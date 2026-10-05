Кейс: цялостна SEO стратегия за Edenred, която донесе ръст от 182% в органичния трафик и 55% в получените заявки

Кейс: цялостна SEO стратегия за Edenred, която донесе ръст от 182% в органичния трафик и 55% в получените заявки

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Проект: edenred.bg

Изследван период: 01.10.2024 - 31.10.2025

Екип по проекта от Netpeak:

Антонина Кириякова, SEO specialist

Мария Далева, SEO Team Lead

Себастиан Манев, Project Manager

Петър Илиев, Project Manager Team Lead

Николай Галинов, Head of SEO

Екип по проекта от Edenred:

Никола Тенчев, Senior Marketing Specialist

Анелия Марчевска, Marketing Manager

Използвана услуга: SEO с абонамент

Динамика в представянето:

Период: октомври 2024 - октомври 2025 година

Въведение

Когато един бранд има силно име на пазара, потребителите често го търсят директно. Истинското предизвикателство пред SEO оптимизацията обаче е друго - да направим така, че сайтът да достига и до хората, които още не познават бранда, но търсят услугата, която той предлага.

Цялостната SEO стратегия не се изчерпва с техническа изправност. Тя обединява техническа оптимизация, съдържание, авторитет и видимост в новите канали - включително AI инструментите - с една обща цел: повече и по-качествени заявки.

Именно това беше задачата ни по проекта Edenred - да изградим устойчив поток от органични заявки, който да продължи да расте във времето.

Информация за проекта

Edenred е утвърден бранд в сферата на ваучерите за храна и допълнителните придобивки за служители.

Компанията предлага електронни и хартиени ваучери, дигитално приложение (Edenred+), широка мрежа от търговски обекти, в които ваучерите се приемат, както и допълнителни услуги за работодатели и служители.

Сайтът обслужва две основни аудитории - бизнеси, които търсят решения за своите служители, и крайни потребители, които използват ваучерите ежедневно. Това поставя специфични изисквания към структурата на сайта и съдържанието, тъй като то трябва да отговаря едновременно на B2B и B2C нуждите.

В България има малко на брой оператори на ваучери за храна, което прави нишата строго специализирана с ясни и затвърдени конкуренти.

Основни цели

Започнахме работа по проекта през октомври 2024 година, като основните цели, които клиентът постави пред нас, бяха:

Увеличаване на броя на получените заявки от сайта;

Повишаване на качеството на заявките;

Подобряване на позициите по основната за бизнеса тема - „ваучери за храна“.

В Netpeak вярваме, че SEO оптимизацията отдавна е съвкупност от процеси, а не само технически познания. Ето защо за постигането на тези цели заложихме на цялостен подход - от техническата изправност на сайта, през оптимизацията на ключовите страници и съдържанието, до изграждането на авторитет и видимост в AI инструментите.

Оценяване на сайта и установяване на проблемите

При започването на работата направихме пълен одит на сайта, който показа няколко групи проблеми, които възпрепятстваха класирането:

Вътрешни грешки и некоректни редиректи;

Неправилно зададени канонични връзки, водещи до риск от канибализация;

Липсваща навигационна пътека (хлебни трохички);

Неоптимизирана H1-H6 структура на страниците;

Липса на микроформати (structured data);

Неоптимизирани изображения и некоректни HTTP хедъри;

Проблеми с описанието на езиковите версии;

Грешки, свързани с индексацията;

Липса на ръчно разписани метаданни за отделните раздели;

Слабо изразени E-E-A-T фактори.

Тези проблеми се отразяваха както на обхождането и индексацията на сайта, така и на начина, по който търсачките разчитат и класират съдържанието му.

Стратегия за работа

Изградихме стратегията на няколко етапа, започвайки от техническата основа и надграждайки към съдържание, авторитет и нови канали за видимост.

1. Възстановяване на техническата изправност

В първите месеци се фокусирахме върху отстраняването на критичните технически проблеми:

Отстранихме вътрешните грешки и некоректните редиректи;

Настроихме правилни канонични връзки на всички страници;

Оптимизирахме структурата на сайта;

Оптимизирахме изображенията и настроихме коректни HTTP хедъри;

Описахме коректно езиковите версии;

Работихме по оптимизацията на скоростта на зареждане;

Отстранихме грешките, свързани с индексацията.

Техническата изправност е основата, върху която стъпва всяка следваща задача. Без нея дори най-доброто съдържание не би достигнало пълния си потенциал в търсачките.

2. Оптимизация на структурата и on-page елементите

След техническите задачи преминахме към подобряване на on-page елементите. Работихме по H1-H6 структурата, ръчните метаданни и микроформатите.

Разписахме коректни метаданни за отделните раздели и страниците в тях, за да подобрим разпознаваемостта на съдържанието от търсещите машини и да повишим релевантността спрямо ключовите търсения.

Изградихме и по-качествени вътрешни връзки, за да насочим тежестта към най-важните страници и да улесним потребителите при навигация в сайта.

3. Оптимизация на ключови продуктови страници

Фокусът ни беше върху страниците, които имат директна връзка с бизнес целите на клиента. Сред тях бяха:

Страницата за електронни ваучери по Наредба №7;

Страницата за ваучери за храна по Наредба №11;

Страницата за калкулатора;

Страницата с търговски обекти;

Страницата за мобилното приложение;

Началната страница;

Афилиейт страницата.

При тези страници оформихме препоръки за подобряване на съдържанието, структурата, вътрешните блокове, посланията и връзките към други важни секции.

Допълнително препоръчахме добавяне на блокове с предимства и партньори, така че потребителите да получават повече сигнали за доверие, а сайтът да комуникира по-ясно стойността на продуктите си.

4. Работа по E-E-A-T факторите

Edenred.bg е сайт, който предоставя информация, свързана с нормативни изисквания, социални придобивки и финансови ползи за бизнеса. Затова беше важно съдържанието да бъде ясно, достоверно и подкрепено с достатъчно сигнали за експертиза.

Работихме по подобряване на E-E-A-T факторите чрез:

По-добро структуриране на информацията;

Оптимизация на продуктови и информационни страници;

Добавяне на полезни блокове;

Развитие на съдържанието в блога;

По-добро вътрешно налинкване между свързани теми;

Подобряване на цялостната яснота и полезност на съдържанието.

E-E-A-T са критерии по които се оценява авторитета, експертизата, опита и доверието на един бранд. Въпреки че официално не се смятат за фактор за класиране, по-добрата им оценка се счита за предимство.

5. Контент стратегия и развитие на блога

Изготвихме контент стратегия за блога и анализ на конкурентите, на база на които започнахме работа по разписване на съдържанието. Подготвяме задания за блог статиите, проверяваме готовите текстове и изграждаме качествени вътрешни връзки, които разпределят тежестта между страниците.

Целта ни беше да представим Edenred като партньор, от който ръководители и HR-и да черпят полезна информация, а ползвателите на ваучерите да научават повече за социалната придобивка, храненето и неговото значение. Не пропуснахме и публикуването на полезно съдържание за търговците, като така покрихме трите стълба на бизнеса.

Развитието на блога имаше няколко цели:

Разширяване на семантичното ядро;

Изграждане на тематичен авторитет;

Подобряване на E-E-A-T сигналите;

Привличане на потребители в по-ранен етап от потребителската пътека;

Увеличаване на видимостта в AI инструменти;

Подпомагане на продуктовите страници чрез вътрешни връзки.

Целенасочената работа по блога подпомага едновременно няколко направления - подобряване на E-E-A-T факторите, разрастване на семантичното ядро, изграждане на Topical Authority и видимост в AI инструментите.

6. Външна оптимизация

Заедно с DigitalPR специалистите в Netpeak Bulgaria изготвихме стратегия за публикуване на полезни материали в медийни сайтове. Външната оптимизация имаше за цел да подкрепи ключовите страници и цялостния авторитет на домейна.

Това беше важно не само за по-доброто позициониране в Google, но и за по-силното разпознаване на бранда онлайн.

7. Оптимизация за AI и LLM модели

В следващия етап от работата разширихме фокуса отвъд класическото SEO. Започнахме с GEO оптимизация за AI инструменти като ChatGPT, AI Overview, Gemini, Copilot и други.

Тъй като ChatGPT и други AI приложения използват различни източници на данни, започнахме да обръщаме по-сериозно внимание и на оптимизацията за Bing.

От началото на април 2025 сайтът бележи устойчиви ръстове в трафика от AI инструменти - и което е по-важно, този трафик носи качествени заявки.

Резултати, които постигнахме

Резултатите от работата показват, че оптимизацията е повлияла положително както на трафика, така и на бизнес показателите.

Динамика в органичния трафик

За периода 01.10.2024 - 31.10.2025 спрямо предходния съпоставим период отчитаме:

195% ръст в органичните сесии;

514% ръст в броя на новите потребители;

143% ръст в отчетените събития.

Тези резултати показват, че сайтът е започнал да достига до значително по-широка аудитория от органично търсене. Ръстът в новите потребители е особено важен, защото показва, че сайтът не разчита само на вече позната аудитория, а привлича нови потребители, които търсят информация за ваучери, социални придобивки и решения за работодатели.

Динамика в кликовете и позициите

Според данните в Google Search Console за септември 2025 спрямо септември 2024 наблюдаваме 37% по-малко кликове и 16% по-малко импресии. На пръв поглед това изглежда като спад, но причината е логична и не е свързана с органичното представяне на сайта.

През януари 2024 стартира мобилното приложение Edenred+. След пускането му сайтът естествено губи част от кликовете по търсения, свързани с вход и регистрация, тъй като тези действия се прехвърлят към приложението.

Въпреки това средната позиция се подобри от 8,4 на 6,9, което е ясен сигнал, че сайтът се класира по-добре по важните за бизнеса търсения.

Според данните в Serpstat (за последните 3 месеца) сайтът е подобрил позициите си по 23 ключови думи, важни за бизнеса.

Динамика в заявките

Най-важният показател за бизнеса е броят и качеството на заявките. Тук резултатите говорят сами за себе си:

На годишна база 2025 спрямо 2024:

+23% органични заявки;

+7% качествени органични заявки.

Силните месеци за бизнеса са ноември, декември и януари. Сравнението между двата сезона:

Месец Органични заявки Качествени заявки Ноември 2025 ↑ 55% ↑ 64% Декември 2025 −3% ↑ 24% Януари 2026 ↑ 21% ↑ 8%

Особено показателен е ръстът в качествените заявки - дори в месеци, в които общият брой заявки е сходен с предходната година, делът на качествените запитвания е осезаемо по-висок. Това означава, че работата ни не просто води повече трафик, а привлича по-релевантна аудитория.

Ролята на AI трафика

От април 2025 започнахме да наблюдаваме ръст в трафика от AI инструменти. Това е важен сигнал, защото потребителското търсене постепенно се променя. Все повече хора използват ChatGPT, Gemini, Copilot и AI Overview, за да получат синтезирана информация, препоръки и насоки.

За да може един сайт да бъде разпознаваем в подобна среда, той трябва да има ясна структура, полезно съдържание, силни E-E-A-T сигнали и добро присъствие по теми, свързани с бизнеса.

При Edenred тази посока се оказа ценна не само като източник на трафик, но и като канал, който започна да носи качествени заявки.

Благодарение на работата по оптимизацията за Bing, съвкупността от DigitalPR и качествено съдържание, успяхме да превърнем Edenred в предпочитан от AI бизнес:

Какво следва

След постигането на първите устойчиви резултати насочихме усилията си към дългосрочно развитие на сайта. Основният фокус в следващите месеци е развитието на блога, защото той може едновременно да подпомогне няколко важни цели:

Подобряване на E-E-A-T факторите;

Увеличаване на видимостта в AI инструменти;

Разширяване на семантичното ядро;

Привличане на потребители в различни етапи от потребителската пътека;

Подпомагане на основните продуктови страници чрез вътрешни връзки;

Увеличаване на органичния трафик и заявките.

Паралелно с това продължаваме да поддържаме техническата изправност на сайта, да следим позициите, да анализираме получените външни връзки и да развиваме DigitalPR стратегията.

Благодарение на синхрона между екипа на Netpeak Bulgaria и екипа на Edenred Bulgaria успяхме да изградим стабилна основа и устойчив ръст в органичните заявки, а заложените направления около AI оптимизацията и съдържанието дават всички предпоставки тенденцията да продължи и през следващите периоди.