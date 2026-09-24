Създаване на SEO текстове в ерата на AI – как да пишем съдържание за хора и генеративни търсачки?

Създаване на SEO текстове в ерата на AI – как да пишем съдържание за хора и генеративни търсачки?

SEO копирайтингът вече не се ограничава само до ключови думи и позиции в Google. Текстът трябва да отговори на конкретна потребителска нужда, да бъде достъпен за търсачките и да представя фактите така, че генеративните системи да не ги тълкуват погрешно. Подготвихме тази статия, за да обясним каква е връзката между SEO, AIO и GEO и показваме как екипът ни подготвя съдържание за хора, търсачки и AI асистенти.

Какво промениха AI отговорите?

Потребителят невинаги получава само списък с линкове. Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT Search, Microsoft Copilot и други системи с изкуствен интелект могат да обединят информация от няколко източника и да дадат синтезиран отговор. Това променя начина, по който хората стигат до сайта, но не отменя SEO основите. Според Google Search Central за участие в AI Overviews и AI Mode няма отделни технически изисквания или специален вид структурирани данни. Страницата трябва да бъде индексирана, да може да се показва с откъс в търсенето и да следва основните SEO изисквания. И да, освен да се класира, съдържанието вече трябва да позволява точно извличане на отделни факти и обяснения, а за това са нужни ясни отговори, подредена информация, надеждни източници и посочен автор или експерт.

SEO, AIO и GEO

Терминологията все още се развива и различни специалисти използват съкращенията по различен начин. Затова е важно значението им да бъде уточнено още в началото.

Подход Основна цел Практически фокус SEO Видимост в органичните резултати Намерение, съдържание, вътрешни връзки, индексиране и техническо SEO AIO Оптимизация за AI системи Точни факти, еднозначно назовани брандове и понятия и съдържание, достъпно за обхождане GEO Присъствие в генеративни отговори Самостоятелни информационни блокове, надеждни източници, цитируемост и тематичен авторитет AEO Директен отговор на въпрос Кратки дефиниции, инструкции, сравнения и FAQ секции

Съкращението AIO понякога се използва и за AI Overviews. В тази статия с AIO обозначаваме по-широкото понятие AI Optimization, а продукта на Google изписваме с пълното му име. GEO, или Generative Engine Optimization, е термин за оптимизацията на съдържание за генеративни търсачки и AI асистенти. Понятието е описано като изследователска рамка в публикация, приета на KDD 2024, но практиката продължава да се развива. Нито един формат не гарантира цитиране, защото моделите, източниците и начините за извличане се променят. SEO, AIO, AEO и GEO решават различни части от една задача. SEO прави страницата откриваема. AEO организира кратките отговори, а AIO и GEO помагат информацията да бъде разбрана и използвана в генеративен отговор.

Препоръчителна структура на текста

Добрата структура показва на читателя къде се намира нужната информация и намалява двусмислието при автоматичното ѝ извличане. Тя не гарантира включване или цитиране в генеративен отговор. Моделът на работа в Netpeak обхваща пътя от H1 заглавието и увода до заключението. Между тях съдържанието се разделя на смислови секции с H2 и H3 подзаглавия, основен текст и подходящи визуални елементи. Списък или таблица се използва, когато представя информацията по-ясно от обикновен абзац. Според темата и потребителското намерение материалът може да включва:

тематично изображение – свързано пряко с темата и допълнено с описателен alt текст;

уводен абзац – посочва какво ще научи читателят и защо информацията е полезна;

ясни H2 и H3 заглавия – разделят различните потребителски въпроси и подтеми;

директни отговори – дават съществената информация в началото на съответната секция;

примери и доказателства – показват как твърденията работят на практика;

списък или таблица – подрежда стъпки, критерии или реално сравними данни, когато такъв формат е полезен;

вътрешни и външни връзки – осигуряват допълнителен контекст и проверими източници;

заключение – предоставя извод и предлага логична следваща стъпка.

Всеки абзац развива една основна мисъл. Заглавията трябва ясно да показват каква информация следва, а удебеленият текст да се използва само за важни акценти, не за открояване на ключови думи. Идеалната структура не означава всички материали да изглеждат еднакво. Категорийна страница, блог публикация и статия за медия имат различна цел. Общият принцип е читателят да може бързо да разбере темата, да намери конкретен отговор на въпрос или проблем и да проследи логиката до заключението.

Подготовка преди писане

Работата преминава през подготовка, писане и редактиране. Преди да започнем, определяме целта на текста, аудиторията и въпросите, на които трябва да отговорим. След това проучваме търсенето, конкурентното съдържание и надеждните източници по темата. Този процес подобрява качеството и намалява двусмислията, но не гарантира показване или цитиране от AI система.

Намерение и ключови теми

Една и съща ключова дума може да изразява различни потребности. Потребителят може да търси информация, да сравнява възможности, да търси конкретен сайт или да е готов за покупка. Съдържанието трябва да отговаря на това намерение, а не да се изгражда само около честотата на дадена фраза. Проучването обхваща основни ключови думи, по-конкретни long-tail заявки, синоними и свързани понятия. При тема като „SEO текстове“ разглеждаме още структурата, редакцията, авторството, E-E-A-T, проверката на факти, AI Overviews и генеративното търсене. Семантичното ядро показва как аудиторията търси и формулира въпросите си. За всяка важна заявка проверяваме какъв отговор очаква потребителят, какви допълнителни въпроси възникват и кои термини трябва да бъдат обяснени.

Семантично проучване на текста

След като сме определили целта и аудиторията, преминаваме към събиране и подреждане на заявките:

Събираме ключови думи Използваме Serpstat, Google Search Console и резултатите в търсачките, за да открием основни фрази, long-tail заявки и търговски модификатори. Групираме заявките. Обединяваме близките по смисъл фрази и ги разпределяме според потребителското намерение. Така избягваме смесването на несъвместими теми в една страница. Създаваме план. Превръщаме основните групи заявки в H2 и H3 секции. Всяко подзаглавие разглежда отделен въпрос или аспект на темата. Подбираме източници. Отбелязваме кои твърдения трябва да бъдат подкрепени с официален документ, изследване, експертен коментар или данни от клиента.

Резултатът е план, който обхваща важните търсения по темата и служи като основа за написването на текста.

Планиране за query fan-out

Проучваме коментари, форуми, тематични групи и клиентски запитвания, за да установим как хората формулират въпросите си. AI Overviews и AI Mode могат да разделят сложното търсене на няколко свързани заявки по различни подтеми и източници. Затова не разглеждаме само основната ключова дума, а картографираме целия път до полезния отговор:

основният въпрос и краткото му обяснение;

необходимите дефиниции и свързани понятия;

критерии за сравнение между възможностите;

ограничения, изключения и случаи, в които съветът не е приложим;

естествени последващи въпроси;

практически примери и различни сценарии на употреба;

източниците, които потвърждават основните твърдения.

Не е необходимо всяка подтема да бъде включена в една страница. Добавяме само въпросите, които подпомагат основната задача на читателя, а останалите развиваме в отделни свързани материали.

Писане на SEO текста

След проучването копирайтърът развива тезите от плана в първа версия на текста. Всяка секция разглежда отделен въпрос, като първо дава кратък отговор, а след това добавя обяснения, примери и източници. Използваме H2 и H3 подзаглавия според логическите части на темата, а не според предварително зададен брой думи. Заглавията трябва да посочват ясно съдържанието на секцията. Между две подзаглавия винаги се поставя текст. В края на заглавията не се пише точка, а въпросителен знак се използва само при въпрос.

Има ли правила за четим SEO текст?

Краткият отговор е “Да”. При писането следваме няколко практически насоки:

уводът е кратък и обяснява какво ще научи читателят;

изреченията изразяват една основна мисъл, а сложните конструкции се разделят, когато затрудняват разбирането;

всеки абзац развива една тема и се разделя, когато съдържа няколко различни тези;

списък или таблица се използва само когато улеснява сравнение, последователност или бързо намиране на информация;

всяка точка в списък съдържа полезно пояснение, а не само име или продукт;

ключовите думи са разпределени равномерно и се използват в естествена форма;

удебелен и наклонен шрифт служат за потребителски акцент, не за SEO манипулация;

изводът обобщава основната теза и предлага логична следваща стъпка.

Това са редакционни насоки за четивност, а не правила на Google. Дължината на изреченията, абзаците и целия текст се определят от темата, аудиторията и сложността на информацията.

Ключови думи и наситеност

Ключовите думи от техническото задание се включват там, където отговарят на темата и потребителското намерение. Те могат да бъдат променяни по род, число или лице, ако смисълът се запазва и изречението звучи естествено. Google не определя препоръчителна плътност на ключовите думи.

Прекомерното или неестественото им повтаряне може да бъде разпознато като keyword stuffing. Затова проверяваме дали фразите са разпределени равномерно и дали не затрудняват четенето. Semantic Netpeak е вътрешна разработка на Netpeak, която може да се използва за откриване на прекалено често повтарящи се думи. Важно е да отбележим, че резултатите от инструмента служат за редакционна проверка, а не като прогноза за класирането.

Редактиране на SEO текста

Редакцията е самостоятелен етап, а не бърза проверка на правописа. Тук сравняваме готовия материал с плана, потребителското намерение и техническото задание. Първо прочитаме текста. Така откриваме трудни за възприемане от читателя изречения, повторения и неестествен словоред. След това проверяваме логическите връзки, структурата, списъците, таблиците и заключението. Редакцията включва още:

правопис и пунктуация – отстраняваме грешките и нееднаквото изписване;

фактология – отваряме източниците и проверяваме всяко актуално твърдение;

оригинален принос – текстът не възпроизвежда чужди пасажи без цитиране и добавя собствен анализ, опит, примери или данни;

ключови думи – проверяваме дали са уместни и естествени, без принудително повторение;

форматиране – използваме реални H1, H2 и H3 стилове, а не само уголемен шрифт;

техническа чистота – проверяваме за случайно използвани латински букви в думи на кирилица, двойни интервали и неработещи линкове.

AI проверка – премахваме шаблонни фрази, измислени източници, неподкрепени числа и логически несъответствия.

Накрая редакторът оценява материала от позицията на читателя, т.е. дава ли статията обещания отговор, има ли собствена стойност и оставя ли ясна следваща стъпка. Едва след този преглед текстът е готов за публикуване.

Как създаваме текстовете в Netpeak?

По всеки текст работят маркетолог, копирайтър и редактор. Разделението на ролите осигурява контрол върху бизнес целта, съдържанието и качеството на крайния материал:

Участник Основна отговорност Маркетолог Определя типа страница, целта, аудиторията, ключовите думи и изискванията в техническото задание Копирайтър Проучва темата и търсенето, подготвя структурата, проверява източниците и пише текста Редактор Проверява фактите, логиката, езика, форматирането и изпълнението на заданието

Процесът се съобразява с вида на съдържанието. Категорийните текстове представят продуктова група и подпомагат избора. Блог публикациите отговарят подробно на потребителски въпрос, а медийните статии се пишат в неутрален редакционен стил. Когато клиентът разполага със собствени данни, казуси или експертен опит, ги включваме в материала. При медицински, финансови, правни и други YMYL теми съдържанието се проверява и от специалист в съответната област. Текстът се предава за публикуване след редакторска проверка. Ако липсва важна информация или част от заданието не е изпълнена, материалът се връща за съдържателна доработка.

Как адаптираме съдържанието за AI?

Генеративните системи могат да извличат информация от отделни части на страницата. Затова всеки важен пасаж трябва ясно да посочва темата и да съдържа достатъчно контекст, за да бъде разбран самостоятелно. Това намалява двусмислието, но не гарантира, че пасажът ще бъде използван или цитиран.

Започваме с кратък отговор

Когато подзаглавието съдържа въпрос, първите едно или две изречения дават конкретния отговор. След тях представяме необходимите уточнения, примери и източници. Например: „GEO е оптимизация на съдържанието за откриване, разбиране и цитиране от генеративни търсачки.“ Следващите абзаци могат да обяснят разликата между GEO и SEO и да посочат конкретни практики.

Избираме подходящ формат

Форматът зависи от информацията, която представяме:

дефиниция – обяснява конкретно понятие;

номериран списък – описва последователни действия;

маркиран списък – обединява характеристики или критерии;

таблица – сравнява няколко обекта по еднакви показатели;

FAQ секция – отговаря на действителни въпроси на аудиторията;

пример или казус – показва как дадена практика работи в конкретна ситуация.

FAQ секция се добавя тогава, когато въпросите не са разгледани достатъчно подробно в основния текст.

Използваме точни наименования

Имената на брандове, хора, продукти, услуги и места трябва да се изписват последователно. Избягваме местоимения и съкращения, когато не е ясно за какво се отнасят. Свързаните термини се включват само ако помагат за разбирането на темата. Механичното добавяне на синоними не прави текста по-подходящ за AI търсачки.

Е-Е-А-Т - опит, експертност, факти и доверие

Читателят трябва да може да установи кой стои зад текста, на какви източници се основава и как е подготвен. Google препоръчва съдържанието да се оценява чрез въпросите „Кой, как и защо?“. Доверието се подкрепя от:

автор и биография – показват опита и компетентността по темата;

експертен рецензент – препоръчителен е при медицински, финансови, правни и други чувствителни теми и може да бъде задължителен според вътрешните редакционни правила;

първични източници – позволяват проверка на фактите и статистиките;

собствен опит – казуси, тестове, снимки и описание на използваната методология;

дата на актуализация – добавя се, когато текстът действително е прегледан и обновен;

информация за компанията – страница „За нас“, актуални контакти и ясно посочена отговорност за съдържанието.

E-E-A-T обхваща опита, експертизата, авторитетността и надеждността. Google уточнява, че E-E-A-T не е самостоятелен фактор за класиране, но системите му използват различни сигнали, за да разпознават надеждното съдържание. Когато AI участва съществено в създаването на материала, ролята му може да бъде посочена, ако тази информация е важна за читателя. Авторът и редакторът остават отговорни за фактите, източниците и публикувания текст.

Технически условия за видимост

Съдържанието трябва да бъде достъпно за обхождане и индексиране. Ако основният текст не се зарежда правилно или страницата е блокирана, тя трудно може да се появи както в стандартните резултати, така и в AI отговорите.

Техническа подготовка на съдържанието

Техническият екип проверява:

достъпа на роботите – настройките в robots.txt, защитата и CDN услугата не блокират необходимото обхождане;

индексирането – canonical, noindex, nosnippet, max-snippet и data-nosnippet са конфигурирани според целта на страницата;

наличието на текст – основната информация присъства в HTML съдържанието на страницата;

вътрешните връзки – важните страници могат да бъдат достигнати от тематично свързани материали чрез описателни anchor текстове;

работата на страницата – съдържанието е удобно за използване на мобилни устройства и се зарежда без съществени забавяния;

структурираните данни – маркировката съответства на информацията, видима за потребителя;

каноникализацията – при обновяване, обединяване или преместване на съдържание правилният URL запазва сигналите и не създава дублиране;

тематичното припокриване – проверяваме дали друга страница не отговаря на същото намерение и не създава риск от канибализация.

On-page елементи при публикуване

Преди публикуване проверяваме и елементите, които представят страницата в резултатите и осигуряват контекст:

SEO title – описва точно темата и отличава страницата от останалите резултати;

meta description – обобщава ползата от материала, без да обещава нещо, което страницата не предоставя;

URL – кратък, ясен и подходящ за дългосрочно използване при бъдещи актуализации;

H1 заглавие – ясно посочва основната тема и съответства на съдържанието;

anchor текстове – обясняват към каква допълнителна информация води връзката;

изображения – имат смислено име на файла, подходящ размер, описателен alt текст и контекст в съседния текст;

вътрешни връзки – свързват материала с основните тематични страници и логичните следващи въпроси.

Структурираните данни помагат на търсачките да разберат страницата, но не гарантират класиране, разширен резултат или цитиране от AI. Google посочва, че за AI Overviews и AI Mode не е необходим специален тип структурирани данни. OpenAI използва различни роботи за търсене и обучение.

Според официалната документация OAI-SearchBot открива страници за ChatGPT Search, а GPTBot обхожда съдържание, което може да бъде използвано за обучение. Достъпът на двата робота се управлява поотделно чрез robots.txt.

Финален чеклист за текста

Преди предаване проверяваме дали:

□ Текстът отговаря на основния въпрос и потребителското намерение. □ Съдържа собствен анализ, пример, експертна позиция или информация от клиента. □ H1, H2 и H3 следват ясна йерархия, а списъците и таблиците имат конкретна функция. □ Статистиките, датите и променливите във времето твърдения могат да бъдат проверени. □ Ключовите фрази са използвани естествено и без ненужно повторение. □ Вътрешните и външните връзки водят към правилни и актуални страници. □ Езикът, пунктуацията и форматирането са последователни. □ SEO title, meta description, URL, canonical и настройките за откъси са проверени.

Чеклистът оценява качеството на целия материал, а не обема и броя ключови думи. Масовото публикуване на страници без добавена стойност може да наруши правилата на Google срещу злоупотреба с мащабно съдържание.

Измерване на SEO и GEO

Резултатите се проследяват чрез SEO показатели, действията на потребителите и присъствието на сайта в генеративни отговори:

Област Показатели Видимост в търсенето Импресии, кликове, CTR, средна позиция, заявки и индексирани страници Поведение на сайта Органични landing pages, engaged sessions и average engagement time Бизнес резултати Ключови събития, запитвания, регистрации, продажби и подпомогнати конверсии Видимост в AI Citation share, цитирани страници, позиция на цитата и споменаване на бранда със или без връзка Актуалност Обновени материали, остарели данни и време до повторно обхождане

Google включва данните от AI Overviews и AI Mode в общия тип „Web“ в Search Console. Платформата не предоставя отделен отчет за всяко цитиране. Bing Webmaster Tools предлага AI Performance в публична тестова версия. Отчетът показва броя на цитиранията, кои страници са посочени и част от заявките, използвани за извличане на информация в поддържаните продукти на Microsoft. Ръчните проверки могат да допълнят тези данни. За сравними резултати използваме един и същ набор от въпроси, пазар, език и платформа и записваме датата на проверката. Следим дела на въпросите, при които брандът е споменат, citation share спрямо избрани конкуренти, използваната страница и позицията на цитата. Сравняваме резултатите с фиксиран начален период, защото еднократно присъствие в AI отговор не е достатъчно за оценка.

Какво да избягваме?

При създаването и редактирането на SEO текстове избягваме:

прекомерно и неестествено повтаряне на ключови думи;

добавяне на текст само за достигане на определен обем;

публикуване на AI-генерирано съдържание без редакторска проверка;

непотвърдени числа, измислени цитати и несъществуващи източници;

FAQ секции, които повтарят информацията от основния текст;

структурирани данни, които не съответстват на видимото съдържание;

промяна на датата без действително обновяване на материала;

теми, които не са свързани с аудиторията и експертизата на сайта.

AI може да се използва при проучването, създаването на план и редакцията. Копирайтърът и редакторът обаче остават отговорни за фактите, източниците и качеството на готовото съдържание.

Текстове за хора и AI

В стремежа си да подготвяме съдържание за търсачки и AI системи, не бива да забравяме кой стои от другата страна, а именно човек с конкретен въпрос, ограничено време и очакване да получи ясен, полезен и честен отговор. Добрият SEO текст не е сбор от ключови думи и технически правила. Той помага на читателя да разбере нещо, да сравни възможности или да вземе по-информирано решение. Затова текстът трябва да отговаря на конкретния въпрос, да добавя собствена стойност и да подкрепя важните твърдения с надеждни източници. Ясната структура и последователната терминология улесняват хората и намаляват двусмислието при автоматично извличане, но не гарантират цитиране. Преди да оптимизираме един материал за AI, трябва да сме сигурни, че си струва да бъде прочетен от човек. Ако вече имате публикувани текстове, започнете с проверка на тяхното намерение, оригинален принос, актуалност, източници и техническа достъпност. Нашият екип може да направи тази проверка, да открие какво има нужда от подобрение и да адаптира съдържанието за по-добро представяне в органичното и генеративното търсене.