Кейс: цялостна SEO стратегия за Edenred, която донесе ръст от 182% в органичния трафик и 55% в получените заявки
Проект: edenred.bg
Изследван период: 01.10.2024 - 31.10.2025
Екип по проекта от Netpeak:
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Антонина Кириякова, SEO specialist
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Мария Далева, SEO Team Lead
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Себастиан Манев, Project Manager
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Петър Илиев, Project Manager Team Lead
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Николай Галинов, Head of SEO
Екип по проекта от Edenred:
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Никола Тенчев, Senior Marketing Specialist
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Анелия Марчевска, Marketing Manager
Използвана услуга: SEO с абонамент
Динамика в представянето:
Период: октомври 2024 - октомври 2025 година
Въведение
Когато един бранд има силно име на пазара, потребителите често го търсят директно. Истинското предизвикателство пред SEO оптимизацията обаче е друго - да направим така, че сайтът да достига и до хората, които още не познават бранда, но търсят услугата, която той предлага.
Цялостната SEO стратегия не се изчерпва с техническа изправност. Тя обединява техническа оптимизация, съдържание, авторитет и видимост в новите канали - включително AI инструментите - с една обща цел: повече и по-качествени заявки.
Именно това беше задачата ни по проекта Edenred - да изградим устойчив поток от органични заявки, който да продължи да расте във времето.
Информация за проекта
Edenred е утвърден бранд в сферата на ваучерите за храна и допълнителните придобивки за служители.
Компанията предлага електронни и хартиени ваучери, дигитално приложение (Edenred+), широка мрежа от търговски обекти, в които ваучерите се приемат, както и допълнителни услуги за работодатели и служители.
Сайтът обслужва две основни аудитории - бизнеси, които търсят решения за своите служители, и крайни потребители, които използват ваучерите ежедневно. Това поставя специфични изисквания към структурата на сайта и съдържанието, тъй като то трябва да отговаря едновременно на B2B и B2C нуждите.
В България има малко на брой оператори на ваучери за храна, което прави нишата строго специализирана с ясни и затвърдени конкуренти.
Основни цели
Започнахме работа по проекта през октомври 2024 година, като основните цели, които клиентът постави пред нас, бяха:
-
Увеличаване на броя на получените заявки от сайта;
-
Повишаване на качеството на заявките;
-
Подобряване на позициите по основната за бизнеса тема - „ваучери за храна“.
В Netpeak вярваме, че SEO оптимизацията отдавна е съвкупност от процеси, а не само технически познания. Ето защо за постигането на тези цели заложихме на цялостен подход - от техническата изправност на сайта, през оптимизацията на ключовите страници и съдържанието, до изграждането на авторитет и видимост в AI инструментите.
Оценяване на сайта и установяване на проблемите
При започването на работата направихме пълен одит на сайта, който показа няколко групи проблеми, които възпрепятстваха класирането:
-
Вътрешни грешки и некоректни редиректи;
-
Неправилно зададени канонични връзки, водещи до риск от канибализация;
-
Липсваща навигационна пътека (хлебни трохички);
-
Неоптимизирана H1-H6 структура на страниците;
-
Липса на микроформати (structured data);
-
Неоптимизирани изображения и некоректни HTTP хедъри;
-
Проблеми с описанието на езиковите версии;
-
Грешки, свързани с индексацията;
-
Липса на ръчно разписани метаданни за отделните раздели;
-
Слабо изразени E-E-A-T фактори.
Тези проблеми се отразяваха както на обхождането и индексацията на сайта, така и на начина, по който търсачките разчитат и класират съдържанието му.
Стратегия за работа
Изградихме стратегията на няколко етапа, започвайки от техническата основа и надграждайки към съдържание, авторитет и нови канали за видимост.
1. Възстановяване на техническата изправност
В първите месеци се фокусирахме върху отстраняването на критичните технически проблеми:
-
Отстранихме вътрешните грешки и некоректните редиректи;
-
Настроихме правилни канонични връзки на всички страници;
-
Оптимизирахме структурата на сайта;
-
Оптимизирахме изображенията и настроихме коректни HTTP хедъри;
-
Описахме коректно езиковите версии;
-
Работихме по оптимизацията на скоростта на зареждане;
-
Отстранихме грешките, свързани с индексацията.
Техническата изправност е основата, върху която стъпва всяка следваща задача. Без нея дори най-доброто съдържание не би достигнало пълния си потенциал в търсачките.
2. Оптимизация на структурата и on-page елементите
След техническите задачи преминахме към подобряване на on-page елементите. Работихме по H1-H6 структурата, ръчните метаданни и микроформатите.
Разписахме коректни метаданни за отделните раздели и страниците в тях, за да подобрим разпознаваемостта на съдържанието от търсещите машини и да повишим релевантността спрямо ключовите търсения.
Изградихме и по-качествени вътрешни връзки, за да насочим тежестта към най-важните страници и да улесним потребителите при навигация в сайта.
3. Оптимизация на ключови продуктови страници
Фокусът ни беше върху страниците, които имат директна връзка с бизнес целите на клиента. Сред тях бяха:
-
Страницата за електронни ваучери по Наредба №7;
-
Страницата за ваучери за храна по Наредба №11;
-
Страницата за калкулатора;
-
Страницата с търговски обекти;
-
Страницата за мобилното приложение;
-
Началната страница;
-
Афилиейт страницата.
При тези страници оформихме препоръки за подобряване на съдържанието, структурата, вътрешните блокове, посланията и връзките към други важни секции.
Допълнително препоръчахме добавяне на блокове с предимства и партньори, така че потребителите да получават повече сигнали за доверие, а сайтът да комуникира по-ясно стойността на продуктите си.
4. Работа по E-E-A-T факторите
Edenred.bg е сайт, който предоставя информация, свързана с нормативни изисквания, социални придобивки и финансови ползи за бизнеса. Затова беше важно съдържанието да бъде ясно, достоверно и подкрепено с достатъчно сигнали за експертиза.
Работихме по подобряване на E-E-A-T факторите чрез:
-
По-добро структуриране на информацията;
-
Оптимизация на продуктови и информационни страници;
-
Добавяне на полезни блокове;
-
Развитие на съдържанието в блога;
-
По-добро вътрешно налинкване между свързани теми;
-
Подобряване на цялостната яснота и полезност на съдържанието.
E-E-A-T са критерии по които се оценява авторитета, експертизата, опита и доверието на един бранд. Въпреки че официално не се смятат за фактор за класиране, по-добрата им оценка се счита за предимство.
5. Контент стратегия и развитие на блога
Изготвихме контент стратегия за блога и анализ на конкурентите, на база на които започнахме работа по разписване на съдържанието. Подготвяме задания за блог статиите, проверяваме готовите текстове и изграждаме качествени вътрешни връзки, които разпределят тежестта между страниците.
Целта ни беше да представим Edenred като партньор, от който ръководители и HR-и да черпят полезна информация, а ползвателите на ваучерите да научават повече за социалната придобивка, храненето и неговото значение. Не пропуснахме и публикуването на полезно съдържание за търговците, като така покрихме трите стълба на бизнеса.
Развитието на блога имаше няколко цели:
-
Разширяване на семантичното ядро;
-
Изграждане на тематичен авторитет;
-
Подобряване на E-E-A-T сигналите;
-
Привличане на потребители в по-ранен етап от потребителската пътека;
-
Увеличаване на видимостта в AI инструменти;
-
Подпомагане на продуктовите страници чрез вътрешни връзки.
Целенасочената работа по блога подпомага едновременно няколко направления - подобряване на E-E-A-T факторите, разрастване на семантичното ядро, изграждане на Topical Authority и видимост в AI инструментите.
6. Външна оптимизация
Заедно с DigitalPR специалистите в Netpeak Bulgaria изготвихме стратегия за публикуване на полезни материали в медийни сайтове. Външната оптимизация имаше за цел да подкрепи ключовите страници и цялостния авторитет на домейна.
Това беше важно не само за по-доброто позициониране в Google, но и за по-силното разпознаване на бранда онлайн.
7. Оптимизация за AI и LLM модели
В следващия етап от работата разширихме фокуса отвъд класическото SEO. Започнахме с GEO оптимизация за AI инструменти като ChatGPT, AI Overview, Gemini, Copilot и други.
Тъй като ChatGPT и други AI приложения използват различни източници на данни, започнахме да обръщаме по-сериозно внимание и на оптимизацията за Bing.
От началото на април 2025 сайтът бележи устойчиви ръстове в трафика от AI инструменти - и което е по-важно, този трафик носи качествени заявки.
Резултати, които постигнахме
Резултатите от работата показват, че оптимизацията е повлияла положително както на трафика, така и на бизнес показателите.
Динамика в органичния трафик
За периода 01.10.2024 - 31.10.2025 спрямо предходния съпоставим период отчитаме:
-
195% ръст в органичните сесии;
-
514% ръст в броя на новите потребители;
-
143% ръст в отчетените събития.
Тези резултати показват, че сайтът е започнал да достига до значително по-широка аудитория от органично търсене. Ръстът в новите потребители е особено важен, защото показва, че сайтът не разчита само на вече позната аудитория, а привлича нови потребители, които търсят информация за ваучери, социални придобивки и решения за работодатели.
Динамика в кликовете и позициите
Според данните в Google Search Console за септември 2025 спрямо септември 2024 наблюдаваме 37% по-малко кликове и 16% по-малко импресии. На пръв поглед това изглежда като спад, но причината е логична и не е свързана с органичното представяне на сайта.
През януари 2024 стартира мобилното приложение Edenred+. След пускането му сайтът естествено губи част от кликовете по търсения, свързани с вход и регистрация, тъй като тези действия се прехвърлят към приложението.
Въпреки това средната позиция се подобри от 8,4 на 6,9, което е ясен сигнал, че сайтът се класира по-добре по важните за бизнеса търсения.
Според данните в Serpstat (за последните 3 месеца) сайтът е подобрил позициите си по 23 ключови думи, важни за бизнеса.
Динамика в заявките
Най-важният показател за бизнеса е броят и качеството на заявките. Тук резултатите говорят сами за себе си:
На годишна база 2025 спрямо 2024:
-
+23% органични заявки;
-
+7% качествени органични заявки.
Силните месеци за бизнеса са ноември, декември и януари. Сравнението между двата сезона:
|
Месец
|
Органични заявки
|
Качествени заявки
|
Ноември 2025
|
↑ 55%
|
↑ 64%
|
Декември 2025
|
−3%
|
↑ 24%
|
Януари 2026
|
↑ 21%
|
↑ 8%
Особено показателен е ръстът в качествените заявки - дори в месеци, в които общият брой заявки е сходен с предходната година, делът на качествените запитвания е осезаемо по-висок. Това означава, че работата ни не просто води повече трафик, а привлича по-релевантна аудитория.
Ролята на AI трафика
От април 2025 започнахме да наблюдаваме ръст в трафика от AI инструменти. Това е важен сигнал, защото потребителското търсене постепенно се променя. Все повече хора използват ChatGPT, Gemini, Copilot и AI Overview, за да получат синтезирана информация, препоръки и насоки.
За да може един сайт да бъде разпознаваем в подобна среда, той трябва да има ясна структура, полезно съдържание, силни E-E-A-T сигнали и добро присъствие по теми, свързани с бизнеса.
При Edenred тази посока се оказа ценна не само като източник на трафик, но и като канал, който започна да носи качествени заявки.
Благодарение на работата по оптимизацията за Bing, съвкупността от DigitalPR и качествено съдържание, успяхме да превърнем Edenred в предпочитан от AI бизнес:
Какво следва
След постигането на първите устойчиви резултати насочихме усилията си към дългосрочно развитие на сайта. Основният фокус в следващите месеци е развитието на блога, защото той може едновременно да подпомогне няколко важни цели:
-
Подобряване на E-E-A-T факторите;
-
Увеличаване на видимостта в AI инструменти;
-
Разширяване на семантичното ядро;
-
Привличане на потребители в различни етапи от потребителската пътека;
-
Подпомагане на основните продуктови страници чрез вътрешни връзки;
-
Увеличаване на органичния трафик и заявките.
Паралелно с това продължаваме да поддържаме техническата изправност на сайта, да следим позициите, да анализираме получените външни връзки и да развиваме DigitalPR стратегията.
Благодарение на синхрона между екипа на Netpeak Bulgaria и екипа на Edenred Bulgaria успяхме да изградим стабилна основа и устойчив ръст в органичните заявки, а заложените направления около AI оптимизацията и съдържанието дават всички предпоставки тенденцията да продължи и през следващите периоди.