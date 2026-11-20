Netpeak разработи безплатен инструмент за премахване на невидими символи от текстове, създадени с AI
Случвало ли ви се е да копирате текст от ChatGPT, Google Docs или Word, който изглежда напълно нормално на компютър, но при отваряне на имейл през телефон част от думите се оказват слети?
Точно с този проблем се сблъска и екипът на Netpeak Bulgaria. Затова разработихме „Чистач на интервали“ – безплатен онлайн инструмент, който открива и премахва невидими символи от текстовете, без да нарушава тяхното форматиране.
Какъв проблем решава инструментът?
При копиране на текстове от AI инструменти, текстови редактори и уеб страници понякога се пренасят специални символи, които визуално приличат на обикновени интервали.
Сред тях са неделимият интервал (U+00A0), тесният неделим интервал (U+202F) и интервалът с нулева ширина (U+200B).
Проблемът е, че различните устройства и приложения могат да визуализират тези символи по различен начин. Така имейл, който изглежда безупречно на компютър, може да съдържа слети думи при отваряне в Gmail на iPhone.
Това влияе не само върху четимостта, но и върху професионалното впечатление, което оставя комуникацията на един бранд.
Как работи „Чистач на интервали“?
Създадохме инструмента с идеята да бъде максимално лесен и удобен за ежедневна употреба.
Достатъчно е да поставите текста си в полето за проверка. Инструментът автоматично ще:
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открива невидимите символи и проблемните интервали;
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показва колко такива символа са намерени;
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заменя ги с обикновени интервали;
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запазва форматирането на текста, включително списъци, шрифтове и удебелявания.
Така само за секунди получавате текст, готов за използване в имейли и други комуникационни материали.
Малко решение на проблем, който често остава незабелязан
В Netpeak вярваме, че технологиите трябва да улесняват ежедневната работа. Именно затова разработваме не само мащабни решения, но и малки, практични инструменти, които спестяват време и предотвратяват досадни грешки.
Имаме идеи за допълнителни функционалности и бъдещо надграждане на „Чистач на интервали“.
Но дори в настоящия си вариант инструментът може да бъде изключително полезен за маркетинг специалисти, копирайтъри, имейл маркетолози и всички, които ежедневно работят с текстове, генерирани или обработвани с AI.
Инструментът е безплатен и достъпен за всеки.
Надяваме се да ви е полезен!
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