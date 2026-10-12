Кейс: как по-добрият UX изведе онлайн магазина за добавки Revita.bg пред платформите за онлайн медицински консултации

Кейс: как по-добрият UX изведе онлайн магазина за добавки Revita.bg пред платформите за онлайн медицински консултации

Обновихме UX на страницата за онлайн консултации на Revita.bg и го съчетахме с класически SEO насоки, а 10 дни след пускането тя е на 2-ра позиция в Google по „онлайн консултации с лекари“, присъства в AI Overview редом с платформи за телемедицина и получава с 18,75% повече въпроси от органичното търсене.

Услуга: SEO & GEO, Digital PR

Ниша: онлайн магазин за хранителни добавки, билки и натурални продукти

Регион: България

Период на проекта: май – октомври 2026 г.

Екип по проекта от страна на Netpeak:

Валентин Мишев – SEO специалист;

Димитър Тушев – Project Manager;

Ива Кирова – Project Manager;

Кристина Кузманова – Project Manager Team Lead;

Николай Галинов – Head of SEO.

За клиента

Revita.bg е онлайн магазин за хранителни добавки, билки, витамини и натурални продукти. Netpeak води SEO на сайта от ноември 2021 г.

Към магазина има безплатна услуга „Онлайн консултация“.

Потребителите задават въпрос към лекари и специалисти от различни направления като:

акушер-гинеколог;

педиатър;

психолог;

нутрициолог;

консултант по кърмене и други.

Всеки специалист има собствена страница с отговорите си.

Консултацията не е основният бизнес на Revita. Тя е допълнителна услуга, която помага на клиентите да изберат правилната добавка или да разберат здравословния си проблем. Затова в заданието изрично заложихме Revita да не се представя като платформа за телемедицина.

Предизвикателството

През пролетта на 2026 г. клиентът ни сигнализира, че запитванията за онлайн консултация намаляват. Проверихме Search Console и Google Analytics 4 и видяхме същата картина в органичното търсене.

След пик през януари – март 2026 г. кликовете от Google към секцията започват да намаляват от средата на април (фигура 1). В GA4 прегледите на страниците в секцията следват същата тенденция (фигура 2). Основната страница /online-konsultacia носи 46% от тези прегледи, затова започнахме от нея.

Фигура 1. Кликове от Google към секцията „Онлайн консултация“ за 12 месеца, Search Console:

Фигура 2. Прегледи на страниците в секцията, януари – октомври 2026 г., GA4:



В началото на септември средната дневна позиция по заявки от типа „онлайн консултация с лекар“ се колебаеше между 7 и 15.

При анализа открихме четири проблема, като на първо място поставихме удобството на страницата:

страницата беше трудна за ползване: текст, форма, пак текст и още една форма, без ясно разделение между функциите;

в AI Overview по темата Google цитираше платформи за телемедицина, застрахователи и здравни услуги, а Revita отсъстваше;

страниците по специалности нямаха SEO текст, който да обяснява какви въпроси са подходящи за всяка от тях;

структурираните данни не описваха услугата и списъка със специалности.

Цели

Заложихме целите в техническото задание през юни 2026 г.:

По-удобна страница, през която потребителят лесно избира специалист и задава въпрос. Повече въпроси към специалистите. Повече потребители, които се връщат в секцията. Revita да стане разпознаваема като място за безплатна консултация за добавки, билки, витамини и натурални продукти. По-добра видимост в Google и в AI Overview чрез по-ясно съдържание и структура.

Едно условие беше задължително - адресите на секцията, на специалностите и на специалистите да останат същите.

Действия на екипа

Защо поставихме UX на първо място

Google изрично посочва, че основните му системи за класиране възнаграждават съдържание, което дава добро изживяване на страницата. Добрата практика за SEO, включително доброто изживяване за потребителя, важи и за AI Overviews. За страница като „Онлайн консултация“ удобството има и трета роля - то решава дали посетителят ще стигне до изпратен въпрос.

Затова не разглеждахме UX като дизайн задача, отделна от SEO. Съчетахме подредена страница и ясни форми за потребителя с класическите SEO насоки: запазени адреси, структурирани данни, контрол на индексирането и Digital PR.

Техническо задание

Подготвихме техническото задание в две части.

Първата част предлагаше секцията да се надгради като Progressive Web App „Revita Консултант“. Потребителят да може да я добави на телефона си като приложение и да получава известие, когато специалист отговори. Към нея предвидихме форма за въпрос по стъпки, история на въпросите и удобен админ панел за специалистите.

Втората част беше за самата страница:

формата за въпрос да стои веднага след блока със специалностите;

SEO текстът на страницата да се оформи по-четимо, например в две колони;

всяка специалност да получи SEO текст под заглавието, сгънат в акордеон;

основната страница да получи структурирани данни Service и ItemList, а страниците на специалистите – ProfilePage, Person и Service.

Обсъждане с разработчиците

Изпратихме заданието в началото на юни 2026 г. Обсъждането с разработчиците на клиента продължи до средата на септември и промени обхвата на първоначалния план.

Разработчиците предложиха първо да се подреди и стилизира самата страница, а приложението да се изгради върху нея. Приехме предложението, защото то поставяше UX на първо място като функционалностите за мобилно приложение към момента все още са в етап на разработка. Допълнително страницата се раздели на секции, които изглеждат като табове. Поискахме всяка секция да има собствен адрес, а основният адрес „/online-konsultacia“ да не се променя. Уточнихме новите полета във формата. Темата на въпроса се избира от списък, а при избор „Друго“ се появява свободно поле. Изяснихме с клиента, че формата „Заявка за лекар“ е предназначена за лекари, които искат да станат консултанти в сайта. Поискахме страницата да получи обяснителен текст, за да не обърква посетителите. Историята на въпросите беше реализирана със защитен достъп чрез код по имейл. Преди пускането на обновената страница за онлайн консултация, страниците „Търсене на въпрос“ и „Моите въпроси“ бяха затворени за индексиране с мета таг „noindex, follow“. Те служат на потребителите и не добавят ново и полезно съдържание за търсачките. Решихме страниците по специалности да получат поле за SEO текст, като е предвидено текстовете да бъдат добавяни поетапно във времето.

Какво беше внедрено

Прегледахме обновената секция на демо сайта в средата на септември, а на 23.09.2026 г. промените бяха пуснати на сайта. Първите осем промени в списъка са по UX, а последните две са класически SEO настройки:

навигация с четири секции: „Онлайн консултация“, „Заявка за лекар“, „Моите въпроси“ и „Търсене на въпрос“ – всяка на собствен адрес;

форма „Задайте въпрос“ с избор на тема, филтър по специалност и незадължителен въпрос за лекарства и хронични заболявания;

информационни текстове към формата за обхвата и ограниченията на безплатната консултация;

секция „Моите въпроси“ с история на запитванията и отговорите;

отделна страница за търсене в зададените въпроси, с подсказки и съобщение при липса на резултати;

нови карти на лекарите с кратко описание, иконки за специалностите и бутон „Задайте въпрос“;

обновена страница на всеки специалист, с въпросите и отговорите в отделни карти;

навигационни пътеки (breadcrumbs) и коригирани заглавия на страниците по специалности;

структурирани данни за услугата, за списъка със специалности и за профилите на специалистите, които се генерират автоматично от текущото съдържание;

noindex за страниците „Търсене на въпрос“ и „Моите въпроси“.

Digital PR

През юли 2026 г. публикувахме две Digital PR статии в медии за здраве и за родителство. Едната води към основната страница „Онлайн консултация“, а другата - към страницата на специалиста пулмолог.

Как протече проектът

Период Етап май 2026 Анализ на страницата и на спада юни 2026 Техническото задание е изпратено на разработчиците Обсъждане и решение първо да се обнови страницата юли 2026 Две Digital PR публикации юли - август 2026 Уточняване на формите и на секциите до средата на септември 2026 Реализация на тестова среда, наш преглед и корекции 23.09.2026 Промените са пуснати на сайта 02.10.2026 2-ра позиция и присъствие в AI Overview

Какво постигнахме за 10 дни след пускането

Резултатите са в трите посоки, в които по-добрият UX работи заедно със SEO: класиране в Google, споменаване в AI Overview и реализация.

Показател Преди След Позиция по „онлайн консултации с лекари“ няма замерване 2-ра (02.10.2026) AI Overview по темата Revita отсъства (юни 2026) Revita е сред изброените платформи (02.10.2026) Въпроси към специалистите от органичното търсене, GA4 база (13.09 – 22.09.2026) плюс 18,75% (23.09 – 02.10.2026)

Класиране в Google

Средната позиция по „онлайн консултация с лекар“ се подобри в дните около пускането и оттогава не излиза от първите 10 резултата (фигура 3). При проверката на 02.10.2026 г. страницата е на 2-ра позиция по „онлайн консултации с лекари“, веднага след Healee. Към тази дата тя е пред всички останали платформи за онлайн консултации в органичните резултати по заявката.

Фигура 3. Средна дневна позиция по „онлайн консултация с лекар“, 06.09 – 03.10.2026 г., Search Console:

Споменаване в AI Overview

В AI Overview по „онлайн консултации с лекари“ Google изброява четири платформи: Healee, Консенто, Супердок и Revita.bg (фигура 4). Revita е единственият онлайн магазин сред тях. През юни, когато подготвяхме заданието, Revita не присъстваше в AI Overview по темата.

Фигура 4. Резултатите в Google по „онлайн консултации с лекари“ на 02.10.2026 г.:

Увеличаване на броя въпроси към специалистите

Въпросите към специалистите, които идват от органичното търсене, растат с 18,75% за 10-те дни след пускането спрямо предходните 10 дни (фигура 5). Измерваме ги в GA4 чрез събитието за изпратен въпрос. Това е показателят, по който съдим за реализацията, защото целта на страницата е посетителят да зададе въпрос.

Фигура 5. Изпратени въпроси по източник на трафика, 23.09 – 02.10.2026 г. спрямо 13.09 – 22.09.2026 г., GA4:

Платформите, с които Revita се класира в Google и в AI Overview, имат за основна дейност търсенето на лекар и консултациите. За Revita консултацията е безплатна допълнителна услуга към онлайн магазина. Според нас страницата се нарежда до тях, защото съчетава удобство за потребителя със здрава SEO основа.

Заключение

Този кейс показва, че UX заема все по-важна част от SEO, а не е само отделна дизайн задача. В този проект по-удобната страница върви заедно с по-добро класиране, с място в AI Overviews и с повече изпратени въпроси. Съчетана с класическите SEO насоки, тя изведе допълнителна услуга на онлайн магазин сред платформите, за които консултациите са основният бизнес.

От проекта извадихме 4 извода:

UX и SEO работят заедно. Подредената страница и ясните форми помагат на потребителя, а запазените адреси, структурираните данни и контролът на индексирането помагат на търсачките да разберат страницата. Структурата на адресите трябва да се пази. Новите секции получиха собствени адреси, основната страница остана на същия адрес, а помощните страници са затворени за индексиране. В този проект разговорът с разработчиците подобри заданието. Въпросите им за формите и за „Заявка за лекар“ показаха места, където заданието допускаше две тълкувания. Резултатът е сборен. Той идва от обновения UX на страницата, структурираните данни и двете Digital PR публикации от юли. Периодът след пускането е 10 дни, затова го приемаме като ранен резултат и продължаваме да го следим.

Следващата стъпка е SEO текст за всяка специалност, за да покажем по-ясно връзката на консултациите с добавките, билките и витамините. Паралелно следим класирането, присъствието в AI Overview и процента на реализация на страницата за по-дълъг период.