целта на кампанията?

Създаването на всяка рекламна кампания започва с избора на нейната основна цел. За да я определите правилно, си задайте два въпроса:

Какво искате да постигнете? Какъв е типът на бизнеса ви?

Отговорите ще ви насочат към една от шестте основни цели в Meta Ads:

Awareness (Осъзнаване) – когато искате повече хора да научат за вашия бранд, продукт или услуга.

Traffic (Трафик) – когато целта е повече посещения към сайт, лендинг страница или приложение.

Engagement (Ангажиране) – за повече взаимодействия с публикации, видеа, съобщения или профил.

Leads (Потенциални клиенти) – за събиране на запитвания чрез Instant Forms, сайт, съобщения или телефонни обаждания.

App Promotion (Промотиране на приложение) – за повече инсталации или действия в мобилно приложение.

Sales (Продажби) – за покупки и други ценни конверсии. Това е най-често използваната цел при електронната търговия.

Защо правилният избор е важен?

Meta оптимизира рекламите според избраната цел и търси потребители, които е най-вероятно да извършат желаното действие. Затова неправилният избор може да доведе до по-слаби резултати, независимо колко добри са аудиторията и рекламните визии.

Коя е вашата аудитория?

След като сте избрали целта, следва да определите на кого ще се показват рекламите.

Advantage+ Audience

Advantage+ използва сигналите, които подавате, като насоки, а след това алгоритъмът автоматично разширява аудиторията и открива потребители с най-голяма вероятност да изпълнят целта на кампанията.

Advantage+ Off

Когато ограничите и изключите Advantage+ аудиторията, Meta ще спази точно насоките, които сте подали. Те вече не са предложения, а ограничения за показване.

Custom Audiences

Custom Audiences ви позволява да създавате аудитории от хора, които вече са взаимодействали с бизнеса ви. Най-често се използват за ремаркетинг към потребители, които вече познават бранда или са извършили конкретно действие.

Например: Хора, добавили в количката през последните 7 дни.

Lookalike Audiences

Lookalike аудиториите се създават на база съществуваща Custom Audience. Meta анализира нейните потребители и открива нови хора със сходни характеристики и поведение.

Степента на сходство се определя от 1% до 10%, като по-ниският процент означава по-голяма прилика с изходната аудитория.

Например: създаваме Lookalike аудитория 1% на нашата Custom аудитория от Хора, купили през последните 30 дни. Така новата ни аудитория ще се напълни с нови хора, които максимално приличат на тези, които са купували от нас през последните 30 дни.

Detailed Targeting

Detailed Targeting позволява таргетиране по интереси, поведения и демографски характеристики, предоставени от Meta.

Използва се, когато искате да подадете допълнителни сигнали към алгоритъма за аудиторията, която търсите.

Пример: искаме да рекламираме на футболни запалянковци, които са ангажирани със съдържание за футбол и са проявили интерес към Световното.

Други

Още няколко опции в настройките, до които имаме достъп са:

Възраст: диапазонът, с който можем да работим е 18-65+.

Пол: възможност за ограничаване на мъже или жени.

Локация: възможност за избиране на конкретни локации, които да се таргетират, или строго да се изключат от таргета.

Кой тип аудитория да използвате?

Advantage+ Audience – когато искате Meta да оптимизира автоматично.

Custom Audience – за ремаркетинг към вече ангажирани потребители.

Lookalike Audience – за достигане до нови потенциални клиенти, подобни на настоящите.

Detailed Targeting – когато искате да подадете допълнителни сигнали към алгоритъма чрез интереси, поведения и демографски характеристики.

Съвет: независимо кой тип аудитория изберете, избягвайте прекалено малки и силно ограничени сегменти. Дайте достатъчно свобода на алгоритъма да открива потребители, които е най-вероятно да изпълнят целта на кампанията.

Къде се показват рекламите? (Placements)

След избора на аудитория идва време за избор на рекламните разположения и канали. Това са местата, на които Meta може да показва вашите реклами в своите приложения и платформи.

Платформата препоръчва използването на Advantage+ Placements. Това е функцията, която, подобно на аудиторията, автоматично разпределя бюджета между различните разположения според това къде има най-голяма вероятност да се изпълни целта на кампанията.

В случай че имате определени бизнес изисквания за каналите, в които присъстват рекламите, можете да изключите Advantage+ и да изберете ръчно къде да се показват рекламите.

В повечето случаи изборът на правилните placements не е въпрос на "най-доброто място", а на това къде прекарва време вашата аудитория и дали криейтивът е адаптиран за съответния формат.

Платформите на Meta

Facebook

Facebook предлага най-голямо разнообразие от рекламни разположения, включително Feed, Stories, Reels, Video Feed, Marketplace и Search Results. Подходящ е за всички типове кампании – от Awareness до Sales.

Instagram

Instagram е силно визуална платформа, където качеството на изображенията и видеата е от ключово значение. Най-използваните разположения са Feed, Stories и Reels.

Messenger

Messenger позволява рекламите да достигат до потребителите в приложението за чат чрез Inbox и Stories.

Audience Network

Audience Network разширява обхвата на кампаниите извън приложенията на Meta, като показва рекламите в мобилни приложения и сайтове на външни партньори.

Threads

Threads постепенно се превръща във все по-важно рекламно разположение. Рекламите се показват ненатрапчиво в потребителския Feed.

Съвет: в повечето случаи започнете с Advantage+ Placements и оставете Meta да оптимизира показването на рекламите. Ограничаването на разположенията е добра практика само когато имате конкретна причина.

Размерът на криейтива също има значение

Една реклама може да се показва в различни разположения, затова е важно визиите да бъдат съобразени със съответните формати.

Най-използваните съотношения са:

1:1 (квадрат) – универсален формат, подходящ основно за Feed.

4:5 (вертикален) – оптимизиран за мобилните потоци.

9:16 (вертикален) – за Stories и Reels на цял екран.

16:9 (хоризонтален) – използва се при някои видео разположения.



Meta може автоматично да адаптира рекламите, но най-добри резултати се постигат, когато криейтивите са създадени специално за съответните placements.

Един криейтив не е достатъчен

Добра практика е към всяка реклама да добавите поне:

квадратна визия (1:1);

вертикална визия (9:16).

Използвайте Customize media или Flexible media, за да свържете всяка версия с подходящите рекламни разположения. Така рекламите изглеждат по-добре и осигуряват по-добро потребителско изживяване.

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Видове Meta реклами

След като сте избрали целта, аудиторията и рекламните разположения, идва ред на рекламния формат. Всеки от тях е подходящ за различни бизнес цели и сценарии.

Single Image Ads

Най-базовият рекламен формат, който използва едно изображение, текст и CTA бутон. Подходящ е за почти всички рекламни цели и често служи като основен криейтив в една кампания.

Single Video Ads

Видео рекламите позволяват да представите продукта в действие, да разкажете история или да покажете повече за бранда си.

Подходящи са за почти всички рекламни цели – от разпознаваемост до продажби и ремаркетинг.

Carousel Ads

Carousel Ads позволяват да добавите до 10 изображения или видеа в една реклама, като всяка карта може да има собствено заглавие, описание, линк и CTA бутон.

Подходящи са за представяне на няколко продукта, различни варианти на един продукт или за разказване на история в последователни стъпки. Не е задължително всяка карта да показва различен продукт – форматът работи отлично и при представяне на една идея.

Advantage+ Catalog Ads (Dynamic Product Ads)

Catalog Ads използват продуктовия каталог на онлайн магазина, за да показват автоматично най-подходящите продукти на всеки потребител според неговото поведение.

Подходящи са както за ремаркетинг, така и за привличане на нови клиенти. За използването им е необходим правилно настроен продуктов каталог и актуален продуктов фийд. При електронната търговия този формат почти винаги трябва да бъде част от рекламната стратегия.

Collection Ads

Collection Ads комбинират изображение или видео с продуктова галерия, която при отваряне показва Instant Experience на цял екран.

Използват се основно в електронната търговия за представяне на продуктови категории или тематични селекции. Най-добри резултати се постигат при работа с продуктов каталог, който позволява автоматично обновяване и персонализиране на показваните продукти.

Lead Ads

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Lead Ads събират запитвания директно във Facebook и Instagram чрез вградени форми, без потребителят да напуска платформата.

Подходящи са за оферти, консултации, записвания, тест драйвове, бюлетини и други типове запитвания.

Важно: качеството на получените лийдове зависи от добре структурираната форма и бързата последваща комуникация. Добра практика е да сравните резултатите с кампания, която изпраща потребителите към форма на вашия уебсайт.

Flexible Ads

Flexible Ads позволяват на Meta автоматично да комбинира предоставените изображения, видеа, заглавия, описания и CTA бутони, за да показва най-подходящата комбинация за всеки потребител. В зависимост от ситуацията рекламата може да се визуализира като Single Image, Carousel или Collection.

От март 2026 г. Meta постепенно премахва Flexible Ads като самостоятелен формат и прехвърля функционалността му към Format display options в секцията Ad creative. Промяната се въвежда поетапно, затова в много акаунти форматът все още е наличен.

Flexible Ads са подходящи, когато искате да дадете максимална свобода на алгоритъма да избере най-ефективната визуализация. При кампании с продуктов каталог Meta може автоматично да комбинира стандартните криейтиви с продуктови елементи.

Ограничение: тъй като Meta сама избира рекламния формат, липсва детайлна отчетност за това кой от тях (Single Image, Carousel или Collection) е донесъл резултатите.

Ако даден формат е важен за стратегията ви или искате да анализирате представянето му отделно, създайте го като самостоятелна реклама.

Използвайте разнообразие от рекламни формати

Не разчитайте само на една реклама в ad set-а. Колкото повече качествени формати предоставите, толкова повече възможности има Meta да открие най-добрата комбинация за различните потребители и рекламни разположения.

Добра практика е един ad set да включва например:

Single Image Ad;

Video Ad;

Carousel Ad;

Advantage+ Catalog Ads (ако използвате продуктов каталог).

Така алгоритъмът може да оптимизира показването според потребителя, устройството и рекламното разположение.

Използвайте автоматичните трансформации на Meta (ex. Flexible Ads)

Meta може автоматично да преобразува някои рекламни формати в други подходящи визуализации. Например Single Image Ads могат да се показват като Carousel или Collection, а Carousel Ads – като Collection, когато това е подходящо за конкретното рекламно разположение.

Тези автоматични трансформации дават на алгоритъма повече възможности за оптимизация, без да е необходимо да създавате отделна реклама за всяка визуализация.

Кога да създадете отделна реклама?

Автоматичните трансформации са полезни, но когато определен рекламен формат е ключов за бизнеса ви, е по-добре да го създадете като самостоятелна реклама.

Например можете да позволите на Single Image Ad да се трансформира автоматично в Carousel или Collection, но едновременно с това да създадете отделна Advantage+ Catalog Ads реклама. Така ще разполагате с по-добър контрол, отделна статистика и по-лесни възможности за оптимизация на този формат.

Основно правило

Дайте достатъчно свобода на алгоритъма, но запазете контрол върху рекламните формати, които са най-важни за бизнеса ви. Използвайте автоматичните възможности на Meta, а когато даден формат е ключов за стратегията ви, създайте го като отделна реклама, за да анализирате и оптимизирате представянето му.

Заключение

Успешната Meta Ads стратегия през 2026 г. се основава на баланса между автоматизацията и контрола. Поставете ясна бизнес цел, изградете подходящи аудитории, използвайте разнообразни и качествени криейтиви и оставете алгоритъма на Meta да оптимизира показването им.