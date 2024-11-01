Кейсове

OLX (от Naspers) ASO кейс стъди – увеличение на импресиите до 74% чрез ASO
Маркетинг AppMarketing
преди година 3
Jessica Stoilkova
3881 2
ASO Case Study – увеличение на органичните инсталации на приложението Measuring Tape от нула до 20 000 на месец
Маркетинг AppMarketing
преди година 4
Jessica Stoilkova
2889 0
АSО Case Study: увеличениe на импресиите от Search с 40% и на инсталациите с 43%
Case Studies AppMarketing
преди година 7
Jessica Stoilkova
3507 1
Case Study Raters: увеличение на инсталациите на приложението със 100%
Case Studies AppMarketing
преди година 5
Jessica Stoilkova
2521 2
Кейс: как без реклама увеличихме с 25% инсталациите на Monobank чрез App Store Optimization
Case Studies AppMarketing
преди 2 години 11
Jessica Stoilkova
6719 7
Photo Transfer ASO Case Study – Увеличение на импресиите с 272%
Case Studies AppMarketing
преди 2 години 2
Jessica Stoilkova
6643 6